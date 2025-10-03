Rádce pro váhající voliče. Jak strany slibují řešit klíčová témata

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
  11:00
Redakce iDNES.cz přináší poslední přehled, jak chtějí strany řešit klíčová témata víkendových voleb. Už dnes ve 14 hodin se otevřou volební místnosti po celé republice. Redakce se během několika posledních týdnů ptala lídrů a expertů stran, které mají šanci překročit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, na řešení klíčových témat, jež se významně dotýkají života v České republice
Část 1/9

Představitelů sedmi politických uskupení se redakce dotazovala třeba na to, jak by ve zdravotnictví vyřešili dlouhé čekací doby na vyšetření nebo jak se postaví k emisním povolenkám ETS 2 pro domácnosti a osobní dopravu.

Volební kalkulačka 2025

Právě tyto povolenky nové generace mají platit už zhruba za rok a čtvrt. Současná česká vláda se jimi ale už zabývat nebude, takže zbudou na tu novou, která vzejde z voleb.

Státy EU, a to včetně Česka, systém ETS 2 odsouhlasily jako jeden z nástrojů, jak se odstřihnout od uhlí a ropy a tím zmírnit dopady klimatických změn. Nyní se ale ukazuje, že pokud je přijmeme, výrazně se to promítne do života Čechů.

Babiš po debatě křepčil v autě, Fiala vyjádřil obavy o jeho zdraví

Hrozící skokové zdražení energií a pohonných hmot se i proto stalo jedním z ústředních témat letošních voleb. Opoziční strany varují, že když systém vejde v platnost, bude to pro tuzemské domácnosti likvidační. Vládní politici naopak zatím uklidňují, že dopady celého systému podle nich nebudou tak citelné.

Česko a dalších 17 států včetně Francie či Německa nicméně nyní usiluje o zavedení cenového stropu, přes který by cena povolenky nemohla růst (tudíž by ani ceny energií a pohonných hmot skokově nerostly), a případně o odložení zavedení celého systému.

Premiér České republiky Petr Fiala (SPOLU) odpovídá na otázky po poslední předvolební debatě na TV Nova. (2. října 2025)
Předvolební kampaň hnutí ANO. Karel Havlíček v Praze na Andělu. (3. října 2025)
Předvolební kampaň hnutí ANO. Karel Havlíček v Praze na Andělu. (3. října 2025)
Republikový lídr hnutí ANO Andrej Babiš se pár hodin před zahájením sněmovních voleb rozhodl pro návrat známé propagace. V centru Ostravy u obchodního areálu Nová Karolina začal okolo procházejícím lidem rozdávat koblihy. (3. října 2025)
Mezi velkými tématy těchto voleb, která iDNES.cz s lídry a experty jednotlivých stran rozebírala, bylo také drahé a stále nedostupnější bydlení. Toto téma mezi lidmi budí stále větší emoce.

Jak to politici hodlají řešit? Jaké plány mají na to, aby se bydlení stalo pro Čechy opět dostupnější?

Server iDNES.cz na to všechno přináší odpovědi ve stručném, ale přehledném posledním shrnutí, jak se politici chtějí po volbách vypořádat s klíčovými tématy. Před dnešním otevřením volebních místností tak máte ještě šanci si promyslet, jestli souhlasíte s programem té či oné strany, které se chystáte dát svůj hlas. Volební místnosi se uzavřou zítra, tedy v sobotu, úderem 14. hodiny.



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Podruhé během týdne. Anonym nahlásil bombu v jihlavské škole, kde se bude volit

Policisté v pátek evakuovali prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Do školy v centru města, jen kousek od Masarykova náměstí, přišel ráno anonymní mail. Neznámý pisatel v něm vyhrožoval...

3. října 2025  9:52,  aktualizováno  10:29

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, čas a kandidáti

Už jen hodiny zbývají do voleb do Poslanecké sněmovny. Konají se dnes, v pátek 3. října a zítra, v sobotu 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách...

3. října 2025  10:22

