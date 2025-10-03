Představitelů sedmi politických uskupení se redakce dotazovala třeba na to, jak by ve zdravotnictví vyřešili dlouhé čekací doby na vyšetření nebo jak se postaví k emisním povolenkám ETS 2 pro domácnosti a osobní dopravu.
Právě tyto povolenky nové generace mají platit už zhruba za rok a čtvrt. Současná česká vláda se jimi ale už zabývat nebude, takže zbudou na tu novou, která vzejde z voleb.
Státy EU, a to včetně Česka, systém ETS 2 odsouhlasily jako jeden z nástrojů, jak se odstřihnout od uhlí a ropy a tím zmírnit dopady klimatických změn. Nyní se ale ukazuje, že pokud je přijmeme, výrazně se to promítne do života Čechů.
Hrozící skokové zdražení energií a pohonných hmot se i proto stalo jedním z ústředních témat letošních voleb. Opoziční strany varují, že když systém vejde v platnost, bude to pro tuzemské domácnosti likvidační. Vládní politici naopak zatím uklidňují, že dopady celého systému podle nich nebudou tak citelné.
Česko a dalších 17 států včetně Francie či Německa nicméně nyní usiluje o zavedení cenového stropu, přes který by cena povolenky nemohla růst (tudíž by ani ceny energií a pohonných hmot skokově nerostly), a případně o odložení zavedení celého systému.
Mezi velkými tématy těchto voleb, která iDNES.cz s lídry a experty jednotlivých stran rozebírala, bylo také drahé a stále nedostupnější bydlení. Toto téma mezi lidmi budí stále větší emoce.
Jak to politici hodlají řešit? Jaké plány mají na to, aby se bydlení stalo pro Čechy opět dostupnější?
Server iDNES.cz na to všechno přináší odpovědi ve stručném, ale přehledném posledním shrnutí, jak se politici chtějí po volbách vypořádat s klíčovými tématy. Před dnešním otevřením volebních místností tak máte ještě šanci si promyslet, jestli souhlasíte s programem té či oné strany, které se chystáte dát svůj hlas. Volební místnosi se uzavřou zítra, tedy v sobotu, úderem 14. hodiny.