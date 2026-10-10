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Turek: Motoristům ublížilo, že jsem nekandidoval. A Pavel mi dluží omluvu

Jiří Vachtl
  21:29

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Poslanec Motoristů Filip Turek dorazil do štábu na Malé Straně. (10. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slabý výsledek Motoristů v komunálních volbách sledoval ve štábu i jejich čestný prezident Filip Turek. Podle něj straně uškodilo, že se v Praze sám více nezapojil do kampaně. „Mám obrovské množství příznivců na Jižním Městě. To nám mohlo ubrat,“ řekl iDNES.cz v rozhovoru. Promluvil i o vyšetřování své autonehody a o tom, že mu podle něj prezident dluží omluvu.

Výsledky voleb 2026

Byly to po dlouhé době volby, ve kterých jste nekandidoval, i když se nedá říct, že byste se držel nějak v ústraní. Jak se vám to zvenčí sledovalo?
To nebylo úplně chtěné (že se o něm psalo, pozn. red.). Já si to jinak užíval a bylo mi líto všech kolegů, kteří s nasazením bojují v kampani, protože je to opravdu hodně náročná věc. I když já rád opakuju, že předvolební kampaň byla vždy moje nejšťastnější část života, ale neznamená to, že to nebylo náročné.

Do pana prezidenta se nainvestovalo tolik peněz, že bude velmi obtížné ho porazit. Když se objeví protikandidát, který by ho mohl ohrozit, okamžitě přijde špinavá kampaň, která z něj udělá zvíře.

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