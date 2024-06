Politolog: Debakl Pirátů a STAN přinese otřesy v SPOLU, Turek vytěžil maximum

Jak hodnotíte výsledky voleb jako celek?

Výsledky jsou doslova bombou a jsou nečekané. Může za to vysoká účast a úspěch opozičních stran v mobilizaci voličů. Lidé si už uvědomují, že témata evropské politiky jsou důležité i pro tu domácí. Jsou zde propojená a citlivá témata.

Myslíte tím migraci či Green Deal?

Samozřejmě. Lidé vnímají dopady migrace, vnímají válku na Ukrajině, na Blízkém východě. Je zde i aspekt v podobě růstu cen energií. Reagují i na výkřiky o míru. Toto vše má výraznou odezvu u obyvatelstva a je evidentní, že tato témata opoziční strany dovedou využít. Výsledek hovoří za vše.

Překvapilo vás sedm křesel pro ANO? Nebo jste očekával, že budou vítězem voleb?

Celkový výsledek překvapil. Já čekal, že ANO a SPOLU budou tak nějak vyrovnáni. Ale ukázalo že, že podporovatelé opozičních stran nesedí doma a k volbám jdou a s tím se musí počítat.

A v tom je zásadní rozdíl oproti předešlým eurovolbám. Evropská unie je tématem širokým a je vidět, že zajímá čím dál více voličů. Teď vidí, že jejich účast má nějaký smysl a vyplatí se k volbám chodit a hlas do urny vhodit.

Myslíte si, že výsledek může nějakým způsobem ovlivnit budoucnost domácích stran, jejich výsledků a spolupráce? Například ve Francii prezident Emanuel Macron v reakci na výhru pravice rozpustil Národní shromáždění a vyhlásil volby.

Macron to udělat musí, jeho strana zaznamenala veliký debakl. Nic podobného na domácí půdě neočekávám, ale stranám to ukáže jasně zdvižený prst a pochopí, že pokud něco zásadně nezmění, může to ovlivnit i volby doma, v Česku. Všech pět stran v koalici si to musí dobře uvědomovat.

Jak si myslíte, že to ovlivní koaliční spolupráci?

Teď to vše budou vyhodnocovat. Hrozí scénář, že každý začne hrát na vlastní triko. Bude to mít dopady. Lidovci tam mají teď jen Zdechovského. Pokud se nepletu, Jurečka sliboval dva. Je tedy možné, že v čele strany skončí, pokud to tedy nezačne nějak omlouvat. Nicméně nelze brát výsledek SPOLU jako úplný propadák. Ten je jinde.

Kde?

Jednoznačně u Pirátů, to je debakl. Totéž STAN. Hovořilo se o dvouciferných výsledcích a velikých očekáváních. Pro Piráty to je budíček. Pokud nezačnou něco dělat, mohou úplně vypadnout z politiky.

Velikým překvapením bylo faktické vítězství Filipa Turka, který byl dokonce v celkovém pořadí druhý. V čem vidíte jeho úspěch?

To bylo překvapení největší. Klára Dostálová v celkovém pořadí první, Filip Turek druhý. Už delší dobu se ukazovalo, že jeho popularita stoupá. Téma spalovacích motorů, jejich zákazu, to vše on vnímá a stejně tak to vnímá domácí volič.

Právě on se zákazem vyhraňuje, tedy stojí za veřejností. Navíc jeho popularita stoupá i u mladých lidí, je velmi šikovný a aktivní na sociálních sítích. A pak tu byla ta debata s Danuší Nerudovou. To mu nahrálo spoustu bodů.

Myslíte si, že právě debata s Danuší Nerudovou se stala důvodem jeho úspěchu?

To ne, ale byl to finiš kampaně, kdy k té debatě došlo a je evidentní, kdo zvítězil. A to vše i přes to, co vyplouvá na povrch poslední dobou, tedy sbírka nacistických relikvií a tak podobně.

Lidé ho ale i tak vnímají jako zastánce spalovacích motorů, bývalého závodníka a ony ty auta, jsme motoristé, to podle mě udělalo nejvíce. Protože ne každý bude mít na elektromobil. Leč si nemyslím, že by v europarlamentu v tom dokázal něco změnit.

Odráží podle vás výsledky nejen náladu ve společnosti, ale i posun ke krajní pravici?

V tom bych byl opatrný, takto bych to přímo neviděl. ANO není krajní pravice, Turek také není krajní pravicí, ani Konečná. A podívejte se na výsledek Okamury, spíš debakl.

Nemyslím si, že by to bylo o nějakém směřování ke krajní pravici, Myslím si, že to je skutečně v nemalé míře o Green Dealu, zákazech spalovacích motorů. Lidé nebudou na elektromobily mít a přitom pro mnohé je dennodenní užívání automobilu nutností. A v druhé řadě migrační pakt. Ten tlak EU na přijímání uprchlíků, či vyplácení se z této pomoci. Vidíme to v Evropě, integrace se nezvládá, bezpečnostní otázky jsou čím dál palčivější.