Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: SPD chce lidem dopřát nástroj obecného referenda

Autor:
Sledujeme online   19:16
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Už příští týden půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

„Jsme příznivci švýcarské demokracie, kdy Švýcaři mohou nasbírat určitý počet podpisů a zrušit chybné rozhodnutí svých politiků, ať už vlády, nebo parlamentu. A proto nám přijde rozumné, aby existoval zákon o obecném referendu, aby každou otázku, kde si lidé sesbírají dostatečný počet podpisů, následně občané mohli zodpovědět v referendu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz lídr kandidátky SPD na jihu Čech Libor Vondráček.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volební kalkulačka 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v nejnovějším průzkumu dohnali Piráti.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební kalkulačka. Odpovědi na 42 klíčových otázek vám pomohou zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se nejvíce shodujete.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse (113 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

U Ukrajiny nezůstane, Rusko napadne některé země NATO, varoval OSN Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu obvinil ruského lídra Vladimira Putina z toho, že chce kromě napadené Ukrajiny vést válku i v dalších zemích. Ve svém projevu při Valném shromáždění...

24. září 2025  19:39

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: SPD chce lidem dopřát nástroj obecného referenda

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

24. září 2025  19:16

VIDEO: Tajfun jako neštěstí? Jak pro koho. V Macau vesele lovili přímo v ulicích ryby

Po úderu tajfunu Ragasa, který zasáhl jižní Čínu i Hongkong a vyžádal si desítky obětí, se obyvatelé Macaa ocitli po kolena ve vodě. Někteří z nich využili příležitosti a začali v zaplavených ulicích...

24. září 2025  19:05

Začne NATO sestřelovat ruská letadla? Turci to udělali a dali Putinovi tvrdou lekci

Premium

Ruské letectvo neustále provokuje na východních hranicích NATO, a mezi západními státníky se tak šíří idea, že by nebylo na škodu pár ruských migů sestřelit. S podobným scénářem začínají reálně...

24. září 2025

Libeňský most se nesmí zbourat, potvrdil Mlsna. Projekt na postavení repliky zastaven

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úředníků,...

24. září 2025  18:51

Zrcadlová kaple Klementina představuje vzácné rukopisy Kosmovy kroniky

Odhalit tajemství Kroniky Čechů učeného děkana svatovítské kapituly Kosmy lze nyní v Zrcadlové kapli v areálu Klementina. Od čtvrtka 25. září zde totiž začíná výstava s názvem Nejstarší rukopisy....

24. září 2025  18:39

Dozimetr, nebo Čapí hnízdo? Politici se pohádali o to, co je větší zločin

Emotivní výměnu názorů přinesl v úterním pořadu CNN Prima News 360° David Pražák, když se pustil do hnutí STAN kvůli penězům, které mělo v rámci kauzy Dozimetr údajně dostávat v hotovosti. Poslanec...

24. září 2025  18:30

V Domažlicích kvůli kauzám odvolali z rady exstarostu Macha

Domažlické zastupitelstvo odvolalo z rady města bývalého starostu Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice). Důvodem je jeho obvinění v kauzách Kulturního centra Plzeňského kraje a rekonstrukce...

24. září 2025  18:09,  aktualizováno  18:28

Chceme lidem dopřát nástroj obecného referenda, říká lídr SPD na jihu Čech

Libor Vondráček je předsedou Svobodných. Ve volbách kandiduje jako lídr společné kandidátky SPD, Trikolory, Svobodných a PRO na jihu Čech. „Řekli jsme si, že teď palčivé problémy opravdu vyžadují,...

24. září 2025  18:27

Afghánci migrují do Německa v pohodlí letadel. Vymohli si to u soudu

Do Německa ve středu dorazila další skupina Afghánců, kteří získali víza navzdory tomu, že současná spolková vláda letos v květnu program jejich přijímání zastavila. Skupina 28 afghánských uprchlíků,...

24. září 2025  18:19

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Poslanec ANO Špičák pokřtil knihu o sobě. Budu tě kroužkovat, slíbil skladatel Vágner

Lékař Julius Špičák, poslanec za hnutí ANO, ve středu pokřtil novou knihu s názvem Nejen o sobě a medicíně. „Kniha je určitý přehled doporučení, jak postupovat u současného zdravotnictví. Je pro mé...

24. září 2025  18:15

Čtrnáctiletý student pobodal učitelku ve škole u Štrasburku, poté i sám sebe

Čtrnáctiletý student ve středu ráno pobodal učitelku v budově střední školy ve městě Benfeld nedaleko Štrasburku. Pětašedesátiletá žena má zranění v obličeji, její život ale není ohrožen, informují...

24. září 2025  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.