V Kongu zvítězila Balbínova poetická strana. Jak volili Češi v zahraničí

Autor:
  16:19
V Konžské demokratické republice mohlo volit celkem šest Čechů. Přišli jen dva – a oba si vybrali Balbínovu poetickou stranu. Jak potvrzují dosavadní výsledky parlamentních voleb, ve světě se čeští voliči obvykle rozhodují trochu jinak než jejich krajané doma. Země s velkými českými komunitami se však ještě sčítají.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou u konce a začíná sčítání hlasů. (4. října 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V Indii si Češi vybrali třeba Voluntii nebo Levici, ale vítězí koalice SPOLU. Pro netradiční volbu se rozhodl i jeden český občan na Kubě – jeho favoritem se stala strana Jasný signál nezávislých, jinému voliči zase nejvíc vyhovovala partaj Volt Česko. Vyhrálo však opět SPOLU.

V Barmě zase jeden hlas získala Výzva 2025, přičemž vítěz není jasný – shodně dva hlasy mají Piráti i Motoristé sobě. V Etiopii letos hlasovalo třicet lidí, přičemž nejvíc, sedm, z nich se rozhodlo pro vládní blok SPOLU. Po pěti hlasech dostali Piráti a Starostové a nezávislí, jediný člověk zde volil ANO.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Adam Vojtěch před příchodem do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
Volební štáb ANO. Jaroslav Faltýnek. (4. října 2025)
To naopak se dvěma hlasy vítězí v Bělorusku, ostatní voliči se po jednom hlase rozprostřeli mezi ostatní hlavní strany, ale i Českou suverenitu sociální demokracii. Na Ukrajině naopak s jasným náskokem vyhrálo SPOLU následované hnutím STAN a Piráty. Po jednom hlase tady mají Motoristé a Volt Česko, nepřiznaná koalice Stačilo! mezi Čechy na Ukrajině propadla.

Výrazně SPOLU vyhrálo i v Moldavsku, kde obdrželo 64,7 procenta odevzdaných hlasů, nebo v Saúdské Arábii. V Pákistánu dostala vládní koalice přes 53 procent a všechny strany pětikoalice uspěly i v Kolumbii.

Pokud šéf ANO Andrej Babiš hledá zemi, kde by měl vytoužených 50 procent hlasů a mohl vládnout sám, měl by se podívat do Sýrie. Tam ho totiž volila přesně polovina ze zúčastněných dvanácti lidí. V Kuvajtu pak také vyhrála opozice, Babišovo hnutí má téměř 31 procent.

Česká pirátská strana prozatím v Česku nemá tolik, kolik si její nový šéf Zdeněk Hřib ještě před volbami veřejně plánoval. Nicméně drtivě vyhrála v v Kambodži, kde urvala deset voličů, a tedy 41,66 procenta hlasů, nebo v Jižní Korei. Tam Piráti s osmatřiceti hlasy předskočili SPOLU a získali přes 33 procent hlasů.

Druzí v pořadí za vládní trojkoalicí jsou zase v Kataru. A na Filipínách mají 20 procent – stejně jako Starostové. Vítězná koalice SPOLU tam získala 44 procent a z méně známých stran „uspělo“ jen Hnutí Generace se dvěma hlasy.

Na výsledky ve Spojených státech, na Slovensku nebo třeba v Turecku si zatím musíme počkat, neb se stále sčítá.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

4. října 2025  16:16,  aktualizováno  16:44

Motoristé míří do Sněmovny. Budoucnost bude i podle našich receptů, říká Macinka

Motoristé při své premiéře v parlamentních volbách míří do Sněmovny. Po 80 procentech sečtených okrsků mají podporu lehce pod sedm procent. „Jsme blízko tomu, aby byla budoucnost příští čtyři roky...

4. října 2025,  aktualizováno  16:44

Ponurá nálada ve Stačilo! Počkejme ještě chvíli, dostaneme se, věří Zaorálek

V ostravském hotelu Vista, kde má svůj volební štáb hnutí Stačilo!, panuje ponurá atmosféra. Hnutí se zatím drží pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, kandidáti se připravují na...

4. října 2025,  aktualizováno  16:42

V Karlovarském kraji drtivě vede ANO, druhá je koalice SPOLU

K přesvědčivému vítězství směřuje v Karlovarském kraji hnutí ANO. Po sečtení poloviny hlasů získalo přes 43 procenta. Druhá koalice SPOLU se 14 procenty hlasů zaostává. O třetí místo se přetahují SPD...

4. října 2025  16:42

Rakušan dorazil do štábu Starostů. Poděkoval voličům a pochválil „dobrou“ kampaň

Do volebního štábu na pražské Občanské plovárně dorazil krátce po čtvrté předseda Starostů Vít Rakušan. Na místě poděkoval voličům. Výsledky členové Starostů nechtějí před finálním sečtením více...

4. října 2025,  aktualizováno  16:41

Ve Zlínském kraji dominuje ANO, má více než třetinu hlasů. Druhá je koalice SPOLU

Po sečtení poloviny volebních okrsků ve Zlínském kraji má s velkým náskokem nejvíce hlasů hnutí ANO, a to bezmála 37 procent. Na druhém místě je koalice SPOLU s 22 procenty hlasů.

4. října 2025  16:41

Volební studio iDNES.cz: Volby jsou pro STAN těžkou porážkou, míní politolog

Ve 14:00 odstartovalo Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které nabízí živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Varianta menšinové vlády ANO podle politologa Jana Bureše v současné...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  16:40

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO válcuje premiérovo SPOLU

Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To po sečtení přibližně dvou třetin...

4. října 2025  16:34,  aktualizováno  16:40

4. října 2025  12:12,  aktualizováno  16:31

