Kandiduje Paroubek, Sládek či Babišovi exministři. Volby lákají i bývalé politiky

Premium

Fotogalerie 14

Sněmovní volby lákají i bývalé politiky. Zkouší to Paroubek, Sládek či Kremlík. | foto: koláž iDNES MAFRA

Jiří Vachtl
  13:00
Do boje o Sněmovnu se letos přihlásila i řada bývalých vysoce postavených politiků. Na kandidátkách najdete třeba jména expremiéra Jiřího Paroubka, někdejších ministrů Babišovy vlády Vladimíra Kremlíka a Antonína Staňka či šéfa devadesátkových republikánů Miroslava Sládka. iDNES.cz zjišťoval, co v současnosti dělají a proč se vůbec snaží o comeback.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Paroubek kandiduje v hlavním městě jako lídr ČSSD – České suverenity sociální demokracie, která využila, že pravá sociální demokracie změnila název na SOCDEM. Přesto, že je v důchodu, je stále aktivní. Píše komentáře k současné situaci a má i svůj vlastní podcast Očima expremiéra na placené platformě Herohero. Jeho předplatné stojí šest eur měsíčně. Úspěch ale zatím příliš neslaví, předplácí si jej pouze sedm posluchačů.

Kremlík nechvalně proslul i tím, že předbíhal ve frontě na pohřbu Karla Gotta.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Kandiduje Paroubek, Sládek či Babišovi exministři. Volby lákají i bývalé politiky

Premium

Do boje o Sněmovnu se letos přihlásila i řada bývalých vysoce postavených politiků. Na kandidátkách najdete třeba jména expremiéra Jiřího Paroubka, někdejších ministrů Babišovy vlády Vladimíra...

27. srpna 2025

Zdravě žije jen třetina Čechů. Mladí nadužívají sociální sítě nejvíc v Evropě

Téměř polovina Čechů se potýká s duševními problémy, jen šest procent ale vyhledá pomoc. Mladí Češi se navíc suverénně řadí na první místo v nadužívání sociálních sítí. Obracejí se na ně často proto,...

27. srpna 2025

Česko zasáhnou vysoké teploty. Meteorologové varují před rizikem požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na nadcházející dny. Meteorologové očekávají ve čtvrtek nárůst teplot nad hranici 30 °C. Na Moravě a ve Slezsku navíc přes den hrozí silný vítr o...

27. srpna 2025  12:50

Únik kyseliny mravenčí v kladenské firmě. Jeden člověk skončil v nemocnici

V areálu jedné z kladenských firem ve středu ráno unikla z barelu kyselina mravenčí. Prorazila ho tříska z palety. Většímu úniku zabránili zaměstnanci firmy, uvedli hasiči na síti X. Jeden člověk se...

27. srpna 2025  12:48

Unikátní operace v Motole. Chlapec má díky 3D tisku funkční lopatku

Unikátní úspěch si připsali lékaři z dětské ortopedie a traumatologie ve Fakultní nemocnici v Motole. Díky 3D tisku nahradili devítiletému chlapci celou lopatku, přišel o ni kvůli agresivnímu...

27. srpna 2025  12:40

Při vážné srážce dvou aut na Kroměřížsku se zranilo několik lidí. Úsek je uzavřený

Silnice I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku je v této době uzavřena. Kolem desáté hodiny se zde čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě je několik zraněných a policisté odklánějí dopravu na objízdné...

27. srpna 2025  12:32

Trest za nákupy ruské ropy. Indie čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Ve středu vstoupila v platnost vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Americký prezident Donald Trump tak reaguje na nekončící prodej ruské ropy směrem do...

27. srpna 2025  7:34,  aktualizováno  12:17

Bradáčové vadí snížené tresty mladých vězňů za zbití dozorce, chce opakovat soud

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová nesouhlasí s mírnějším trestem pro dva muže, kteří ve Věznici Všehrdy na Chomutovsku napadli dozorce. Vrchní soud v Praze čin překvalifikoval z pokusu o...

27. srpna 2025  12:13

Za podvod s dávkami dostal ukrajinský pár 4 roky, zaplatit škodu pomohla rodina

Jedenáct milionů korun získal neoprávněně mladý pár z Ukrajiny na podpůrných dávkách pro své krajany. Krajský soud v Brně ve středu dvojici odsoudil na čtyři roky do vězení za podvod, k tomu přidal...

27. srpna 2025  11:58

Fiala odmítl „šmírovací“ návrh Evropské komise, chce vytvořit blokační menšinu

Po vládních prázdninách se podruhé sešla vláda. Schválila, že do škol na západní Ukrajině pošle jako pomoc vyřazené počítače. Přijala také další antibyrokratický balíček. Premiér Petr Fiala z ODS na...

27. srpna 2025  10:07,  aktualizováno  11:45

Na špičky už nemusíte. Alza doručí balíky do spodních schránek

Největší tuzemský e-shop Alza.cz zavádí novinku, která má zjednodušit vyzvedávání balíků z AlzaBoxů. Zákazníci si při objednávce nově mohou zvolit doručení do nižších pater schránek. Balíček pak...

27. srpna 2025  11:43

Náklady na sanaci benzenu v Hustopečích do podzimu překročí čtvrt miliardy

Až čtvrt miliardy korun by mohly dosáhnout letos na podzim náklady za dosavadní sanaci území v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před půl rokem havaroval nákladní vlak s toxickým benzenem....

27. srpna 2025  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.