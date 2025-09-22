Šéf evropských lidovců mluvil v Praze i o Orbánovi. Podpořil TOP 09 a KDU-ČSL

Weber v pondělí v Praze jednal se zástupci dvou českých stran zastoupených v EPP. Po schůzce ve svém vystoupení podpořil strany vládní koalice. Vyzdvihl například roli české vlády během českého předsednictví Evropské unie v roce 2022.
„Jako Evropané musíme čelit realitě. A realitou je, že jsme testováni (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem,“ řekl také. Poukázal na narušování vzdušného prostoru Polska, Estonska či Rumunska, Rusko jím podle něj testuje Severoatlantickou alianci (NATO). „Pokud chceme vytvořit mír, musíme být silní a jednotní,“ podotkl. Proto je podle něj potřeba investovat do obrany.
Čeští voliči podle Webera čelí ve volbách rozhodnutí, zda bude ČR na evropské úrovni součástí těch, kdo jsou připraveni řešit problémy, nebo bude izolovaná. Připomněl, že hnutí ANO je v Evropském parlamentu součást frakce Patrioti pro Evropu společně se stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána či francouzským Národním sdružením Marine Le Penové. „V této skupině určuje směr Orbán, ne ANO,“ řekl Weber.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová po schůzce s Weberem zdůraznila spolupráci TOP 09 a KDU-ČSL s dalšími stranami z frakce EPP, obě česká uskupení tak podle ní mají silný hlas pro prosazování českých zájmů. Za aktuálně největší výzvy označila bezpečnost, prosperitu, ale také migraci či klimatickou změnu.
„Pro nás v tuto chvíli v České republice je to samozřejmě zejména o bezpečnosti, to je jakási podmínka pro všechno ostatní,“ řekla. S poukazem na Estonsko či Polsko vyzdvihla důležitost investic do obrany, ale i do kybernetické bezpečnosti.
Německý politik Weber vede EPP od roku 2014, skupina je aktuálně se 188 europoslanci nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Z ČR do ní patří pět europoslanců, Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer za TOP 09, Tomáš Zdechovský za KDU-ČSL a Danuše Nerudová a Jan Farský za STAN.