Politická kampaň vrcholí. Už v pátek a sobotu Češi vyberou 200 poslanců, kteří je budou příští čtyři roky zastupovat ve Sněmovně. Portál iDNES.cz přináší přehled těch nejlepších momentek z letošního předvolebního klání zachycených jeho fotografy.
Šéf ANO Andrej Babiš letos v kampani hodně cílil na mladé. V březnu si s nimi v Praze zahrál ping-pong. (21. března 2025)
Premiér Petr Fiala (ODS) v kampani vsadil na debaty moderované komičkou Ivou Pazderkovou, které často narušovali jeho odpůrci. Ve Zlíně třeba dezinformátor Ladislav Vrabel (na snímku). (25. července 2025)
Závěr kampaně věnoval předseda Starostů Vít Rakušan hledání 101 demokratů v příští Sněmovně. Na pražském Andělu tak v září rozdával i letáky konkurenčních Pirátů a SPOLU. (22. září 2025)
Piráti loni změnili kormidelníka, v kampani se ale od sebe Hřib s Bartošem téměř nehnuli. Uzavřeli spolu i sázku: pokud budou mít Piráti přes 13%, Bartoš shodí dredy a Hřib si je naopak naplete. (24. září 2025)
SPD i letos navázalo na tradici předvolebních jarmarků. Šéf hnutí Tomio Okamura na nich pravidelně brojil proti Ukrajincům. (16. září 2025)
Sociální demokracie se pro volby nakonec spojila s komunisty v nepřiznané koalici Stačilo!, na což řada letitých straníků reagovala odchodem. (21. července 2025)
Europoslanec Filip Turek na jaře „svým“ Motoristům pořádně zavařil, když se chlubil rychlou jízdou po dálnici a shodil jim tím preference. Na zbytek kampaně ho tak trochu upozadili. Alespoň měl čas navštívit Barum Rally a zapózovat v historické formuli. (15. srpna 2025)
Kampaň nezastavila ani o prázdninách. Politici se ale museli přizpůsobit lidem, a tak vyrazili na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová na jižní Moravě „lovila“ voliče v dračí lodi . (2. srpna 2025)
K výkonu gratuloval Schillerové i poslanec ANO Miloslav Janulík. (2. srpna 2025)
Na vodu v létě v rámci kampaně „Pokecej a pádluj“ vyrazili i Piráti. Bytelnost člunu testoval poslanec Ivan Bartoš. (3. srpna 2025)
Na snímku Bartoš zdolává s dalšími středočeskými kandidáty strany řeku Sázavu. (3. srpna 2025)
Právě na harmoniku hrál Bartoš i v památném klipu z kampaně v roce 2017 „Pusťte nás na ně“. (3. srpna 2025)
Jako úklidová četa, která zamete s korupcí, chtěli Piráti zaujmout během bitcoinové kauzy exministra Pavla Blažka (ODS). (17. června 2025)
Společně složil Hřib s Bartošem i nový volební song Pirátů. (24. září 2025)
Bartoš si během kampaně tradičně vyzkoušel i roli dýdžeje. (24. září 2025)
Šéf STAN Vít Rakušan začal v rámci kampaně sportovat s voliči. Při volejbale si dokonce poranil stehenní sval. (24. července 2025)
Ani to mu ale nezabránilo, aby si o prázdninách zaběhal v pražské Stromovce s příznivci. Vyzkoušel si i fotografování. (24. července 2025)
Komunisté se pro volby spojili s Danielem Sterzikem alias Vidlákem a vytvořili nepřiznanou koalici Stačilo!. Později přibrali i několik zástupců SOCDEM. (27. září 2025)
Týden před volbami vyrazila jejich šéfka Kateřina Konečná na demonstraci spolku Svatopluk na Pražský hrad. (27. září 2025)
Sociální demokracii opustily kvůli spolupráci s komunisty desítky dlouholetých členů. (13. září 2025)
Před Lidový dům si to s místopředsedou SOCDEM Lubomírem Zaorálkem přišel vyříkat i bývalý ministr průmyslu ve Špidlově vládě Milan Urban (vlevo). (11. července 2025)
Lubomír Zaorálek ve volbách kryje záda šéfce komunistů Kateřině Konečné z druhého místa v Moravskoslezském kraji. (11. července 2025)
Europoslanec Filip Turek se měl na závodě Barum Czech Rally ve Zlíně objevit jako spolujezdec v jednom z historických vozů. Ředitel závodu byl ale údajně proti a vůz nechal ze startovní listiny vyškrtnout. (15. srpna 2025)
Turek dlouho napínal. Nakonec ale potvrdil, že povede Motoristy jako lídr ve Středočeském kraji. (30. května 2025)
Kauzu léta měl ale na svědomí někdo jiný. Když zpěvák a marketér Oto Klempíř oznámil, že bude kandidovat za Motoristy, vyhodili ho jeho kolegové z kapely J.A.R. (23. září 2025)
Turka nakonec Motoristé vzali na milost a v září už pravidelně objížděl jejich mítinky. V Brně s předsedou Petrem Macinkou jejich debatu sledoval plný sál lidí. (27. září 2025)
To premiéra Fialu během kampaně pravidelně pronásledovali propalestinští aktivisté, kteří mu vyčítali podporu Izraele. (3. září 2025)
Neoddechl si ani ministr zahraničí Jan Lipavský, jehož mítink v Praze se v srpnu změnil v propalestinskou demonstraci aktivistů. (5. srpna 2025)
Lipavský si s demonstranty vyměnil odlišné postoje ke konfliktu v Gaze. (5. srpna 2025)
Koalice SPOLU vsadila v kampani zejména na prozápadní orientaci Česka a varovala před tím, kam by mohl zemi zatáhnout Andrej Babiš.
Nejbizarnější volební klip má patrně na kontě ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), jehož žena ve videu prosila, aby ho lidé zvolili a měla od něj doma klid. (16. září 2025)
Premiéra Fialu často doprovázela komička Iva Pazderková, která s ním objela tour debat po celé zemi. (15. května 2025)
SPD se pro volby spojilo s menšími stranami: Trikolorou, Svobodnými a PRO Jindřicha Rajchla. (8. září 2025)
Stop Islámu a Ukrajincům! Okamura letos v kampani přitvrdil. (16. září 2025)
Odchod Ukrajinců z Česka by podle šéfa SPD vyřešil drahé bydlení i nedostupné zdravotnictví. (17. září 2025)
Okamura by po volbách rád poprvé usedl ve vládě. Dělá si zálusk na ministerstvo vnitra. (17. září 2025)
