Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Volby do Senátu 2026: kdy jsou, kde se volí a kdo jsou kandidáti

Matouš Waller
  19:10

Jednání Senátu (2. července 2025) | foto: Senát ČR

V senátních volbách v říjnu 2026 se vymění třetina z 81 senátorů. Své nové zástupce Češi zvolí ve 27 obvodech. Jak je to v senátních volbách s voličským průkazem a korespondenční volbou? A kdy se dozvíme jména kandidátů?

První kolo voleb do Senátu proběhne společně s komunálními volbami v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo pak o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.

ANO zkusí získat většinu v Senátu. Nejvíc křesel hájí STAN, Půta zabojuje o imunitu

Termíny stanovuje novela Ústavy, která nabyla účinnosti 1. ledna 2026, v kombinaci se zákonem 88/2024, o správě voleb se stejným datem účinnosti. Nový bod článku 17 Ústavy České republiky pro konání voleb určuje první celý týden v říjnu.

Zákon o správě voleb pak stanovuje konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností: v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Senátní volby každé dva roky

V Senátu České republiky zasedá 81 senátorů volených na šest let, z nichž každý reprezentuje jeden volební obvod. Složení Senátu se proměňuje po částech, každé dva roky je zvolena třetina – 27 nových senátorů ve 27 obvodech. Inspirací pro takové obměňování horní komory českého parlamentu byl Senát Spojených států amerických. I tam má horní komora třetinu mandátů obměňovanou každé dva roky. První volby do českého Senátu se konaly v listopadu 1996.

Volební obvody pro senátní volby

Území České republiky je pro účely voleb do Senátu volebním zákonem číslo 244/1995 rozděleno na 81 jednomandátových volebních obvodů, v nichž jsou zahrnuty všechny obce i města.

Součástí některého z obvodů nejsou pouze čtyři největší města, která se naopak sama dělí – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň.

  • Praha se dělí na 10 obvodů,
  • Brno se dělí na 3 obvody,
  • Ostrava se dělí na 3 obvody, jež přesahují hranice města,
  • většinu Plzně tvoří jeden obvod, zbylá část města je částí obvodu číslo 9.

Kde a kdo se volí

Senátní volby se letos týkají 27 speciálně stanovených jednomandátových obvodů. V každém z nich tak voliči rozhodnou o jednom novém senátorovi.

Nejvíce končících senátorů pochází z řad hnutí Starostové a nezávislí. Občanská demokratická strana bude obhajovat pět křesel, lidovci tři a po dvou TOP 09 a hnutí SEN 21. Pouze po jednom mandátu z končících 27 senátorů připadá hnutí ANO, Svobodným, Pirátům a Hradeckému demokratickému klubu (HDK).

Číslo obvoduObvodSoučasný senátor/senátorka
3ChebMiroslav Plevný (STAN)
6LounyIvo Trešl (STAN)
9Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
12StrakoniceTomáš Fiala (ODS)
15PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24Praha 9David Smoljak (STAN)
27Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30KladnoAdéla Šípová (Piráti)
33DěčínZbyněk Linhart (STAN)
36Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
39TrutnovJan Sobotka (STAN)
42KolínPavel Kárník (STAN)
45Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
48Rychnov nad KněžnouJan Grulich (TOP 09)
51Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
57VyškovKarel Zitterbart (STAN)
60Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66OlomoucMarek Ošťádal (STAN)
69Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75KarvináOndřej Feber (ANO)
78ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)

Do senátních voleb se letos přihlásilo 153 kandidátů, o osm desítek méně než minule. Zejména kvůli dohodám opozičních uskupení na společných adeptech je to znovu méně než v předchozích volbách. Úřady rozhodnou o platnosti registrace v pátek 21. srpna 2026 a zveřejní jména kandidátů.

Nejpozději 25. srpna registrační úřady vylosují jednotlivým kandidátům čísla hlasovacích lístků.

Ve volebním obvodě může jednoho kandidáta nominovat strana, hnutí či koalice. Kandidát může být i nezávislý, pokud se mu od voličů ve svém obvodě podaří získat alespoň tisíc podpisů.

Jak se volí

Senátní volby se zpravidla konají souběžně s jiným typem voleb, letos to jsou komunální volby.

  • Hlasovací lístky i úřední obálky pro první kolo mají jinou barvu než ty pro souběžně konané volby.
  • Při hlasování se nekřížkuje ani nekroužkuje – jeden volební lístek odpovídá jednomu kandidátovi.

Pro zvolení potřebuje kandidát nadpoloviční většinu hlasů, v opačném případě postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.

Jak je to s voličským průkazem

V senátních volbách lze hlasovat s voličským průkazem mimo okrsek trvalého bydliště, nicméně pro místo odevzdání hlasu platí omezení.

Hlasovat lze v libovolné volební místnosti, avšak jen ve volebním obvodě trvalého pobytu. Není možné volit ze zahraničí, v jiných volebních obvodech nebo v obvodech, kde volby vyhlášené nejsou.

Voličský průkaz 2026: jak ho získat a kde žádat

O průkaz lze požádat písemně (na poště se službou Czech Point), osobně (na obecním úřadě) nebo elektronicky (přes datovou schránku). Žádost můžete podat ode dne vyhlášení voleb a nejpozději sedm dní před jejich konáním. Osobně však nejpozději dva dny před volbami.

Korespondenční volba

Senátní volby jsou, stejně jako komunální volby, pevně navázány na místo bydliště. Zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí.

Korespondenční hlasování se týká voleb do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Babiš zadal v koalici pro boj se suchem zmapovat místa, odkud rychle mizí voda

Tisková konference po jednání vlády (17. srpna 2026)

Po dvoutýdenní letní dovolené se sešla vláda Andreje Babiše. „Řešili jsme hlavně sucho,“ prohlásil premiér. Opatření proti extrémnímu suchu a pro zadržování vody v krajině má chystat Národní koalice...

17. srpna 2026,  aktualizováno  19:15

Volby do Senátu 2026: kdy jsou, kde se volí a kdo jsou kandidáti

Jednání Senátu (2. července 2025)

V senátních volbách v říjnu 2026 se vymění třetina z 81 senátorů. Své nové zástupce Češi zvolí ve 27 obvodech. Jak je to v senátních volbách s voličským průkazem a korespondenční volbou? A kdy se...

17. srpna 2026  19:10

Volby 2026: kdy se letos konají komunální volby a kde se volí do Senátu

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem...

Česko letos čekají dvoje volby, oboje na začátku října. Druhý říjnový víkend voliči mohou hlasovat o nové podobě zastupitelstva své obce a ve třetině okrsků také o tom, kdo je bude zastupovat v...

17. srpna 2026  18:55

Končí odpad z oblíbené atrakce na černé skládce? CHKO řeší podezřelé počínání

Premium
Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Do zámeckého areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku proudí davy lidí. Láká je letošní novinka – Svět obrů. Málokdo už ovšem ví, že odpadky z jeho provozu končí v jiné části parku, uprostřed...

17. srpna 2026  18:50

VIDEO: Čínský robot běhá rychleji než Usain Bolt. Přezdívají mu Superman

Představený robot typu „superman“ je schopen skočit ze stoje dva metry a...

Robota, který by předběhl držitele tří světových atletických rekordů Usaina Bolta, představila čínská technologická společnost Unitree. Tohoto humanoida přímo navrhla tak, aby „překonal lidské...

17. srpna 2026  18:47

Dreamliner s 287 lidmi při startu přejel dráhu. Poškozený se vrátil do Mnichova

Letadlo při startu drhlo ocasem o ranvej. Muselo nouzově přistát. (15. srpna...

Let společnosti Vietnam Airlines do Hanoje se krátce po sobotním vzletu musel vrátil na mnichovské letiště kvůli technickým problémům. Přejel totiž dráhu a poškodil si podvozek i ocasní část trupu....

17. srpna 2026  11:28,  aktualizováno  18:46

Airbnb za bytovou krizi v Praze nemůže, tvrdí analýza. Problémem je bytový dluh

ilustrační snímek

Problematika krátkodobých pronájmů, neboli Airbnb, bývá v souvislosti s pražskou bytovou krizí jednou z nejzmiňovanějších. Podle nové analýzy projektu Pražské bydlení pod lupou by však i úplný zákaz...

17. srpna 2026  18:41

Škody a výpadky elektřiny: silné bouřky řádily v Čechách, nyní jsou na Moravě

Bouřková aktivita v Česku (17. srpna 2026)

Česko v pondělí odpoledne zasáhly silné bouřky. Nejvýraznější byly podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na severu Čech a ve středních a jižních Čechách, kde zuřil silný vítr, padal...

17. srpna 2026  14:41,  aktualizováno  18:22

Auto stojící v říčce na chráněném území zvedlo vlnu nevole, řidiči hrozí jen malá pokuta

Dvojice mužů zaparkovala v CHKO Jeseníky auto v korytě říčky Střední Opavy.

Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s...

17. srpna 2026  18:20

Babiš připomněl Okamurovi návrh na zmrazení platů politiků. Chce ho projednat

První schůze vlády po dvoutýdenní vládní přestávce. Na programu je mimo jiné...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš chce, aby Sněmovna projednala návrh na zmrazení platů politiků do roku 2030. „Pan Okamura je předseda Sněmovny, tak ho požádám, aby to zmrazení platů zařadil,“...

17. srpna 2026  14:51,  aktualizováno  18:15

Na světě jsou tři lidé, kteří nepotřebují pas a cestují všude volně. Kdo to je?

ilustrační snímek

Téměř každý má svůj pas, je to pro mnohé nepostradatelnou položkou během cestování. Přesto na světě je zhruba 75 procent lidí, kteří pas nemají. Ovšem na světě jsou tři osoby, po kterých není pas...

17. srpna 2026  18:02

Nemovitosti v zahraničí: Proč Čechy lákají Španělsko a Dubaj a na co si dát při koupi pozor

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Touha po druhém domově nebo po místě, kam lze pravidelně utíkat před českou zimou, přivádí stále více Čechů na zahraniční realitní trhy. Největší zájem dlouhodobě směřuje do Španělska, rychle však...

17. srpna 2026  18:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×