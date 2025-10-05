Stanjura nepřítomen, Havel veze Stačilo! do Ruska. Nejen Češi žertují o volbách

„Stanjura se vrátil do Opavy“
Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) neprošel do Poslanecké sněmovny, a to přesto, že byl na prvním místě na kandidátce koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji.
Český humor tak tuto situaci využil po svém. „Píšu, že poslanec Stanjura už je nepřítomen,“ říká legendární učitel z filmové klasiky Marečku, podejte mi pero. „Stanjura se vrátil do Opavy,“ zvolává na něj jeden z žáků večerní školy.