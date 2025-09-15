Nejvíc Čechů si přeje jednobarevnou vládu Andreje Babiše, ukázal průzkum

Nejvíce příznivců jednobarevné vlády hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše je mezi voliči ANO, více než čtyři pětiny podporovatelů hnutí Andreje Babiše to považují za přijatelnou variantu. Přijatelná je i pro 58 procent voličů Stačilo!, 49 procent podporovatelů SPD a 48 procent příznivců Motoristů.
„Jednobarevnou vládu hnutí ANO si přejí častěji lidé se základním nebo středoškolským vzděláním bez maturity než vysokoškoláci. Zajímavý rozdíl je například to, že jednobarevnou vládu hnutí ANO si přeje více než polovina lidí starších 60 let oproti například pouze 20 procentům lidí ve věku 18 až 29 let,“ podotkl Vojtěch Dufek z Medianu. Dotazování se od 3. do 5. září zúčastnilo 1004 respondentů.
Volby by vyhrálo ANO, Piráti dohnali Starosty, SPD je třetí
Koalici ANO a hnutí SPD Tomia Okamury preferují především voliči SPD. „U podporovatelů ANO se zřejmě odráží rezervovanost vedení hnutí k SPD, tato varianta je tak přijatelná pro dvě třetiny z nich,“ uvedli autoři průzkumu. Mezi voliči Stačilo! je tato varianta přijímána velmi podobně jako jednobarevná vláda ANO.
Server iROZHLAS.cz podotýká, že Babiš ve vztahu k SPD v posledních letech prodělal částečný posun v názorech. Ještě v lednu 2023 během prezidentské kampaně tvrdil, že SPD jeho koaliční partner nikdy nebude. Letos už připouští, že má na některé věci s SPD podobný názor a od loňského podzimu vládne koalice ANO a SPD ve čtyřech krajích.
Třicet jedna procent pro vládní koalici
Koaliční vládu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), STAN a Pirátů, tedy původní kabinet vzešlý z voleb 2021, si přeje 31 procent respondentů. Pokračování této vládní sestavy je přijatelné pro voliče všech tří subjektů. Pro Spolu z 93 procent, pro podporovatele Pirátů z 88 procent a pro voliče Starostů z 80 procent.
Češi si jako premiéra přejí víc Okamuru než Fialu. Favoritem je Babiš, ukázal průzkum
Podle serveru také vedení těchto stran s touto variantou počítá jako s tou jedinou možnou, jak se po volbách opět podílet na moci. Piráti z končící vlády odešli loni na podzim, a pokud by v ní měli znovu v této sestavě pokračovat, mají personální požadavky. Například že by v ní nesměl být současný ministr financí a moravskoslezský lídr Spolu Zbyněk Stanjura (ODS).
Na čtvrtém místě skončila koaliční vláda hnutí ANO, SPD a Stačilo!, takovou vládu by si přálo 30 procent respondentů. Stejnou podporu má možný vládní kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě.
Babiš chce jako premiér vést zahraniční politiku. Posun na východ, bojí se Fiala
Podle v neděli zveřejněného průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News by ANO vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny se ziskem 31,3 procenta hlasů, následovala by koalice Spolu s 20,2 procenta. Na třetím místě se drželo hnutí SPD s 12,5 procenta. Piráti v mezitýdenním porovnání posílili na dvojciferný výsledek a stejně jako STAN by získali deset procent. Do dolní parlamentní komory by se dostalo ještě hnutí Stačilo! a Motoristé sobě.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
