„Volby nejsou jen o souboji ANO a SPOLU.“ Rakušan a Hřib se ohradili proti Fialovi

Autor: ,
  14:57
Proti výzvě premiéra a lídra koalice SPOLU Petra Fialy (ODS), aby voliči uvážili, že jedině jeho koalice může konkurovat hnutí ANO, se na sociální síti X postavili předsedové STAN a Pirátů Vít Rakušan a Zdeněk Hřib. Rakušan napsal, že společná vláda vznikne jen tehdy, když budou mít dohromady 101 hlasů. Také Hřib připomenul, že rozhoduje, kdo má sílu složit kabinet.
Oficiální zahájení kampaně hnutí Starostové a nezávislí (STAN) před sněmovními...

Oficiální zahájení kampaně hnutí Starostové a nezávislí (STAN) před sněmovními volbami. Na snímku Vít Rakušan. (28. srpna 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Petr Fiala, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
28 fotografií

Fiala při čtvrtečním zahájení horké fáze kampaně uvedl, že SPOLU je nyní jedinou demokratickou, prozápadní volbou, která má reálnou šanci konkurovat hnutí ANO a vyhrát volby.

„Piráti mají šanci oslovit i nevládní tábor. Ve finále rozhoduje, jaké strany dokážou složit vládu. Ničemu tedy neškodí, pokud budou Piráti zastoupeni v případné vládě silněji. SPOLU samotné ANO neporazí. Tak buďte k lidem upřímný a neříkejte jim, že jsou tyhle volby jen o souboji dvou stran. Naopak,“ uvedl Hřib. Fialu vyzval, aby lidem nerozmlouval demokratickou volbu vybrat stranu s nejlepším plánem.

Už hraje o udržení v politice, hodnotí politologové Fialovu mobilizaci voličů

„Společná vláda vznikne jen tehdy, když budeme mít dohromady 101 hlasů – a pro sestavení takové vlády je jedno, kolik z nich bude od SPOLU, kolik od Pirátů a kolik od Starostů,“ napsal Rakušan s dovětkem, že jedno to není jen těm pár poslancům SPOLU, kteří se dostanou do Sněmovny na úkor Starostů a Pirátů.

„Nemusíte SPOLU milovat, nemusíte mít rádi ani mě osobně, ale realita je taková, že pokud se rozmělní hlasy, bude vládu sestavovat Andrej Babiš. A proto vás žádám, abyste přišli k volbám, a také o to, abyste pečlivě rozmysleli, komu dáte svůj hlas – a možná nevolili zcela srdcem, ale volili rozumem,“ vzkázal voličům dva týdny před hlasováním Fiala. Připustil současně, že se za tato slova na něj budou možná zástupci STAN a Pirátů zlobit.

Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země, vyzval Fiala

Rakušan už dříve během kampaně oznámil, že má ambici stát se premiérem. Do této role by ho vyneslo vítězství ve volbách, tedy i nad SPOLU, se kterým je STAN ve vládě.

Piráti do té doby pětikoaliční kabinet opustili před rokem. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění by tyto strany dohromady 101 hlasů potřebných pro získání většiny nedostaly. Hnutí ANO průzkumy favorizují.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Po kritice ho neuspí

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce...

19. září 2025  14:43,  aktualizováno  15:23

Inspekce odhalila v libereckém KFC kuřecí maso po datu použitelnosti

V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem...

19. září 2025  15:11

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:23,  aktualizováno  15:07

„Volby nejsou jen o souboji ANO a SPOLU.“ Rakušan a Hřib se ohradili proti Fialovi

Proti výzvě premiéra a lídra koalice SPOLU Petra Fialy (ODS), aby voliči uvážili, že jedině jeho koalice může konkurovat hnutí ANO, se na sociální síti X postavili předsedové STAN a Pirátů Vít...

19. září 2025  14:57

Žhář zapálil autojeřáb, do areálu se přikradl po čtyřech. Firma nabízí odměnu

Neznámý žhář zapálil ve čtvrtek večer jeřáb v areálu firmy na Liberecku. Způsobil tím škodu za zhruba půl milionu korun. Jen díky pohotovým sousedům, kteří si výbuchu včas všimli, nejsou škody daleko...

19. září 2025  14:46

VIDEO: Takhle vypadal průlet stíhaček nad Prahou. Záběry natočil český gripen

V unikátním videu přímo z kokpitu gripenu, který doprovázel letecké akrobaty z britské Red Arrows, je vidět, jak vypadal přelet nad Prahou. Podívanou s kouřovými efekty sledovaly ve čtvrtek v centru...

19. září 2025  14:46

Baťův kanál je splavný o dalších sedm kilometrů, lodě doplují až do Hodonína

Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek zahájilo zkušební provoz plavební komory Rohatec – Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku. Její stavba začala před dvěma lety, náklady dosáhly 340 milionů...

19. září 2025  14:40

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Přímý přenos

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

19. září 2025  9:30,  aktualizováno  14:33

Už hraje o udržení v politice, hodnotí politologové Fialovu mobilizaci voličů

Snaha premiéra a předsedy ODS Petra Fialy vyburcovat provládní voliče a přetáhnout sympatizanty hnutí STAN a Pirátů ke SPOLU může podle politologů zabrat, ale jen částečně. „Já to interpretuju tak,...

19. září 2025  13:19,  aktualizováno  14:20

Súdánští povstalci zaútočili na uprchlický tábor v Dárfúru, zabili 75 lidí

Při pátečním útoku dronu vyslaného polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) na uprchlický tábor Abú Šúk v západosúdánském Dárfúru zahynulo nejméně 75 lidí. Uvedlo to uskupení aktivistů z tábora.

19. září 2025  14:20

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Napětí, překvapení a nakonec úsměvy. Hvězdou dne se stala znalkyně TGM

Práce archiváře není prach a nuda. I zažloutlé listy papíru mohou skrývat víc, než nakolik vypadají. Historička Dagmar Hájková to v přímém přenosu otevírání tajemné obálky s posledními slovy Tomáše...

19. září 2025  14:17

Bezpečnost je pro mě naprosto zásadní, říká lídr Pirátů v Plzeňském kraji Kůs

Radní města Plzně Daniel Kůs je lídrem Pirátů pro říjnové volby do Sněmovny v Plzeňském kraji. Tvrdí, že je pro něho důležitým tématem otázka bezpečnosti. „Pokud si mám vybrat, co má být pro lidi v...

19. září 2025  14:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.