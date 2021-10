Desítky průzkumů. Některé agentury se výsledkům nepřiblížily, jiné to měly těsně

Vítězem voleb se s 27,7 procenta hlasů koalice SPOLU, druhé skončilo hnutí ANO s 27,1 procenta. Třetí místo obsadila koalice Pirátů a STAN, která obdržela 15,6 procenta hlasů. Do Sněmovny se ještě s 9,5 procenta hlasů dostalo hnutí SPD. Naopak těsně pod čarou zůstala ČSSD s 4,6 procenty. Stejně dopadla i Přísaha. Ještě hůř však dopadla KSČM, které získala pouze 3,6 procenta hlasů.

Týdny před volbami však média pravidelně přinášela předvolební průzkumy od různých agentur. Nejvíce se agentury mýlily ohledně výsledků koalice Pirátů a STAN. Většina jim predikovala od 17 do 21 procent hlasů.

Odhady se nejvíce lišily u koalice STAN a Pirátů

Pokud jde o poslední predikci a také nejbližší ke konečným výsledkům, tak ta vyšla včera odpoledne. Průzkum provedla agentura STEM/MARK a STEM pro CNN Prima News. Podle jejich odhadů mělo ANO získat 27,8 procenta hlasů, SPOLU pak 26,4 procenta. Agentura těsně po uzavření volebních místností rovněž predikovala, že se zřejmě do Sněmovny nedostanou KSČM a ČSSD. To se potvrdilo.

Avšak týdny před sobotním sčítáním vznikaly i mnohé další průzkumy. Pokud jde o skutečné výsledky a úspěšnost agentur - tak výsledek koalice SPOLU nejlépe odhadovala agentura Katar, ta predikovala, že koalice obdrží 23 procent hlasů. Naopak nejméně jí věřila společnost Median, která ji v předvolebních průzkumech dávala 20,9 procenta hlasů. Co se týče agentury STEM ta ji v předvolebních průzkumech věřila na 21,4 procenta hlasů a CVVM na 21,5 procenta.

Pro hnutí ANO dávala společnost STEM průzkumech 27,3 procenta hlasů, tím se blížila i nejvíce konečnému výsledku. Naopak CVVM vládnímu hnutí predikovala jen 23,5 procenta hlasů. Kantar v předvolebních průzkumech dával 24,5 procenta a Median pak 25,2 procenta hlasů.



Výsledky průzkumů se nejvíce lišily u koalice Pirátů a STAN. Nejblíže skutečným hlasům byla společnost STEM, která této koalici predikovala 17,4 procenta. Nejvíce jí věřila agentura CVVM, která předpovídala úspěšnost 21 procent. Avšak i další agentury předpovídaly koalici větší úspěch. Třeba Kantar odhadoval úspěšnost 20,5 procenta hlasů a Median 19,4 procenta.

Odhadovaný postup KSČM nevyšel

Poslední stranou, která se do Sněmovny dostala, je SPD s 9,6 %. Nejblíže výsledek odhadla agentura CVVM, kdy ji přičítala 9 procent. Nejvíce SPD přeceňovala společnost STEM, která odhadovala 12,3 procenta hlasů. Kantar pak predikoval 11,5 procenta a Median 10,1 procenta.

Ohledně propadlíků. U ČSSD byla předpověď padesát na pedesát. To, že se do Sněmovny dostane, předpovídala agentura CVVM, která socialistům v průzkumech přisuzovala až 6,5 procenta hlasů. Přes pět procent jim predikovala i společnost Kantar. Nejblíže skutečnému výsledku byla agentura Kantar s 4,5 procenta hlasů. STEM pak odhadoval 4,4 procenta.

Naopak ohledně hnutí Přísaha pouze jedna agentura předpokládala, že se do Sněmovny dostane, a to společnost STEM. Ta Přísaze predikovala 5,7 procenta hlasů. Naopak nejméně přisuzovala straně společnost CVVM, a to tři procenta. Zbylé dvě agentury odhadovaly úspěšnost okolo 4 procent.



Asi největší propad zaznamenala KSČM. Tu většina agentur odhadovala na postup do Sněmovny, i když s těsným výsledkem. Nejvíce procent ji přisuzovala agentura CVVM, a to 8 procent hlasů. Nejméně pak Median, který výsledek odhadoval na 4,4 procenta. Rovněž však STEM a Kantar předpovídali postup do Sněmovny, a to na hranici pěti procent.



Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že část voličů Pirátů přešla k hlavní koalici. Koalice SPOLU podle něj udělala skvělou kampaň. „V posledním týdnu jsme měli v interním průzkumu asi půl procentního bodu u koalice SPOLU nad ANO. Obě strany ale byly níže. Další agentury také ukazovaly v průběhu září vyrovnanou pozici ANO a koalice SPOLU,“ řekl Prokop.

Dynamika voleb podle něj byla daná tím, že od koalice Pirátů a STAN nebylo chytré, přistoupit na strategii - odstranění Andreje Babiše. „V této strategii si vždycky volič vybere silnějšího vyzyvatele, což byla koalice SPOLU,“ zdůvodnil Prokop a současně dodal, že lidé to rozdali jasně.