Paroubek kandiduje v hlavním městě jako lídr ČSSD – České suverenity sociální demokracie, která využila, že pravá sociální demokracie změnila název na SOCDEM. Přesto, že je v důchodu, je stále aktivní. Píše komentáře k současné situaci a má i svůj vlastní podcast Očima expremiéra na placené platformě Herohero. Jeho předplatné stojí šest eur měsíčně. Úspěch ale zatím příliš neslaví, předplácí si jej pouze sedm posluchačů.
Kremlík nechvalně proslul i tím, že předbíhal ve frontě na pohřbu Karla Gotta.