Babiš vysál protestní strany a mobilizoval voliče v chudších regionech, ukazují data

  11:58
Hnutí ANO ve sněmovních volbách vysálo antisystémové strany, ukazuje velká analýza společnosti PAQ Research. Pětikoalice podle ní naráží na malou podporu v chudších mikroregionech, kde navíc vzrostla účast. „Výsledky potvrzují, že regionální rozvinutost a míra chudoby zásadně ovlivňují postoje voličů,“ stojí v závěrech analýzy. ANO zvítězilo s téměř 35 %, druhé SPOLU volilo přes 23 % lidí.
Společnost PAQ Research upozornila také na to, že v letošních sněmovních volbách vzrostla volební účast až k 70 %. Nejvíce pak v chudších obcích s rozšířenou působností. Byť si strany někdejší pětikoalice udržely výsledek z roku 2021, jejich podpora naráží na strop v socioekonomicky méně rozvinutých mikroregionech.

„Hlavní změnou oproti roku 2021 je tak výrazný nárůst podpory hnutí ANO, které přetáhlo voliče antisystémovým a dalším opozičním stranám, zejména v socioekonomicky znevýhodněných mikroregionech,“ podotkli autoři analýzy. Zároveň kvůli tomu poklesl počet propadlých hlasů.

„Výsledky potvrzují, že regionální rozvinutost a míra chudoby zásadně ovlivňují postoje voličů,“ doplnili autoři.

Volební účast se zvýšila takřka ve všech mikroregionech. Nejvíce pak ve Stříbře, Vítkově či Podbořanech. Méně však rostla účast třeba v Praze a bohatších částech města, například Černošicích.

Nižší příjmy i méně kvalifikovaná pracovní síla

Výrazně více voličů přišlo k volbám v méně rozvinutých částech republiky, kde jsou celkově nižší příjmy a méně kvalifikovaná pracovní síla.

Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

„Tato území se letos mobilizovala výrazně více než v minulých volbách. Nárůst účasti byl vyšší i v mikroregionech s vyšší mírou destabilizující chudoby, která zahrnuje exekuce, bytovou nouzi a sociálně vyloučené lokality,“ stojí ve studii PAQ Research.

Vítězné hnutí ANO posílilo napříč celou republikou, a to od Aše po Jablunkov. „Celkově si polepšilo z 27,1 procent na 34,8 procent, ale růst nebyl všude stejný,“ uvedli autoři s tím, že hnutí narostlo všude, ale více mimo velká města.

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Ministr zemědělství Marek Výborný po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě. (5. října 2025)
Ministr Zemědělství Marek Výborný u prezidenta Petra Pavla. (5. října 2025)
Prezident Petr Pavel přijal Premiéra Petra Fialu. (5. října 2025)
ANO podle PAQ Research posílilo i proto, že dokázalo převzít část podpory antisystémových stran. „Mezi ně řadíme uskupení SPD a Stačilo!, která požadují referendum o vystoupení z EU. V datech se ukazuje silná negativní korelace, kde ANO rostlo, tam blok antisystémových stran padal,“ zmiňuje analýza.

Blok SPOLU, Pirátů a STAN dohromady získal v součtu 43,4 procent hlasů, což je podobný zisk jako ve sněmovních volbách 2021. O tom, že volby nakonec tyto strany prohrály, rozhodla zejména koncentrace hlasů na straně opozice. Vládní strany ale naráží zejména na velmi nízkou podporu v chudších mikroregionech.

Slabší podpora vládního bloku je vidět také v regionech někdejších Sudet. „Výsledek ale nelze vnímat pouze jako historické dědictví poválečného vysídlení Němců. Roli hraje opět socioekonomická situace,“ píše se dále v analýze.

Protestní hnutí SPD a Stačilo! oproti předvolebním průzkumům propadla. Relativně více se jim dařilo v méně socioekonomicky rozvinutých regionech, ukazují data.

„Specifickým případem jsou Motoristé. Mají silně euroskeptické postoje oproti SPD a Stačilo!, ale neprosazují referendum o vystoupení z EU. Jejich podpora nekoreluje s destabilizující chudobou ani socioekonomickým rozvojem mikroregionů,“ vyplývá z analýzy.

