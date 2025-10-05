V otázce vystoupení z NATO se ANO a SPD neshodnou. S Motoristy má Babiš řeč podobnou

Ve volební kampani hnutí a strany toho slibovaly hodně. Například hnutí SPD prohlašovalo, že pokud uspěje nabídne veřejnosti referendum o vystoupení z NATO či EU. To naopak hnutí ANO a Motoristé referenda již před volbami odmítli. Tření pak také nastává mezi Motoristy a SPD, kde se někteří členové jednotlivých stran proti sobě v minulosti velmi ostře vymezovali.
1 Vystoupení z NATO a EU
Hnutí SPD jako potenciální partner vlády Andreje Babiše v předvolební kampani opakovaně sliboval, že pokud uspěje, tak hodlá uspořádat referendum o vystoupení z NATO a EU. Jenže referendum již před volbami hnutí ANO a Motoristé sobě odmítli.
„Hnutí SPD nemá v programu vyhlásit referendum o EU. My máme v programu zákon o referendu a pakliže by si občané sesbírali podpisy, může být vyhlášeno,“ řekl před volbami pro iDNES.cz šéf SPD Okamura.
Ukrajinci berou Čechům práci, plyn berme i z Ruska, řekl Okamura v Rozstřelu
Sám za sebe k tomu tehdy dodal: „Jsem pro vystoupení z EU a u NATO bych pocitově hlasoval také pro vystoupení, protože mám rád neutralitu typu Rakouska a Švýcarska.“
Samotné vystupování z NATO a EU by však bylo velmi komplikované. Mimo jiné by byla zapotřebí k vyhlášení referenda třípětinová většina ve Sněmovně i v Senátu. Stejná většina by byla třeba i v případě, že by vláda chtěla vyjednat smlouvu o vystoupení i bez referenda.