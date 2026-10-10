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Fiala o šancích SPD: Praha je pro nás zakletá a Senát náročný

Matěj Svěrák
  15:24
Místopředseda SPD Radim Fiala při příchodu do štábu připustil jistou skepsi ohledně senátních a pražských voleb. Hnutí zde má podle něj poměrně těžkou pozici kvůli dlouhodobé převaze stran, které jsou nyní v opozici vůči vládě. „My se dokážeme domluvit s kýmkoliv na případné povolební koalici, avšak v Praze a v Senátu je situace složitá,“ řekl. Praha je podle Fialy „zakletá“ pro uskupení typu SPD.

Výsledky voleb 2026

Fiala rovněž dodal, že SPD nejvíce nadějí na zisk senátorského křesla vkládá do současného poslance Radka Kotena, jenž kandiduje v obvodu Vysočina.

„Opozice dlouhodobě říká, že pro ně je prioritou udržet si Senát vzhledem k tomu, že vládní koalice má Sněmovnu. My vkládáme velkou důvěru v Radka Kotena. Do komunálních i senátních voleb ale jdeme s pokorou. Pro nás je úspěch udržet si současné mandáty. Věříme si na Moravě a v severních Čechách, Praha je pro nás ale trošku zakletá a Senát složitý kvůli převaze opozice,“ zhodnotil situaci hnutí šéf poslaneckého klubu SPD.

Když je SPD v koalici, není tam korupce, řekl Okamura. Fiala přirovnal hnutí k AfD

Fiala zopakoval, že mezi priority SPD pro letošní komunální a senátní volby patří zejména bezpečnost, ochrana veřejného pořádku, odpovědné hospodaření obcí či dostupné bydlení a kvalitní zdravotní a sociální služby. „Tyto volby budou zároveň prvním významným testem podpory účasti SPD v současné vládní koalici. Žádáme proto o podporu všechny občany, kterým je blízký náš program a politika současné vlády,“ uvedli zástupci hnutí na svých webových stránkách.

Krajům jsme dali absolutní volnost, říká Fiala

S označením současných voleb za jakési „referendum o vládě“ však Fiala nyní nesouhlasí, přestože ho v minulosti používalo také SPD. „Je to taková marketingová zkratka. My máme letos jinou strategii než ve sněmovních volbách, protože jsme dali absolutní volnost našim krajským organizacím s tím, že se mohou spojit s libovolným politickým subjektem, protože tyto volby budou zejména jejich vizitka. Žádné nařízení z Prahy jim nepřišlo,“ vysvětlil.

„Faktem ale zůstává, že pokud v jednotlivých městech a obcích vyhraje hnutí ANO či Motoristé sobě, tak se určitě v pořádku dohodneme,“ podotkl.

V těchto souvislostech Fiala hnutí přirovnal k německé straně AfD, která zaznamenala řadu volebních úspěchů v Německu. „AfD má s námi mnoho společného, ale německé hlavní město Berlín jim uniká, možná je to proto, že tam je velké množství migrantů. Pro nás je Praha náročná v tom, že se proti nám spojilo velké množství opozičních stran,“ přiblížil situaci SPD Fiala.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Petr Macinka. (10. září 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (10. září 2026)
246 fotografií

Hnutí předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury sleduje výsledky komunálních a senátních voleb v centrálním štábu v hotelu Duo na pražském Střížkově. SPD pro letošní komunální volby postavilo 263 kandidátních listin, na kterých figuruje zhruba 1460 lidí. Na mnoha místech se SPD spojila s Trikolorou vedenou Zuzanou Majerovou, stranou PRO Jindřicha Rajchla či s hnutím Přísaha Roberta Šlachty.

Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala dorazil do volebního štábu. (10. října 2026)
Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku Radim Fiala (SPD). (10. září 2026)
Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala jako první promluvil ve volebním štábů s novináři. (10. října 2026)
Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (10. září 2026)
24 fotografií
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