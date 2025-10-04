V Kongu zvítězila Balbínova poetická strana. Jak volili Češi v zahraničí

V Indii si Češi vybrali třeba Voluntii nebo Levici, ale vítězí koalice SPOLU. Pro netradiční volbu se rozhodl i jeden český občan na Kubě – jeho favoritem se stala strana Jasný signál nezávislých, jinému voliči zase nejvíc vyhovovala partaj Volt Česko. Vyhrálo však opět SPOLU.
V Barmě zase jeden hlas získala Výzva 2025, přičemž vítěz není jasný – shodně dva hlasy mají Piráti i Motoristé sobě. V Etiopii letos hlasovalo třicet lidí, přičemž nejvíc, sedm, z nich se rozhodlo pro vládní blok SPOLU. Po pěti hlasech dostali Piráti a Starostové a nezávislí, jediný člověk zde volil ANO.
To naopak se dvěma hlasy vítězí v Bělorusku, ostatní voliči se po jednom hlase rozprostřeli mezi ostatní hlavní strany, ale i Českou suverenitu sociální demokracii. Na Ukrajině naopak s jasným náskokem vyhrálo SPOLU následované hnutím STAN a Piráty. Po jednom hlase tady mají Motoristé a Volt Česko, nepřiznaná koalice Stačilo! mezi Čechy na Ukrajině propadla.
Výrazně SPOLU vyhrálo i v Moldavsku, kde obdrželo 64,7 procenta odevzdaných hlasů, nebo v Saúdské Arábii. V Pákistánu dostala vládní koalice přes 53 procent a všechny strany pětikoalice uspěly i v Kolumbii.
Pokud šéf ANO Andrej Babiš hledá zemi, kde by měl vytoužených 50 procent hlasů a mohl vládnout sám, měl by se podívat do Sýrie. Tam ho totiž volila přesně polovina ze zúčastněných dvanácti lidí. V Kuvajtu pak také vyhrála opozice, Babišovo hnutí má téměř 31 procent.
Česká pirátská strana prozatím v Česku nemá tolik, kolik si její nový šéf Zdeněk Hřib ještě před volbami veřejně plánoval. Nicméně drtivě vyhrála v v Kambodži, kde urvala deset voličů, a tedy 41,66 procenta hlasů, nebo v Jižní Korei. Tam Piráti s osmatřiceti hlasy předskočili SPOLU a získali přes 33 procent hlasů.
Druzí v pořadí za vládní trojkoalicí jsou zase v Kataru. A na Filipínách mají 20 procent – stejně jako Starostové. Vítězná koalice SPOLU tam získala 44 procent a z méně známých stran „uspělo“ jen Hnutí Generace se dvěma hlasy.
Na výsledky ve Spojených státech, na Slovensku nebo třeba v Turecku si zatím musíme počkat, neb se stále sčítá.