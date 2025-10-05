SPD prohrálo sázkaři 400 tisíc. Volbám chyběla dramatičnost, hodnotí bookmaker

Velkým překvapením voleb se i pro sázkovou kancelář stalo uskupení Stačilo!, které se do Sněmovny nedostalo. Stejně tak bookmakery zaskočil nižší výsledek hnutí SPD.
„Stačilo! mělo velké ambice na vstup do Sněmovny, a také se tvářilo patřičně sebevědomě. Dokonce mělo podle sázkařů získat více hlasů než Motoristé. Ale jak rozpačitě začalo, tak skončilo,“ komentoval vedoucí bookmaker Tipsportu a specialista na politické sázky Pavol Boško.
Slabší výsledek SPD podle jeho slov ukazuje třeba jejich prohraný duel se Starosty. „Od Starostů se moc nečekalo, měli skončit za okamurovci, průzkum i sázky upozorňovaly na vzestup SPD. Tento předpoklad nikomu z nás nevyšel,“ podotkl Boško.
Čistý zisk 9 tisíc korun
U skupiny Tipsport si sázkaři vsadili na české parlamentní volby celkem 91,5 milionu korun. Z toho 68 milionů před začátkem hlasování a 23,5 v jeho průběhu. Šlo zhruba o 10 milionů méně než v předchozích sněmovních volbách.
Výsledky voleb 2025 v Česku
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Moravské zemské hnutí
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Levice
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí Kruh
Balbínova poetická strana
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
„Náběry poznamenal fakt, že vítěz ANO byl předem jasný, stejně jako to, kdo skončí na druhém místě - SPOLU. Předvolebnímu času prostě chyběl dramatický duel o vítězství ve volbách. Prvek, který měly poslední prezidentské volby Pavel vs. Babiš nebo sportovní terminologií náboj derby Sparta vs. Slavia,“ komentoval Boško.
Vítězství ANO bylo nejsázenější příležitostí u Tipsportu s téměř 5,7 milionu korun, ale podle Boška také proto, že příležitost byla v nabídce dlouho a sázkaři často využili velmi malý kurz.
Nejvyšší sázku přijal Tipsport za 900 tisíc korun v kurzu 1,01:1 na výhru ANO. Sázející si nakonec odnese 909 tisíc korun, tedy 9 tisíc čistý zisk.
Nejvyšší čistá výhra letošních voleb byla 392 tisíc korun. Rovněž vyplynula ze sázky na ANO a zisk 33 procent a více. Vsazena byla za 120 tisíc korun v kurzu 4,31:1, doplnil Tipsport.
