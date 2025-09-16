Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku

Autor:
Sledujeme online   10:44
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Tisková konference hnutí Stačilo!, už za účasti zástupců SOCDEM Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka. (21. července 2025) | foto: ČTK

Za necelý měsíc půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku, ANO dál dominuje, zjistil nový průzkum

Nejvyšší voličské preference má hnutí ANO, podle nejnovějšího volebního průzkumu agentury Median, který vyplývá z dat nasbíraných mezi 1. a 31. srpnem, by získalo 30,5 % hlasů. SPOLU by bylo druhé s 19,5 %, třetí příčku by zaujalo SPD, čtvrtou STAN. Podpora podle Medianu stoupla u Stačilo!, které by získalo 9 % hlasů, naopak u vedoucího ANO klesla o 2,5 procentního bodu. Do Sněmovny by prošli i Piráti s podporou Zelených a Motoristé sobě.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v nejnovějším průzkumu dohnali Piráti.

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební rádce iDNES.cz. Na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se vaše odpovědi nejvíce shodují.

Volební kalkulačka 2025

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Vstoupit do diskuse (45 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Ústavní soud řeší nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách

Ústavní soud (ÚS) obdržel podnět strany Volt Česko, který poukazuje na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách, oznámila Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů. Soudce zpravodaje určí rozvrh...

16. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:50

Rakušanův STAN stagnuje, ministr se s výzvou obrátil na voliče Pirátů

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan se obrací na voliče Pirátů, ať se ho přijdou zeptat na cokoli. Se stranou, s níž před čtyřmi lety kandidovalo jeho hnutí společně, se nyní přetahuje o stejný typ voličů....

16. září 2025  10:50

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

16. září 2025  10:44

Další doživotí v Německu. Afghánce odsoudili za útok nožem v Mannheimu

Na doživotí poslal německý soud do vězení 26letého Afghánce za loňský útok nožem v Mannheimu. Neúspěšný žadatel o azyl pobodal na náměstí v centru západoněmeckého města šest lidí, 29letý policista...

16. září 2025  10:42

Chlad láká na peníze za podporu Motoristů. Sporné, reaguje dohledový úřad

Podnikatel Richard Chlad spustil soutěž, která má podle jeho slov především motivovat mladé lidi k účasti ve volbách. Ve skutečnosti ale iniciativa směřuje především k propagaci Motoristů sobě, které...

15. září 2025  15:21,  aktualizováno  16.9 10:41

Izrael zahájil pozemní ofenzivu do města Gaza, chce ho obsadit a zničit Hamás

Izraelská armáda zahájila v noci na úterý rozšířenou operaci ve městě Gaza. Jejím cílem je zničit vojenskou infrastrukturu palestinského teroristického hnutí Hamás. Tamní obyvatele vyzvala, aby se...

16. září 2025  6:09,  aktualizováno  10:31

Urza.cz ve volbách 2025: anarchokapitalistická strana volá po eliminaci státu

Třináctku určil letos los politické straně Urza.cz, kterou založil anarchokapitalista Martin Urza před minulými volbami do Sněmovny. Urza ve svých textech volá po eliminaci státu ve prospěch trhu,...

16. září 2025  10:31

Jak já se stydím, zadržoval Merz slzy při otevření synagogy. Hlas se mu třásl

Byl to velmi emotivní okamžik. Německý kancléř Friedrich Merz jen stěží zadržoval slzy při pondělním projevu u příležitosti znovuotevření zrekonstruované synagogy v Mnichově. Když popisoval krutost...

16. září 2025  10:24

Sestry na útěku. Rakouské jeptišky prchly z domova důchodců zpátky do kláštera

Tři jeptišky ve vysokém věku se vzepřely své diecézi, když uprchly z pečovatelského domu a vrátily se do svého bývalého kláštera v rakouském Salcburku. V objektu nyní žijí, přestože je podle jejich...

16. září 2025  10:22

Policisté hledají dva cizince, v noci uprchli ze zajišťovacího střediska

Tři cizinci v noci na úterý nedovoleně opustili zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Jeden z nich byl bezprostředně poté zajištěn, po zbylých dvou nyní intenzivně...

16. září 2025  8:42,  aktualizováno  10:20

Dirndly, chatbot Preclík a vyšší ceny. Co nového na letošním Oktoberfestu

Zatímco ještě v 90. letech přicházeli návštěvníci na mnichovské slavnosti piva v džínách a tričku, nyní se povinností staly kožené kalhoty pro pány a dirndl pro dámy, jejichž materiály, střihy a...

16. září 2025  10:19

Švýcarská demokracie ve volbách 2025: chce vystoupit z NATO a vyhlásit neutralitu

Jedna ze stran kandidující do poslanecké sněmovny je Švýcarská demokracie. Strana si pro letošní volby vylosovala číslo dvanáct. Kandiduje v jedenácti krajích, kandidátku nepostavila jen v...

16. září 2025  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.