Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Volby 2026 ONLINE: místnosti se otevřely. Lidé vybírají nové senátory

Autor: , ,
  13:59

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V části Česka se dnes ve dvě hodiny odpoledne opět otevřely volební místnosti. Lidé si zvolí celkem 22 senátorů. Zástupci hnutí STAN mohou po šesti letech zopakovat své vítězství. Voliči zároveň rozhodnou o tom, nakolik v Senátu posílí vládní hnutí ANO. V pátek je možné volit do deseti večer, v sobotu od osmi ráno do dvou odpoledne.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice, neboť v úvodním rozstřelu získala pět z 27 letos obsazovaných křesel v celkově jednaosmdesátičlenném Senátu.

První volební kolo, které se konalo koncem minulého týdne souběžně s obecními volbami, dopadlo nejlépe pro kandidáty STAN a SLK. Prosadilo se jich všech 14 nominovaných, přičemž dva – Jan Sobotka na Trutnovsku a opakovaně Zbyněk Linhart na Děčínsku – získali mandát v úvodním kole.

Z 24 kandidátů ANO postoupilo do finále 13 a ze 14 adeptů ODS devět. Dařilo se i lidovcům a TOP 09. Z pěti kandidátů KDU-ČSL byl zvolen předseda strany Jan Grolich na Vyškovsku a další dva mají stejnou možnost ve druhém kole. Za TOP 09 se staronovým senátorem stal Jan Grulich na Rychnovsku a další z jeho kolegů postoupil do finále.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
22 fotografií

Z ostatních stran a hnutí dosáhl na opětovné zvolení senátorem v prvním kole jen Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS) na Strakonicku. Piráti a SEN 21 mají po jednom želízku v ohni, stejně jako adepti dalších pěti převážně regionálních uskupení.

Sázkovky mají před druhým kolem voleb jasno, někde se situace otočila

Hlasovat může dva a čtvrt milionu voličů, kteří si letos nezvolili senátora v prvním kole. V něm hlasovalo 43,31 procenta voličů, ve druhém kole bývá účast podstatně nižší, méně než poloviční. V roce 2020 v obvodech, kde se bude volit i letos, dosáhla 16,74 procenta.

Volit tak, abych v Senátu někoho neviděl. Macinka naznačil strategii pro druhé kolo

V pátek se chystá odvolit například také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě), a to v Praze 5, nebo šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel v Hradci Králové. Oba už mají o své volbě jasno, jak avizovali pro redakci iDNES.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Poslanci se přeli o švarcsystém, jednají o nižší podpoře v nezaměstnanosti

Přímý přenos
Jednání poslaneckých klubů STAN, ANO a ODS. Na snímku Pavla Pivoňka Vaňková....

Spor o zákon o platformové práci zaměstnává poslance. „Motivujete zaměstnavatele, aby ty své pracovníky nutili do toho fungovat jako OSVČ,“ vyčetla vládě Andreje Babiše při jejím projednávání...

16. října 2026  12:39,  aktualizováno  13:59

Volby 2026 ONLINE: místnosti se otevřely. Lidé vybírají nové senátory

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo....

V části Česka se dnes ve dvě hodiny odpoledne opět otevřely volební místnosti. Lidé si zvolí celkem 22 senátorů. Zástupci hnutí STAN mohou po šesti letech zopakovat své vítězství. Voliči zároveň...

16. října 2026  13:59

Summit EU začal objímáním se Zelenským. Mezi vynechanými byli Babiš a Fico

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a italská premiérka Giorgia Meloniová...

V Bruselu začal druhý den summitu Evropské unie mimo jiné o další podpoře Ukrajiny. Jednání se osobně účastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se při příchodu do sálu téměř se všemi...

16. října 2026  13:56

Státní zástupkyně obžalovala soudce Kafku z podvodu za 32 milionů korun

Roman Kafka na archivním snímku z roku 2015

Žalobkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě podala obžalobu na bývalého soudce Krajského soudu v Brně Romana Kafku, kterého policie obvinila z podvodu na desítkách lidí. Podle obžaloby se...

16. října 2026  13:54

Už padlo skoro 300 tisíc Rusů, dokládají zdroje. Skutečné číslo bude dvojnásobné

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutala Moskva proti Ukrajině, padlo nejméně 281 753 vojáků bojujících v ruské armádě. Uvedla to ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona...

16. října 2026  13:43

Šest zraněných po srážce aut v jižních Čechách, zasahoval vrtulník

Krátce před pátečním polednem došlo v Jarošově nad Nežárkou k dopravní nehodě...

Při srážce dvou aut v Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku se před polednem zranilo šest lidí. Jednu ženu se středně těžkými poraněními transportoval vrtulník do budějovické nemocnice.

16. října 2026  13:33

Praha 10 se posunula blíže ke koalici. Na magistrátu se STAN a Spolu nedohodly na financích

Druhé jednání vítězných Starostů s koalici SPOLU pro Prahu. (15. října 2026)

Povolební vyjednání o koalicích pokračují. Hotovo je zatím jen v Praze 4, 6 a 10. Také magistrátní jednání o novém vedení se mírně posunula. Starostové a Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09) se ve čtvrtek...

16. října 2026  13:20

Na předzahrádce v centru Prahy vybouchlo plynové topidlo, zranili se tři lidé

Při výbuchu a následném požáru venkovních plynových kamen ve Vodičkově ulici v...

Při požáru venkovních plynových kamen v restauraci ve Vodičkově ulici v centru Prahy se v pátek před polednem zranili tři lidé. Utrpěli popáleniny prvního až druhého stupně. Požár hasiči uhasili, z...

16. října 2026  12:40,  aktualizováno  13:15

Přeprava ropy zdražuje. Rejdaři rekordně vydělávají, zaplatí to ale zákazníci

ilustrační snímek

Majitelé ropných tankerů zažívají mimořádně výdělečné období. Za pronájem jediné lodě mohou na některých trasách inkasovat až 1,3 milionu dolarů (27,3 milionu korun) denně. Ještě loni přitom průměrné...

16. října 2026  13:11

Roky bojovala za protihlukovou stěnu. Když došlo na stavbu, její dům vynechali

Premium
Dům Ludvíka Starosty je dva metry od silnice. Protihluková stěna tu nefunguje,...

Čtvrt století Daniela Veselá podle svých slov bojovala za to, aby v Pravíkově na Pelhřimovsku byla instalována protihluková stěna. Když ji Ředitelství silnic a dálnic letos na jaře dostavělo,...

16. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Volební místnosti druhého kola senátních voleb: kdy mají otevřeno a kde volit

Volební místnosti 2. kola senátních voleb: kde volit a termín

Už dnes ve dvě hodiny odpoledne se ve 22 volebních obvodech po celém Česku otevřou volební místnosti pro druhé kolo voleb do Senátu. „Otevírací doba“ okrskových místnosti bude stejná jako během...

16. října 2026

ANO a SPD oslabily v tradičních baštách. U voleb propadly hlavně v chudších krajích

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...

Hnutí ANO zůstává i po komunálních volbách nejsilnější celostátní stranou, společně s SPD však zaznamenalo největší ztráty mezi zavedenými parlamentními stranami. Nejvýrazněji se propad projevuje v...

16. října 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.