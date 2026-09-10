„Lidé mají pocit, že je Senát k ničemu, pak to má pan Babiš jednodušší. Je pro ně důležité, že tam za ně někdo může ztratit slovo,“ řekla Pecková.
V kampani si podle ní lidé stěžují, že mají pocit, že se senátor zavře za zdmi paláce na pražské Malé Straně a že pak už ho nevidí. A to by chtěla změnit.
Známá pěvkyně Dagmar Pecková je volebním trumfem opoziční ODS, kandiduje do Senátu v Praze 9 s heslem – odvaha říkat věci naplno. Mezinárodně uznávaná mezzosopranistka se utká o hlasy se senátorem za STAN Davidem Smoljakem, jenž v Praze 9 obhajuje. Za vládní hnutí ANO tu kandiduje nevidomý zpěvák a podnikatel Radek Žalud.
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Možná jsem naivní, že lezu do politiky, říká pěvkyně Pecková. Přijel ji podpořit Fiala
„Mám radost, že do toho paní Dagmar jde. Má dlouholetou zkušenost z mezinárodního prostředí. Považuji taky za dobré, když bude v Senátu více žen,“ prohlásil bývalý premiér, který ji přijel podpořit.
Došlo i na předčítání z knihy Ty vole se neříká, jejíž autorkou je právě Pecková. A předčítal i Fiala, který dostal i otázku, zda také někdy používá podobná slova. „Ty vole, jasně,“ opáčil bývalý premiér.
„Trápí mě úpadek politiky, že se politika vulgarizuje, nechci se vzdát boje za lepší politickou kulturu. Mně se na to tak špatně dívá,“ odvětil Fiala na dotaz, jak hodnotí dnešní politiku, v níž nyní působí jako řadový poslanec opozičních občanských demokratů.
Pecková odpovídala i na otázku, co nemá ráda a co jí vadí v české politice. „Vysoká škola života se dostala dost vysoko,“ řekla operní pěvkyně, která usiluje o křeslo v horní komoře parlamentu. „Nemám ráda prasárny a podrazy. Možná jsem naivní, že lezu do politiky,“ svěřila se.