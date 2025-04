slo Miroslava Sloupová Autor:

12:17 , aktualizováno 12:31

Pokud by se konaly volby do Sněmovny v prvním čtvrtletí letošního roku, jasnou výhru by zaznamenalo hnutí ANO. Většině krajů dominuje se ziskem minimálně 30 procent. Porážku by utrpělo pouze v Praze, kde voliči preferují koalici SPOLU, vyplývá z detailního průzkumu agentury STEM, která zkoumala voličskou podporu v jednotlivých krajích.