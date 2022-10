Koalice SPOLU může získat většinu v Senátu. Má potom říci, koho chce na Hradě

Ve druhém kole senátních voleb jsou kandidáti koalice SPOLU či jimi podporovaní ve 20 z 24 obvodů (netýkají se to jen K. Varů, Ústí nad Labem, Liberce a Kroměříže).

Strany SPOLU si pro druhé kolo senátních voleb zvolily jako sídlo volebního štábu hotel v centru Brna, rodného města premiéra Petra Fialy.

A očekává se, že ODS, KDU-ČSL a TOP 09 tady také představí svou strategii pro blížící se volbu nového prezidenta.

„Ten čas nastane po senátních volbách,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala v rozhovoru pro iDNES.cz před komunálními a senátními volbami. „Když mluvím o strategii, je důležité, co v prezidentské volbě sledujeme. Sledujeme cíl, abychom měli na Hradě hlavu státu, která nás důstojně reprezentuje, má jasnou prozápadní orientaci, je to člověk, který respektuje Ústavu, jejího ducha. Vidím to nebezpečí, které je, aby tam nebyl reprezentant populismu nebo nějakých extrémních pozic. Tomu uzpůsobíme i naši strategii,“ řekl předseda vlády.

Nejsledovanějším senátním duelem je souboj šéfa Senát Vystrčila z ODS s kandidátkou opozičního hnutí ANO Janou Nagyovou, která se spolu s bývalým premiérem Andrejem Babišem u soudu brání obvinění kvůli čerpání evropské dotace na farmu Čapí hnízdo.

Už v prvním kole senátních voleb obhájili svůj post senátora místopředseda horní komory Jiří Růžička v Praze 6 a zástupce ANO Ladislav Václavec na Bruntálsku. Uspěl také lidovecký jmenovec premiéra Petr Fiala ve volebním obvodu Ústí nad Orlicí.