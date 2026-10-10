Fiala o šancích SPD: Praha je pro nás zakletá a Senát náročný

Fiala rovněž dodal, že SPD nejvíce nadějí na zisk senátorského křesla vkládá do současného poslance Radka Kotena, jenž kandiduje v obvodu Vysočina.
„Opozice dlouhodobě říká, že pro ně je prioritou udržet si Senát vzhledem k tomu, že vládní koalice má Sněmovnu. My vkládáme velkou důvěru v Radka Kotena. Do komunálních i senátních voleb ale jdeme s pokorou. Pro nás je úspěch udržet si současné mandáty. Věříme si na Moravě a v severních Čechách, Praha je pro nás ale trošku zakletá a Senát složitý kvůli převaze opozice,“ zhodnotil situaci hnutí šéf poslaneckého klubu SPD.
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Když je SPD v koalici, není tam korupce, řekl Okamura. Fiala přirovnal hnutí k AfD
Fiala zopakoval, že mezi priority SPD pro letošní komunální a senátní volby patří zejména bezpečnost, ochrana veřejného pořádku, odpovědné hospodaření obcí či dostupné bydlení a kvalitní zdravotní a sociální služby. „Tyto volby budou zároveň prvním významným testem podpory účasti SPD v současné vládní koalici. Žádáme proto o podporu všechny občany, kterým je blízký náš program a politika současné vlády,“ uvedli zástupci hnutí na svých webových stránkách.
Krajům jsme dali absolutní volnost, říká Fiala
S označením současných voleb za jakési „referendum o vládě“ však Fiala nyní nesouhlasí, přestože ho v minulosti používalo také SPD. „Je to taková marketingová zkratka. My máme letos jinou strategii než ve sněmovních volbách, protože jsme dali absolutní volnost našim krajským organizacím s tím, že se mohou spojit s libovolným politickým subjektem, protože tyto volby budou zejména jejich vizitka. Žádné nařízení z Prahy jim nepřišlo,“ vysvětlil.
„Faktem ale zůstává, že pokud v jednotlivých městech a obcích vyhraje hnutí ANO či Motoristé sobě, tak se určitě v pořádku dohodneme,“ podotkl.
V těchto souvislostech Fiala hnutí přirovnal k německé straně AfD, která zaznamenala řadu volebních úspěchů v Německu. „AfD má s námi mnoho společného, ale německé hlavní město Berlín jim uniká, možná je to proto, že tam je velké množství migrantů. Pro nás je Praha náročná v tom, že se proti nám spojilo velké množství opozičních stran,“ přiblížil situaci SPD Fiala.
Volby 2026 OBRAZEM
Hnutí předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury sleduje výsledky komunálních a senátních voleb v centrálním štábu v hotelu Duo na pražském Střížkově. SPD pro letošní komunální volby postavilo 263 kandidátních listin, na kterých figuruje zhruba 1460 lidí. Na mnoha místech se SPD spojila s Trikolorou vedenou Zuzanou Majerovou, stranou PRO Jindřicha Rajchla či s hnutím Přísaha Roberta Šlachty.