Dozimetr může zamíchat kartami, podpora STAN je nevypočitatelná, míní analytik

„Kauzy či poklesky ostatních jim ještě mohou velmi pomoci, intenzivní nová zjištění v kauze Dozimetr, která by zůstala v mediálním prostoru až do voleb, by ale Starosty mohla dostat do defenzivy a naopak je o významnou část podpory připravit,“ vysvětlil Kratochvíl.
Web Novinky.cz ve středu napsal, že obžaloba v kauze Dozimetr zmiňuje i svědeckou výpověď, že skupina kolem podnikatele Michala Redla skrytě finančně podporovala vládní hnutí STAN.
Analytik uvedl, že možný volební zisk Starostů je poměrně nevypočitatelný, protože mají relativně mnoho voličů, kteří se k nim přiklonili až v posledním roce, tedy celkem malou jádrovou podporu. „Na druhé straně je ale zvažuje velké množství podporovatelů jiných sil,“ doplnil Kratochvíl.
Překvapila ho bitcoinová kauza, která zatím ve volebních preferencí sehrála malou roli. „Velké překvapení od dat už nečekám. Mírné zvednutí obočí bylo, jak málo do toho bitcoinová kauza promluvila. Ukázalo se, jak koalice SPOLU má loajální voliče,“ řekl Kratochvíl.
Proniknou Motoristé do Sněmovny?
Současně upozornil na další kauzy. Například na to, na čas do volebních preferencí Motoristů promluvila rychlá jízda jejich čestného prezidenta Filipa Turka. Podle analytika jsou právě Motoristé stranou, která je nejvíce svázaná s mediálním obrazem jednoho člověka, a to právě Turka.
„Když byli Motoristé v březnu na koni, sahali až sedmi procentům. Vypadali sebevědomě a měli solidní růstovou tendenci,“ poznamenal Kratochvíl. To se však změnilo.
„Propad byl drastický. Ten se jim ale podařilo vyrovnat. To je obecně osud krizí nebo kauz, že čas je poměrně snadno dokáže vyléčit,“ poznamenal Kratochvíl. Nyní Motoristé podle posledních průzkumů mají podporu nad 5 %. Podle něj je ale jejich případný vstup do Sněmovny největší loterie.
Masa nerozhodnutých. Až třetina voličů stále váhá, rozhodnou se hlavně podle emocí
„Hlavní dynamiku podpory jednotlivým uskupení ale do konce léta přinášela různá spojování sil – SPD se Svobodnými, Trikolorou a PRO, Pirátů se Zelenými a Stačilo! se SOCDEM, která vedla ke konsolidaci hlasů a zpřehlednění volební nabídky. Nejpatrnější je to v mírném poklesu ANO, nárůstu podpory SPD, odpoutání se Stačilo! od pětiprocentní hranice a na dynamice podpory Pirátů v posledních týdnech,“ popsal Kratochvíl.
„Ke změnám může ještě dojít“
Podle analytika ze společnosti STEM je však situace otevřená téměř u všech stran a hnutí. Do voleb ještě zbývají více než tři týdny. Důvodem je také to, že třetina voličů stále není rozhodnutá, koho bude volit. „Ke změnám může ještě dojít,“ poznamenal.
Zároveň uvedl, že může dojít k velkým pohybům právě uvnitř bloků. Tedy mezi koalicí SPOLU, Piráty či Starosty nebo na druhé straně mezi hnutím ANO, SPD či Stačilo!.
„Jenom hnutí ANO je stranou nebo silou, která si může být svým výsledkem velmi jistá. U všech ostatních jsou ve hře velmi divoké scénáře,“ poznamenal Kratochvíl.
Připomněl například minulé volby v roce 2021, kdy na konci srpna síly koalice SPOLU a PirSTAN byly vyrovnané. „Poslední měsíc nebo možná o poslední týden a debaty rozhodly o tom, že pohyb se vydal směrem ke SPOLU,“ dodal.
