Na tahu je prezident Pavel. První v neděli na Hrad zamíří vítěz voleb, tedy Babiš

  18:53
Prezident Petr Pavel již předem avizoval, že si v neděli na Hrad pozve předsedy stran a hnutí, které se dostanou do Sněmovny. Ředitel hradního odboru komunikace Vít Kolář pro iDNES.cz řekl, že pořadí schůzek bude stanoveno podle výsledků voleb. Tedy první na řadu půjde šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Následovat bude předseda koalice SPOLU Petr Fiala a další.
Prezident Petr Pavel odpovídá na otázky novinářů poté, co v Černoučku na...

Prezident Petr Pavel odpovídá na otázky novinářů poté, co v Černoučku na Litoměřicku odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách. (3. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident Petr Pavel se na Hradě sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.
Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Kolář pro iDNES.cz také řekl, že v pondělí a úterý budou pokračovat další jednání. „Nechám to na panu prezidentovi. Nemohu to komentovat,“ uvedl Kolář na dotaz, jaké otázky má prezident připraveny na šéfy stran. Po jednání je plánovaná tisková konference.

Prezident Pavel již na konci září s předsedou hnutí ANO jednal, a to ohledně střetu zájmů, Čapího hnízda i povolební strategie. „Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby ho požádal o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády,“ uvedla tehdy prezidentská kancelář.

Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO

Prezident se při minulé schůzce také Babiše dotazoval na to, jak se staví k možnému vydání k trestnímu stíhání v souvislosti s Čapím hnízdem. Šéf hnutí ANO je v této kauze obžalovaný a pokud bude zvolen, Sněmovna ho bude znovu muset vydat.

„Dále se prezident zajímal o to, jaké kroky Andrej Babiš zvažuje v případě volebního vítězství a kde bude hledat podporu pro svou případnou vládu,“ doplnil tehdy Hrad.

Babiš podle svých slov prezidenta ujistil, že dostojí českým i evropským zákonům.

Sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO, které získalo přes 34 procent hlasů. Druhá skončila koalice SPOLU, která získala přes 23 procent. Třetí skončilo hnutí STAN. Do Sněmovny míří také SPD a Motoristé. Naopak se nedostalo uskupení Stačilo!.

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Nádhera, zní z ANO. Babiš slaví vítězství, do štábu přijel s písní

