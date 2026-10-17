Druhé kolo voleb do Senátu končí dnes ve 14 hodin. Neprobíhá po celém Česku, ale jen ve 22 volebních obvodech. Jejich seznam najdete níže. Kdo bydlí v některém z nich a chce hlasovat, má nejvyšší čas.
Volby dnes: Co potřebuji?
K volbám jsou potřeba dvě věci: mít s sebou platný doklad totožnosti a znát svou volební místnost.
Dokladem může být občanka, pas, dočasný OP nebo i elektronické eDoklady. Podrobnosti o potřebných dokladech i případných aktualizacích najdete v tomto článku:
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Bez platného dokladu volit nebudete. Proč nespoléhat jen na eDoklady
Volební místnost v daném obvodě se řídí adresou, na které bydlíte. Přehled volebních místností pro jednotlivé části obce či přímo ulice najdete na úřední desce, ale obvykle i na webu města či obce, v místním periodiku a v některých případech i na specializovaných webech. Například Praha nebo Ostrava mají vlastní mapu volebních místností, v některých obcích je k navigaci rovněž možné využít portál T-Mapy.
K volbám do Senátu je také potřeba vědět, koho chcete volit. Opřít se můžete o náš přehled a také o tabulku na konci tohoto článku, kde po rozkliknutí daného obvodu (města) uvidíte kandidáty.
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Volby do Senátu 2026: kde se letos volí senátoři a kdo kandiduje
Volební lístky na místě
Volební lístky do druhého kola senátních voleb jsou přesně dva a voličům je vydá volební komise přímo na místě. Do schránky nechodí. Nikomu.
Jak volit do Senátu
Volit do Senátu je snadné, žádná speciální příprava a pročítání pravidel nejsou nutné.
- V druhém kole se vybírá ze dvou kandidátů. Každý z nich je na jednom ze dvou hlasovacích lístků.
- Volič kromě lístků dostane od komise i šedou úřední obálku (žlutá je jen u prvního kola).
- Odebere se za plentu a lístek kandidáta, kterému chce dát hlas, vloží do obálky. Nic nezaškrtává, nekroužkuje, propiska není vůbec potřeba.
- Před zraky komise pak vhodí obálku s lístkem do urny.
- Zbylý lístek patří do koše, ne do urny.
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Kde se volí do Senátu ještě v sobotu 17. října
Volby do Senátu se letos konají ve 27 volebních obvodech. V pěti bylo o vítězi rozhodnuto už v prvním kole. V pátek 16. a v sobotu 17. října se tak volí do Senátu už jen v následujících 22 obvodech:
|Č. volebního obvodu
|Volební obvod
|3
|Cheb
|6
|Louny
|9
|Plzeň-město
|15
|Pelhřimov
|18
|Příbram
|21
|Praha 5
|24
|Praha 9
|27
|Praha 1
|30
|Kladno
|36
|Česká Lípa
|42
|Kolín
|45
|Hradec Králové
|51
|Žďár nad Sázavou
|54
|Znojmo
|60
|Brno-město
|63
|Přerov
|66
|Litovel
|69
|Frýdek-Místek
|72
|Ostrava-město
|75
|Karviná
|78
|Zlín
|81
|Uherské Hradiště
|Celkem
|22 volebních obvodů