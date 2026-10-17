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Volby do Senátu 2026 v sobotu. Jak volit ve druhém kole a do kdy se volí

Pavla Žáková
  8:00

U druhého kola voleb do Senátu voliči vybírají už jen ze dvou kandidátů, kteří měli nejvíc hlasů. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Druhé kolo voleb do Senátu končí v sobotu 17. října ve 14 hodin. Týká se jen některých volebních obvodů. Jak najít tu správnou volební místnost a stihnout hlasování dřív, než se její dveře zavřou a začne sčítání?

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Druhé kolo voleb do Senátu končí dnes ve 14 hodin. Neprobíhá po celém Česku, ale jen ve 22 volebních obvodech. Jejich seznam najdete níže. Kdo bydlí v některém z nich a chce hlasovat, má nejvyšší čas.

Volby dnes: Co potřebuji?

K volbám jsou potřeba dvě věci: mít s sebou platný doklad totožnosti a znát svou volební místnost.

Dokladem může být občanka, pas, dočasný OP nebo i elektronické eDoklady. Podrobnosti o potřebných dokladech i případných aktualizacích najdete v tomto článku:

Bez platného dokladu volit nebudete. Proč nespoléhat jen na eDoklady

Volební místnost v daném obvodě se řídí adresou, na které bydlíte. Přehled volebních místností pro jednotlivé části obce či přímo ulice najdete na úřední desce, ale obvykle i na webu města či obce, v místním periodiku a v některých případech i na specializovaných webech. Například Praha nebo Ostrava mají vlastní mapu volebních místností, v některých obcích je k navigaci rovněž možné využít portál T-Mapy.

K volbám do Senátu je také potřeba vědět, koho chcete volit. Opřít se můžete o náš přehled a také o tabulku na konci tohoto článku, kde po rozkliknutí daného obvodu (města) uvidíte kandidáty.

Volby do Senátu 2026: kde se letos volí senátoři a kdo kandiduje

Volební lístky na místě

Volební lístky do druhého kola senátních voleb jsou přesně dva a voličům je vydá volební komise přímo na místě. Do schránky nechodí. Nikomu.

Druhé kolo senátních voleb. Volební místnost ve školce Bachmačská v Kolíně, kde se rozhoduje mezi Michaelem Kašparem (STAN) a Andreou Brzobohatou (ANO). (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku David Smoljak Praha-Vinoř. (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16. října 2026)
54 fotografií

Jak volit do Senátu

Volit do Senátu je snadné, žádná speciální příprava a pročítání pravidel nejsou nutné.

  • V druhém kole se vybírá ze dvou kandidátů. Každý z nich je na jednom ze dvou hlasovacích lístků.
  • Volič kromě lístků dostane od komise i šedou úřední obálku (žlutá je jen u prvního kola).
  • Odebere se za plentu a lístek kandidáta, kterému chce dát hlas, vloží do obálky. Nic nezaškrtává, nekroužkuje, propiska není vůbec potřeba.
  • Před zraky komise pak vhodí obálku s lístkem do urny.
  • Zbylý lístek patří do koše, ne do urny.

Jak volit do Senátu 2026: žlutá obálka, žádné křížky

Kde se volí do Senátu ještě v sobotu 17. října

Volby do Senátu se letos konají ve 27 volebních obvodech. V pěti bylo o vítězi rozhodnuto už v prvním kole. V pátek 16. a v sobotu 17. října se tak volí do Senátu už jen v následujících 22 obvodech:

Kde se volí do Senátu v 2. kole
Č. volebního obvoduVolební obvod
3Cheb
6Louny
9Plzeň-město
15Pelhřimov
18Příbram
21Praha 5
24Praha 9
27Praha 1
30Kladno
36Česká Lípa
42Kolín
45Hradec Králové
51Žďár nad Sázavou
54Znojmo
60Brno-město
63Přerov
66Litovel
69Frýdek-Místek
72Ostrava-město
75Karviná
78Zlín
81Uherské Hradiště
Celkem22 volebních obvodů
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