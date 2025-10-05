Stanjura nepřítomen, Havel veze Stačilo! do Ruska. Nejen Češi žertují o volbách

Tereza Krocová
  14:06
Česko má za sebou volby do Poslanecké sněmovny, internet se od té doby plní tematickými vtipy. Češi glosují politické propady, překvapivé zisky i známé tváře, které zůstaly „nepřítomny“. Pozadu nezůstali také Slováci, kteří si všimli, že nová politická scéna až podezřele připomíná tu jejich.
Část 1/6

„Stanjura se vrátil do Opavy“

Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) neprošel do Poslanecké sněmovny, a to přesto, že byl na prvním místě na kandidátce koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji.

Voliči vykroužkovali ministra Stanjuru. Ve Sněmovně končí po 15 letech

Český humor tak tuto situaci využil po svém. „Píšu, že poslanec Stanjura už je nepřítomen,“ říká legendární učitel z filmové klasiky Marečku, podejte mi pero. „Stanjura se vrátil do Opavy,“ zvolává na něj jeden z žáků večerní školy.



Vstoupit do diskuse

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Stanjura nepřítomen, Havel veze Stačilo! do Ruska. Nejen Češi žertují o volbách

Česko má za sebou volby do Poslanecké sněmovny, internet se od té doby plní tematickými vtipy. Češi glosují politické propady, překvapivé zisky i známé tváře, které zůstaly „nepřítomny“. Pozadu...

5. října 2025  14:06

ONLINE: Vládu sestaví Babiš, připustil Fiala i Výborný. Pekarová Adamová hájí SPOLU

Sledujeme online

Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to předčasné,“ řekl Babiš. Informoval prezidenta o jednání s SPD a Motoristy sobě. „Za mě nebude jednat...

5. října 2025  5:30,  aktualizováno 

V Pardubicích byly výsledky celkem těsné. Zvítězilo ANO, hned za ním SPOLU

Volby do Poslanecké sněmovny v Pardubicích vyhrálo ANO, které získalo 13 900 hlasů, tedy 30,93 % z celkového počtu. Hned za ním následovalo SPOLU s 28,17 %. Volební účast byla v Pardubicích poměrně...

5. října 2025

SPD a Motoristé se tlačí do vlády, ANO by radši od nich podporu své jednobarevné

Po vítězství hnutí ANO se již rozjela jednání o tom, co dál. Vládu bez podpory dalších subjektů nesloží a Motoristé s SPD by rádi byli její součástí. Předseda ANO Andrej Babiš v první reakci na...

5. října 2025  13:58

Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala

Sociální sítě lídrů SOCDEM po sobotním volebním debaklu na hodiny utichly. Až do nedělního dopoledne, kdy mlčení prolomila Jana Maláčová, která kandidovala na prvním místě Stačilo! v Praze. Napsala,...

5. října 2025  12:26,  aktualizováno  13:46

Nečekaný návrat Zelených. Obroda někdy vyžaduje hodně času, říká bývalý šéf

Pod jeho vedením Zelení v roce 2010 po jediném funkčním období vypadli z Poslanecké sněmovny a neuspěli ani v předčasných volbách o tři roky později. V sobotu jejich někdejší šéf Ondřej Liška v...

5. října 2025  13:38

Kolébka Starostů hlasy neztratila. Kraj ale přišel o jednoho poslance STAN

V dobré náladě a spokojený. Zakladatel a první předseda hnutí STAN Petr Gazdík se v sobotu zastavil ve zlínském plaveckém klubu Nekky, kde měli jeho straničtí kolegové volební štáb. Přijel kolem 16....

5. října 2025  13:24

Bloudění na Hradě. Ke špatným dveřím dorazili Babiš i Pekarová Adamová

Andrej Babiš si při cestě za novou vládou na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem řídil auto sám, tak jako často ve volební kampani. Napoprvé zaskočil čekající fotografy, když s autem zamířil tam, kudy...

5. října 2025  9:28,  aktualizováno  13:20

Nehoda čtyř aut na tři hodiny zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu

Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se při kolizi zranili. Provoz na hlavním tahu z východu Čech na Moravu byl v úseku od obce Hřebeč do...

5. října 2025  11:03,  aktualizováno  13:20

Konec Fialy? ODS začíná debatovat o budoucnosti. Možní nástupci váhají

Občanští demokraté v lednu chystají volební kongres, kde se bude pravděpodobně vybírat nové stranické vedení. Informoval o tom místopředseda ODS Martin Kupka. Dodal, že někteří členové vedení...

5. října 2025  12:53,  aktualizováno  13:14

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naším cílem není porážka Ruska, řekl Fico. Válku na Ukrajině má za regionální konflikt

Cílem slovenské vlády není porážka Ruska, řekl o válce na Ukrajině slovenský premiér Robert Fico. V diskusi veřejnoprávní stanice STVR opět kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu, který...

5. října 2025  13:08

Motoristé chtějí do vlády a věří ve vyrovnaný rozpočet, říká Šťastný

Motoristé sobě chtějí být aktivní součástí vlády a svou ambici dosáhnout do čtyř let vyrovnaného rozpočtu státu považují za splnitelnou, soudí pražský lídr strany Boris Štastný. Noční jednání s...

5. října 2025  12:47,  aktualizováno  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.