Sugar Denny na raftu, mytí aut s ANO. Politické strany sázejí na influencery

Sugar Denny na předvolební akci s Piráty

Tereza Tykalová
Zatímco před několika lety probíhaly předvolební kampaně především formou mítinků a letáků, v posledních letech se boj o hlasy voličů výrazně přesunul i do online prostředí. Tam se politici snaží oslovit hlavně nejmladší voliče. Některým stranám s obsahem, se kterým se politici prezentují na sociálních sítích, pomáhají marketingoví experti. Další si na pomoc zvou ty, kteří se propagací na sociálních sítích živí – influencery.

Piráti se spojili s kontroverzní influencerkou a youtuberkou Denisou Kouřílkovou, známou jako Sugar Denny. Ta se proslavila sdílením obsahu ze svého života a tématy spojenými se vztahy, nadváhou nebo svým kladným postojem k marihuaně. Společně s Piráty vyrazila v půlce srpna sjíždět řeku Sázavu. „Nikdy by mě nenapadlo, že se v něčem takovémto budu angažovat, a už vůbec by mě nenapadlo, že se skamarádím s mojí politickou ikonou od dětství, Ivanem Bartošem,“ napsala k výletu.

Nebýt této základny, tak Motoristé neexistují, takže zásadní určitě je. Nebo tedy spíše byla, protože po všech kauzách Filipa Turka to vypadá, že Motoristé budou mít velký problém se do Sněmovny dostat.

Petr Lesenskýmarketingový expert

