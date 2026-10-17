Je pro vás velké zklamání, že to nevyšlo?
Když jdeš do něčeho dobře, tak chceš vyhrát. Ale na druhou stranu, já jsem byl sportovec, takže jsem se naučil prohrávat. Porážku tedy neberu jako fatální. A jsem rád, že kampaň byla férová, čestná.
Proč to nevyšlo?
Protože jsem nedokázal oslovit tolik potenciálních voličů. Pan Václav Láska má svůj stálý fanklub, a my jsme měli potřebu oslovit víc těch lidí. Kdyby účast byla kolem 30 procent, vyhrál bych.
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Sledoval jste i jiné volební obvody? ODS zvítězila v sedmi senátních obvodech z devíti, kde měla kandidáta ve druhém kole. Naopak vládní ANO drtivě neuspělo.
S tím se tak trochu počítalo. Za ODS jsem velmi rád, protože jak už trošku byla odepisována, tak si myslím, že to je úspěch. A je to především úspěch kandidátů, kteří do voleb jdou.
Před týdnem byly komunální volby, v těch jste nekandidoval. Pro ODS nedopadly úplně slavně. ODS nebude primátora v Praze, v Brně, v Ostravě, v těch největších městech, což předseda Kupka chtěl. Může to v ODS vyvolat nějaké pohyby?
Nebyl to úspěch, to je jasné. Ve velkých městech to byl neúspěch. Ale zase ne tak fatální, protože jsme skončili v Praze skončili druzí na pásce o jedno procento za STAN. Takže to nebyl takový propad. ANO mělo propad daleko větší.
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Kandidoval jste už někdy dřív za ODS, nebo je to vaše první zkušenost?
Ne, nekandidoval. Byl jsem sice zastupitelem v Mníšku pod Brdy, teď už ale ne. Celou dobu jsem se věnoval školství. A de facto tohle byla výzva, s kterou přešli studenti. Chtěl jsem zkusit přinést do vyšší politiky trochu toho svého světa, který je o budování, stavění firem, prostě o tvorbě. Podařilo se mi postavit unikátní školu, kam se jezdí dívat lidé nejen z České republiky, ale i z Evropy. A to je pro mě klíčová věc. Spolupráce s mladými lidmi mě naplňuje. Ale nevyšlo to, je to prostě jenom další krok v mém životě. Tak zkusím něco jiného.
Znovu už kandidovat nebudet?
Určitě znovu do Senátu kandidovat nebudu. To je uzavřená kapitola.