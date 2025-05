Hnutí ANO ještě v březnu v průzkumech atakovalo 40 procent, v posledních týdnech ale začalo oslabovat. Podle volebního modelu agentury Kantar CZ by v dubnu získalo 35 procent, na základě dat společnosti Ipsos by na přelomu dubna a května mělo 34,4 procenta hlasů a podle agentury STEM by dokonce zaznamenalo svůj zatím nejhorší letošní výsledek 30,7 procenta.

Přestože koalice SPOLU dlouhodobě obsazuje druhou příčku, její preference rostou. STEM spojenectví ODS, lidovců a TOP 09 naměřil více než 20procentní podporu, Ipsos bezmála 22 procent.

Podle Michala Pinka, politologa z Masarykovy univerzity v Brně, hnutí ANO vyčerpává jeho nepřetržitá kampaň vedená po celou dobu vlády Petra Fialy. „ANO je zaměřené na permanentní předvolební kampaň. V tuto chvíli mu nezbývá moc sil na to, aby dokázalo voliče zaujmout něčím novým, specifickým či důležitým. Nedokáže ze sebe vymáčknout sprint do finiše,“ vysvětluje pro iDNES.cz.

Připomíná také, že trend oslabování hnutí ANO a naopak růst podpory koalice SPOLU může v předvolebních průzkumech pokračovat až do samotného konání voleb.

„Takovou křivku můžeme sledovat dlouhodobě. Ten, kdo vyhraje volby, po dobu prvních šesti až devíti měsíců nabírá podporu voličů. Ta ale poté začne klesat a ve druhém či třetím roce vlády je na minimu. Zhruba deset měsíců před volbami se propad zastaví a vládní strany začnou mírně posilovat. Naopak podpora opozičních politických stran začne klesat. Výsledek nemusí být jednoznačný, naopak bude docela těsný,“ předpovídá Pink.

Kampaň může zamíchat průzkumy

Podle ředitele analytického ústavu STEM Martina Buchtíka se změny v předvolebních průzkumech projeví nejvíce v následujících měsících. „Posuny voličské podpory budou významné, a to zejména v červnu po startu ostré kampaně,“ říká iDNES.cz Buchtík.

Prezident Petr Pavel v úterý oznámil, že volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října. Oficiální kampaň mohou strany a hnutí zahájit po vyhlášení jeho rozhodnutí ve Sbírce zákonů. Pro politiky to znamená, že se jim vše, na co budou dávat peníze kvůli volbám, započítává do limitu nákladů. Ty nesmí překročit u voleb do dolní komory parlamentu 90 milionů korun.

Buchtík zároveň upozorňuje, že mnoho lidí nyní není přesvědčeno o tom, jestli a koho budou volit. „Více než třetina lidí říká, že se bude rozhodovat v posledním týdnu nebo čtrnácti dnech před volbami, zda se vůbec voleb zúčastní, případně koho bude volit. Už teď je zjevné, že u voleb to bude ještě více lidí, jak tomu zpravidla bývá,“ dodává ředitel STEM.

Voliče se budou politická uskupení snažit přesvědčit právě v rámci předvolební kampaně. Například koalice SPOLU v úterý odstartovala road show nazvanou Teď jde o všechno.

Koalice fungují

V posledních průzkumech také mírně posiluje hnutí SPD Tomia Okamury, které bude kandidovat s podporou Trikolory, PRO a Svobodných. „Obecné pravidlo zní, že předvolební koalice se vyplácí. Viděli jsme to velice dobře v posledních volbách do sněmovny na příkladu SPOLU. To, co udělal Tomio Okamura, je velice sofistikovaný postup, jak zvýšit volební preference,“ míní politolog Pink.

Na preferencích SPD se podle něj podílí také aktuální přístup hnutí ANO. „Tomio Okamura a Andrej Babiš fungují jako spojené nádoby. Ve chvíli, kdy je Babiš protestním, tvrdým kritikem vlády, tak Okamura ztrácí. A naopak,“ vysvětluje politolog z Masarykovy univerzity v Brně.

Nad pěti procenty se v dřívějších průzkumech drželi také Motoristé sobě. Jejich podpora ale v posledních průzkumech klesá. Podle Pinka straně chybí výrazné osobnosti, které by k volbám přilákaly voliče po celé republice.

„Volby do Sněmovny jsou úplně jiné než ty do Evropského parlamentu, kde je jeden volební obvod v rámci celé republiky. Nyní strana musí sehnat čtrnáct silných lídrů, které nemá. Při sněmovních volbách volič nebude hlasovat pro Motoristy jen proto, že je to zajímavé. Čím víc se blíží soudný den, tím horší scénář se pro tento typ stran objevuje,“ nastiňuje politolog.

Strany a hnutí mají na nominace svých kandidátů čas do 29. července. Nejpozději do 45 dnů před prvním dnem voleb musí Státní volební komise obdržet kandidátní listiny stran a koalic. Následně vylosuje čísla hlasovacích lístků.

Letos poprvé mohou do Sněmovny volit lidé korespondenčně z ciziny. Každý český občan starší 18 let se může zapsat do speciálního seznamu voličů v zahraničí, a to včetně studentů, kteří do zahraničí vyjeli jen na jeden semestr. Korespondenční volba se však netýká lidí na dovolené.