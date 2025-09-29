Další průzkum, jiné výsledky. SPOLU má jen 18 %, Motoristé i Stačilo! ve Sněmovně

„Hnutí ANO je jasně ve vedení a hraje se zejména o to, jaké budou možné povolební koalice pro získání vládní většiny,“ uvedla pro Novinky analytička výzkumné agentury NMS Tereza Friedrichová. Důležitou roli podle ní může mít i kroužkování.
Hnutí ANO by opět podle průzkumu vyhrálo volby s 29,5 procenty. Za ním by se umístila koalice SPOLU, která by získala 17,8 procent. Hnutí SPD by obdrželo hlas od 13,1 procent voličů, pro Starosty by se rozhodlo 11,8 procent z nich.
Piráti by získali důvěru od 9,6 procent voličů. Do Sněmovny by se dostali také Motoristé a Stačilo!. Motoristé by si připsali zisk 7,7 procent, Stačilo! 7,3 procent.