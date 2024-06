Prahu v eurovolbách ovládla koalice SPOLU, na rozdíl od zbytku Česka

Oproti druhému hnutí ANO s méně než 15 procenty tak SPOLU získalo více než dvojnásobné množství hlasů. Podle politologa z CEVRO Institutu Ladislava Mrklase se ale o zas tak velký úspěch nejedná: „Řekl bych, že koalice SPOLU si v Praze věřila na výsledek ke 40 procentům, což se jim nepodařilo.“

„Spojenectví TOP 09 a ODS je ale v současné době v Praze ve volbách neporazitelné a ještě nějakou dobu to tak zůstane. Pokud se tedy nerozejdou,“ dodal Mrklas s tím, že v Praze pořád existují oddělené tábory voličů obou dvou stran, kdežto ve zbytku Česka už se do značné míry překrývají.

To je dobře vidět na preferenčních hlasech na kandidátce SPOLU. Vůbec nejvíc jich v Praze získal Alexandr Vondra (ODS), jehož jméno zakroužkovalo bezmála 26 tisíc Pražanů.

Jiné barvy než tmavě modrá pro hnutí ANO a šedivě modrá pro koalici SPOLU se neobjevují ani v přehledu vítězů v okresních městech.

„Beru to jako ocenění své pětileté práce v Evropském parlamentu, o které bylo slyšet, neboť nejsem ten, kdo by tam na pět let zmizel a nikdo o něm nevěděl. Vnímám to jako povzbuzení do dalších let,“ řekl Vondra v rozhovoru pro iDNES.cz.

Luděk Niedermayer (TOP 09), který byl trojkou na kandidátce SPOLU, sice dostal o 1 200 preferenčních hlasů méně, ale stále je to druhý nejvyšší počet kroužků v metropoli. O stabilitě Niedermayerovy volební základny v hlavním městě svědčí také to, že před pěti lety dostal přednostních hlasů zhruba stejně.

Jen o necelá tři procenta za ANO skončili Piráti a STAN, s rozdílem desetin procenta hlasů. „Paradoxně strany, kterým se celostátně příliš nedařilo, dopadly v Praze poměrně dobře. Ještě více se tím nicméně rozevřely nůžky mezi Prahou a zbytkem Česka,“ připomněl Mrklas.

Piráti v Praze udělali dvakrát lepší výsledek než v celostátním součtu. I tak to ale stačilo pouze na jediného europoslance, takže mandát neobhájil mimo jiné pražský kandidát Mikuláš Peksa.

Také Starostové v Praze „bodovali“ více než ve zbytku Česka, a to zhruba o tři procenta. „Dohromady vládní strany dokázaly v Praze získat přes 50 procent, o čemž se jim v celostátním měřítku mohlo jen zdát,“ vypočítal politolog Lukáš Jelínek.

Celostátně se o největší překvapení postarala koalice Přísahy a Motoristů, jejíž úspěch politologové predikovali i před volbami. Více než sedm procent v hlavním městě je sice méně než celorepublikově, ale pořád jde o dobrý výsledek.

Podle politologů svědčí o tom, že i v hlavním městě jsou lidé, kteří preferují euroskeptický přístup. Například Jelínek ale očekával, že Přísaha a Motoristé dopadnou v Praze lépe než v ostatních krajích, protože je automobilová doprava v metropoli velké téma. „V Praze nejspíš Motoristé a Přísaha ztratili kvůli kauzám lídra Filipa Turka. Voliči jsou tu háklivější třeba na to, když je politik nachytán s nacistickými symboly,“ připomněl Jelínek.

42,58% byla v Praze volební účast ve víkendových volbách do Evropského parlamentu. 31,99% pražských voličů odevzdalo své hlasy koalici SPOLU. 25 942 preferenčních hlasů získal Alexandr Vondra, vítěz kroužkování v Praze.

I tak se Turek v Praze v rámci kroužkování zařadil s 15 tisíci hlasy na třetí příčku a překonal tím například Kláru Dostálovou (ANO) nebo Danuši Nerudovou (STAN).

„S Motoristy se v Praze bude muset do budoucna počítat. Dříve nebo později se v komunálním prostředí stanou protikladem Prahy sobě, o což se snažili už ve volbách do zastupitelstva před dvěma lety. A pokud se z otázky motorismu stane v Praze ještě větší téma, a zatím se zdá, že ano, tak už se nikdo nebude bát jim hlas dát, když viděl, že ve volbách do Evropského parlamentu uspěli,“ řekl Mrklas.

Rekordní účast

Volební účast v Praze byla v letošním roce rekordní jak v rámci Česka, tak v historii eurovoleb. Navíc byla jen o procento a půl nižší než v případě komunálních voleb v roce 2022. Ještě před deseti lety přitom rozdíl v účasti mezi těmito dvojími volbami činil 12 procent.

Podle Jelínka ale v otázce zájmu o volby nejde ani tak o instituce, do kterých lidé volí, ale o témata, která v nich politici otevírají, přičemž těch těkavých bylo tentokrát plno.