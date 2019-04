Na kampaň do eurovoleb zatím nejvíce přispěli sami europoslanci

Poslední průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zatím lidoveckým kandidátům příliš nepřeje – zůstali by se čtyřmi procenty jen těsně před branami do Evropského parlamentu. Podle sponzorských příspěvků to ale vypadá, že by do europarlamentu chtěli nejvíce.

Současný europoslanec a zároveň jednička lidovecké kandidátky Pavel Svoboda už na začátku ledna poslal na stranický účet rovný milion korun. Dvojka a trojka stejné kandidátky a rovněž současní europoslanci Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová pak přispěli po více než sedmi stech tisících.



Hnutí Evropa společně poslal bez sta tisíc milion korun jeho lídr a také současný europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina.

O dost lépe než Evropa společně je na tom s příspěvky další nováček, hnutí HLAS místopředsedy Evropského parlamentu zvoleného za ANO Pavla Teličky. Díky většinou půlmilionovým příspěvkům několika firem – třeba od největšího prodejce mobilních telefonů ve střední a východní Evropě, společnosti TCCM – byly na účet Teličkova hnutí do včerejšího odpoledne připsány už více než tři miliony korun.

Štědrého dárce má i koalice STAN – TOP 09 s regionálními partnery. Rovný milion korun s poznámkou „odvahu a poctivost!!!“ získala podle dostupných informací od podnikatele a manažera v investičním bankovnictví Radima Bajgara. Proč se rozhodl podpořit zrovna tuto koalici, to se MF DNES od něj nedozvěděla. Zaslané dotazy zůstaly bez odpovědi.

Také ODS i ČSSD zatím zaslali nejvyšší částky jejich současní europoslanci. Občanským demokratům přišlo od jedničky její kandidátky Jana Zahradila 610 tisíc korun, lídr kandidátky ČSSD Pavel Poc poslal straně 200 tisíc. Zato jednička ANO Dita Charanzová zatím na stranický účet neposlala nic.

A na kampaň zatím nic nepřispěl ani Ivan David, který kandiduje za hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. SPD má prý spíš drobné přispěvatele. „Těch je ovšem obrovské množství. Nicméně z drtivé většiny budeme kampaň do eurovoleb financovat z vlastních zdrojů centrály,“ řekla MF DNES mluvčí hnutí Barbora Zeťová.

Hnutí Tomia Okamury je připraveno do kampaně investovat deset milionů korun. Se stejnou sumou počítá také třeba KSČM nebo ODS. O milion víc je pak ochotná utratit ČSSD, dvanáct milionů KDU-ČSL. Piráti jsou naopak připraveni dát jen šest milionů, hnutí HLAS pět milionů. Nejbohatší kampaň chystá ANO – za 35 milionů korun.