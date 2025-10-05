V otázce vystoupení z NATO se ANO a SPD neshodnou. S Motoristy má Babiš řeč podobnou

  11:15
Na Hradě se již konají první povolební vyjednávání. První za prezidentem dorazil vítěz sněmovních voleb předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Právě ANO bude pravděpodobně skládat vládu, musí však spoléhat na podporu hnutí SPD a Motoristů sobě. Redakce iDNES.cz přináší přehled předvolebních slibů stran, možnost jejich reálné proveditelnosti a jaké jsou shodné body.
Šéf ANO Andrej Babiš a lídr SPD Tomio Okamura

Ve volební kampani hnutí a strany toho slibovaly hodně. Například hnutí SPD prohlašovalo, že pokud uspěje nabídne veřejnosti referendum o vystoupení z NATO či EU. To naopak hnutí ANO a Motoristé referenda již před volbami odmítli. Tření pak také nastává mezi Motoristy a SPD, kde se někteří členové jednotlivých stran proti sobě v minulosti velmi ostře vymezovali.

1 Vystoupení z NATO a EU

Hnutí SPD jako potenciální partner vlády Andreje Babiše v předvolební kampani opakovaně sliboval, že pokud uspěje, tak hodlá uspořádat referendum o vystoupení z NATO a EU. Jenže referendum již před volbami hnutí ANO a Motoristé sobě odmítli.

„Hnutí SPD nemá v programu vyhlásit referendum o EU. My máme v programu zákon o referendu a pakliže by si občané sesbírali podpisy, může být vyhlášeno,“ řekl před volbami pro iDNES.cz šéf SPD Okamura.

Ukrajinci berou Čechům práci, plyn berme i z Ruska, řekl Okamura v Rozstřelu

Sám za sebe k tomu tehdy dodal: „Jsem pro vystoupení z EU a u NATO bych pocitově hlasoval také pro vystoupení, protože mám rád neutralitu typu Rakouska a Švýcarska.“

Samotné vystupování z NATO a EU by však bylo velmi komplikované. Mimo jiné by byla zapotřebí k vyhlášení referenda třípětinová většina ve Sněmovně i v Senátu. Stejná většina by byla třeba i v případě, že by vláda chtěla vyjednat smlouvu o vystoupení i bez referenda.



V otázce vystoupení z NATO se ANO a SPD neshodnou. S Motoristy má Babiš řeč podobnou

