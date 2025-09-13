Sugar Denny na raftu, mytí aut s ANO. Politické strany sázejí na influencery

Piráti se spojili s kontroverzní influencerkou a youtuberkou Denisou Kouřílkovou, známou jako Sugar Denny. Ta se proslavila sdílením obsahu ze svého života a tématy spojenými se vztahy, nadváhou nebo svým kladným postojem k marihuaně. Společně s Piráty vyrazila v půlce srpna sjíždět řeku Sázavu. „Nikdy by mě nenapadlo, že se v něčem takovémto budu angažovat, a už vůbec by mě nenapadlo, že se skamarádím s mojí politickou ikonou od dětství, Ivanem Bartošem,“ napsala k výletu.
Nebýt této základny, tak Motoristé neexistují, takže zásadní určitě je. Nebo tedy spíše byla, protože po všech kauzách Filipa Turka to vypadá, že Motoristé budou mít velký problém se do Sněmovny dostat.