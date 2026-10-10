Turek: Motoristům ublížilo, že jsem nekandidoval. A Pavel mi dluží omluvu

Byly to po dlouhé době volby, ve kterých jste nekandidoval, i když se nedá říct, že byste se držel nějak v ústraní. Jak se vám to zvenčí sledovalo?
To nebylo úplně chtěné (že se o něm psalo, pozn. red.). Já si to jinak užíval a bylo mi líto všech kolegů, kteří s nasazením bojují v kampani, protože je to opravdu hodně náročná věc. I když já rád opakuju, že předvolební kampaň byla vždy moje nejšťastnější část života, ale neznamená to, že to nebylo náročné.
Do pana prezidenta se nainvestovalo tolik peněz, že bude velmi obtížné ho porazit. Když se objeví protikandidát, který by ho mohl ohrozit, okamžitě přijde špinavá kampaň, která z něj udělá zvíře.