Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Vzkazy stran voličům skrze ČT

Autor:
Sledujeme online   12:04
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Sídlo České televize na Kavčích horách (25. července 2024) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Za necelý měsíc půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku, ANO dál dominuje, zjistil nový průzkum

Představení programových priorit a lídrů i útoky na konkurenty dominovaly příspěvkům, které ve středu dopoledne ve vysílání České televize poprvé představily strany a hnutí kandidující do Poslanecké sněmovny. Možnost oslovit voliče přes televizní obrazovku si v úvodním souboru nechala ujít jen strana Volte Pravý Blok. Večer a v noci budou odvysílány na stanicích Českého rozhlasu rovněž příspěvky kandidujících stran ve zvukové podobě.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v nejnovějším průzkumu dohnali Piráti.

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební rádce iDNES.cz. Na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se vaše odpovědi nejvíce shodují.

Volební kalkulačka 2025

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Vstoupit do diskuse (50 příspěvků)

Máme tu epidemii žloutenky, z covidu jste se nepoučili, vyčetl Vojtěch Válkovi

Nejčtenější

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Nepodpoříme cíl, který by snižoval konkurenceschopnosti průmyslu, řekl Fiala

Aktualizujeme

Česko zablokovala spolu s dalšími zeměmi hlasování na úrovni Evropské unie hlasování o klimatickém cíli pro rok 2040. „Nejsme připraveni podpořit žádný další cíl, který by snižoval...

17. září 2025  5:50,  aktualizováno  12:10

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Vzkazy stran voličům skrze ČT

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

17. září 2025  12:04

Pokus o vraždu mezi Vietnamci, za napadení manželů sekáčkem dostal muž 18 let

Osmnáct let vězení uložil dnes Krajský soud v Liberci osmatřicetiletému Vietnamci, který loni v březnu v Jablonci nad Nisou na ulici vážně zranil své krajany. Quang Hung Phung podle spisu napadl...

17. září 2025  10:48,  aktualizováno  11:51

Domy, auta i hodinky. Policisté v kauze Motol obstavili majetek už za 230 milionů

Policisté již v kauze ovlivňování zakázek v pražské motolské nemocnici zajistili majetek v hodnotě 230 milionů korun. Obstavili jmění někdejšího náměstka Pavla Budinského, advokáta Miroslavy Jansty a...

17. září 2025  11:46

Jeden mrtvý po střetu dvou aut s náklaďákem. Hlavní tak na Slovensko stojí

Policisté zcela uzavřeli hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem se ve středu dopoledne stala vážná dopravní nehoda. Podle záchranářů jeden člověk...

17. září 2025  9:51,  aktualizováno  11:45

Jdeme dlouho po fialový, mohlo to být lepší, rýpl si Rakušan do premiéra

Do svého koaličního partnera, premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, si v předvolebním spotu rýpl šéf hnutí STAN, ministr vnitra Vít Rakušan. Nejmenoval sice předsedu vlády, ale přesto bylo jasné, oč...

17. září 2025  11:37

Alexeje otrávili, ukázaly to testy v zahraničních laboratořích, uvedla Navalná

Laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Alexej Navalnyj byl loni otráven, napsala na platformě Telegram vdova po opozičním předákovi Julija Navalná. Dlouholetý kritik ruského diktátora...

17. září 2025  11:36

„Byl to zkrat.“ Tramvaják, který vyhodil Ukrajince s dítětem, u soudu odmítl vinu

Řidič tramvaje Daniel Bejvl, který podle státní zástupkyně napadl a hanobil Ukrajince, popřel u soudu vinu. Připustil pouze, že ve vypjaté situaci řekl cestujícím s malým dítětem, že nemají právo být...

17. září 2025  11:35

Trumpa vytočil australský novinář. Řeknu o vás vašemu premiérovi, odpověděl mu

Donald Trump obvinil australského novináře z „poškozování Austrálie“ poté, co se ho žurnalista zeptal na jeho majetek nabytý za dobu jeho působení v úřadu. Trumpovi se otázka nelíbila a novináři...

17. září 2025  11:27

„Ahoj, jsem Pepa a bydlím v Pekingu.“ Čínští influenceři šíří propagandu v češtině

Ukázky technologického pokroku, kulturního dědictví a dobrého jídla jsou čím dál častější zbraně čínské propagandy, která cílí i na Čechy. Na sociálních sítích vystupuje například dvojice influencerů...

17. září 2025  11:13

Rusko udeřilo na ukrajinskou železnici. Cílí na depa i nádraží, ochromilo desítky spojů

Sledujeme online

Ukrajinská železniční společnost informovala o desítkách zpožděných vlaků po ruských nočních útocích na elektrické rozvodny. Zpoždění se týkají tratí ve směrech na města Dnipro a Oděsa. Úřady...

17. září 2025  11:10

Po velké vodě bez vody. Jak se Česko poučilo z roku 1997, kdy se vařilo z dešťovky?

Po povodních zůstává největší hrozbou často to, co není vidět – nedostatek pitné vody. Loni zůstali lidé v postižených oblastech bez tekoucí vody i dva měsíce po záplavách. Měli však přístup k...

17. září 2025  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.