Další průzkum, jiné výsledky. SPOLU má jen 18 %, Motoristé i Stačilo! ve Sněmovně

Autor:
  12:58aktualizováno  13:05
Volby by podle průzkumu NMS pro web Novinky.cz vyhrálo hnutí ANO s necelými 30 procenty. Výsledky šetření této agentury se ale trochu liší od pondělního modelu Medianu. SPOLU by získalo jen 17,8 %. Motoristé a Stačilo! by se dostali do Sněmovny s více než sedmiprocentní voličskou podporou.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (28. září 2025)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (28. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Večerní debatě Turka s Macinkou přihlížel plný sál Terazza baru v Brně. (27....
Koalice SPOLU zahájila horkou fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny....
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
Předvolební kampaň PIRÁTI. Na pivo se Zdeňkem Hřibem a Ivanem Bartošem. (24....
34 fotografií

„Hnutí ANO je jasně ve vedení a hraje se zejména o to, jaké budou možné povolební koalice pro získání vládní většiny,“ uvedla pro Novinky analytička výzkumné agentury NMS Tereza Friedrichová. Důležitou roli podle ní může mít i kroužkování.

Hnutí ANO by opět podle průzkumu vyhrálo volby s 29,5 procenty. Za ním by se umístila koalice SPOLU, která by získala 17,8 procent. Hnutí SPD by obdrželo hlas od 13,1 procent voličů, pro Starosty by se rozhodlo 11,8 procent z nich.

Piráti by získali důvěru od 9,6 procent voličů. Do Sněmovny by se dostali také Motoristé a Stačilo!. Motoristé by si připsali zisk 7,7 procent, Stačilo! 7,3 procent.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Další průzkum, jiné výsledky. SPOLU má jen 18 %, Motoristé i Stačilo! ve Sněmovně

Volby by podle průzkumu NMS pro web Novinky.cz vyhrálo hnutí ANO s necelými 30 procenty. Výsledky šetření této agentury se ale trochu liší od pondělního modelu Medianu. SPOLU by získalo jen 17,8 %....

29. září 2025  12:58

„Češi jsou buzeranti.“ Na ambasádu v Moskvě zaútočili vandalové

Česká ambasáda v Moskvě se stala terčem vandalů. Ti budovu pomalovali vulgárními nápisy v češtině. Velvyslanec Daniel Koštoval bude požadovat informace a kompenzace, uvedl ministr zahraničí Jan...

29. září 2025  12:48

Stížností ženy kvůli zneužívání knězem se bude znovu zabývat ÚS, dříve ji zamítl

Ústavní soud obnovil řízení o stížnosti ženy, která přibližně před deseti lety podala trestní oznámení na katolického kněze. Týkalo se sexuálního zneužívání. Policie oznámení opakovaně odložila. Žena...

29. září 2025  12:40

Kauza objednané vraždy spěje k závěru, žalobkyně mluví o bezcitnosti a navrhla tresty

Krajský soud v Hradci Králové přistoupil k závěrečným řečem v případu pardubického advokáta Pavla Jelínka, kterého obžaloba viní z objednání vraždy expartnera Jelínkovy dcery. Žalobkyně jemu a třem...

29. září 2025  12:39

Rusko válku nepotřebuje, natož proti frigidní Evropě degenerátů, říká Medveděv

Rusko nepotřebuje válku s nikým a Evropa si ji nemůže dovolit, uvedl bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který v současnosti působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady. Konflikt je ovšem...

29. září 2025  12:33

Měsíce poslouchal zvuky ze sluchátek. Za vraždu otce a dítěte má jít do detence

Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu na Teplicku není duševně nemocný, uvedli u krajského soudu znalci a navrhli pro něj zabezpečovací detenci, protože je nebezpečný pro společnost....

29. září 2025  12:28

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, soud mladíka poslal do vazby

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v bytovém domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

29. září 2025  8:37,  aktualizováno  12:03

Izrael vyšle do Prahy nového velvyslance, stane se jím Amir Weissbrod

Novým izraelským velvyslancem v Česku se stane Amir Weissbrod, který dříve působil jako ambasador v Jordánsku. Oznámila to dnes na sociální síti X izraelská ambasáda v Praze. Weissbrod nahradí Annu...

29. září 2025  11:51

Dozimetr, den šestý. Kučera z dopravního podniku u soudu odmítl vinu

Po víkendové pauze u soudu opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá další muž z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), bývalý šéf právního odboru Dalibor Kučera podle obžaloby...

29. září 2025,  aktualizováno  11:50

Desítky hrobů v Olomouci poškodil několikrát trestaný muž, patrně hledal cennosti

Kriminalistům se podařilo vypátrat a zadržet vandala, který zneuctil místo posledního odpočinku. Během noci na čtvrtek 11. září poničil na padesát hrobů v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci....

29. září 2025  11:16,  aktualizováno  11:42

Motoristé by se nedostali do Sněmovny, ukazuje průzkum. SPOLU a Piráti rostou

Volby do Poslanecké sněmovny by v září podle modelu agentury Median opět vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenty hlasů, což znamená stagnaci oproti minulému měření. Koalice SPOLU posílila na 21 procent....

29. září 2025  11:14,  aktualizováno  11:40

Kubišová s předstihem slavila narozeniny. Je na známkách, jako první česká zpěvačka

Při příležitosti 83. narozenin zpěvačky a disidentky Marty Kubišové vychází v limitované edici její portrét na oficiálních poštovních známkách České pošty. Kubišová je tak vůbec první českou...

29. září 2025  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.