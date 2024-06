Vyšší volební účast? Možná, ale podle předběžných výsledků ne o moc

Při předchozích evropských volbách v roce 2019 byla situace dvě hodiny po otevření volebních místností podobná jako letos. Místy účast činila tehdy i deset procent, zatímco na některých místech byla v jednotkách procent. Vyšší byla, stejně jako při právě probíhajících volbách, hlavně v Praze. Celkem přišlo v roce 2019 v Česku za oba dny voleb k urnám zhruba 29 procent voličů. Byla to tehdy doposud nejvyšší účast v zemi při evropských volbách. Přesto se jednalo o třetí nejnižší účast ze všech zemí EU.

Volební lídři se vesměs nechali slyšet, že očekávají oproti minulým eurovolbám vyšší volební účast. Porovnání „mezičasů“ s minulými volbami však dramatickému nárůstu nenasvědčuje.

V největším středočeském městě, Kladně, dorazilo k pátečním 16:00 celkem 8,5 procenta voličů, řekla ČTK Iva Kučerová z kladenského magistrátu. Je to o dva procentní body víc než u minulých evropským voleb. Podobný nárůst zaznamenali k pátečním 16:00 také v Mladé Boleslavi: ze 7,5 procenta v roce 2019 na aktuálních 9,7 procenta voličů.

V Uherském Hradišti přišlo do 16:00 osm procent voličů, tedy o dva procentní body více než v minulých evropských volbách, a v Kroměříži 9,5 procenta. Tam se tak účast téměř zdvojnásobila: v roce 2019 dorazilo ve stejném čase jen pět procent voličů.

Naopak v Moravskoslezském kraji, který patří k nejlidnatějším v Česku, k 16:00 k urnám dorazilo podle odhadů kraje v průměru okolo pěti procent voličů. ČTK to řekla Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení hejtmanství. Účast je tak nižší než před pěti lety, kdy za stejnou dobu odevzdalo hlas sedm procent voličů.

Nejvyšší účast je tradičně v Praze

V Praze se po dvou hodinách od otevření místností pohybovala účast podle radnic městských částí většinou kolem deseti procent, před pěti lety se ve stejný čas pohybovala mezi osmi a jedenácti procenty. V Praze 6 byla účast podle mluvčího radnice Marka Zemana přes 13 procent. Praha 11 hlásila 12,5 procenta voličů, dvanáctá městská část 12,39 procenta a Praha 3 asi 11 procent. Čtrnáctá městská část registrovala zhruba 8,5 procenta voličů a v Praze 1 jich přišlo k urnám k 15:30 asi 8,2 procenta.

V Pardubickém kraji byla dvě hodiny po začátku voleb účast kolem pěti procent, řekla Klára Norková z krajského úřadu. Podobná účast byla v Libereckém kraji, kde se pohybovala od čtyř do šesti procent. V Jihlavě přišlo do 15:30 odevzdat hlas do oslovených volebních místností okolo sedmi procent voličů.

Volební místnosti jsou v pátek otevřeny od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky budou oznámeny až v neděli před půlnocí, kdy se uzavřou poslední volební místnosti v dalších státech Evropské unie.