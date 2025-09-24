Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Soud odmítl stížnosti na nepřiznané koalice

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Už příští týden půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Plénum ústavních soudců se ve středu neveřejně radilo o stížnostech Volt Česko na kandidátky Stačilo! a SPD, které označuje za nepřiznané koalice. Předseda Ústavního soudu Josef Baxa poté na tiskové konferenci oznámil, že soud nakonec stížnost odmítl. Pro Stačilo! a SPD se tedy do letošních sněmovních voleb nic nemění.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volební kalkulačka 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v nejnovějším průzkumu dohnali Piráti.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební kalkulačka. Odpovědi na 42 klíčových otázek vám pomohou zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se nejvíce shodujete.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Okresní soud pro Prahu-východ se ve středu začal zabývat případem Pavla Matějného. Muž podle obžaloby vloni na sociálních sítích vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se...

24. září 2025  14:19

Hon na sportovní letoun. Policie v Česku zajistila stroj nizozemských zločinců

Zločinci v Nizozemsku po svém zadržení nechtěli přijít o sportovní letadlo, které jim tamní policisté plánovali zabavit. Organizovaná skupina proto vymyslela plán, díky kterému stroj z Nizozemska...

24. září 2025  14:19

Britské úřady platí migrantům taxíky, ti za jízdy utrácejí až stovky liber

Britské úřady zajišťují migrantům přicházejícím do země kromě ubytování i dopravu. Mají tak nárok na jednu bezplatnou jízdu autobusem týdně, pokud však naléhavě potřebují cestovat několikrát,...

24. září 2025  14:18

Ústavní soud zamítl stížnosti na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD

Přímý přenos

Plénum ústavních soudců se ve středu neveřejně radilo o stížnostech Volt Česko na kandidátky Stačilo! a SPD, které tato strana označuje za nepřiznané koalice. Předseda Ústavního soudu Josef Baxa poté...

24. září 2025  12:36,  aktualizováno  14:17

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Soud odmítl stížnosti na nepřiznané koalice

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

24. září 2025  14:16

Firma z Dozimetru pracovala pro magistrát Prahy. Radní Mazur přebíral ocenění

Někdejší předseda představenstva softwarové firmy Uniprog Solutions stojí před soudem kvůli tomu, že dle vyšetřovacího spisu Dozimetru poskytl skupině kolem podnikatele Michala Redla úplatek 2,5...

24. září 2025  14:15

Pražský okruh nemusí vést v polích tunelem, míní lídr Pirátů Hřib

Šéfem Pirátů se po Ivanu Bartošovi pro následující volební období stal Zdeněk Hřib. Muž, který je zároveň pražským náměstkem pro dopravu, prosazuje vytvoření akceleračních zón pro zrychlení výstavby,...

24. září 2025  14:10

Na Mělnicku se převrátila cisterna s vysoce hořlavou látkou

Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku ve středu uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Cisterna převážela hořlavý styren, látku náchylnou k prudké reakci. Tu je...

24. září 2025  14:09

Zbraň jsem našel náhodou, tvrdil muž. Za postřelení soka před barem dostal devět let

Roberta Kulenu, který po hromadné rvačce před barem v centru Prahy postřelil jednoho z hostů, poslal soud do vězení na devět let. Muže uznal vinným z pokusu o vraždu, dále z výtržnictví, nedovoleného...

24. září 2025

V SPD nikdo nemá ambice být ministrem. Chceme pracovat jako poslanci, tvrdí Koten

Získat dvouciferný výsledek, být pro předpokládaného vítěze voleb bohatou nevěstou, ale zároveň zůstat poslancem a případné ministerské posty obsadit odborníky. S takovou vizí jde do voleb lídr...

24. září 2025

Rusové hlásí hrůzný úder na Novorossijsk, znovu hoří i rafinerie v Baškirsku

Nejméně dva lidé přišli o život a tři byli zraněni při náletu ukrajinských dronů na přístavní město Novorossijsk na jihu evropského Ruska, uvedl gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv....

24. září 2025  13:51

Nový začátek. První rodiny, jimž povodeň vzala domy, se dočkaly výměny pozemků

Máme pozemek, na němž v budoucnu budeme moci stavět, radují se nyní Kamil Böhm a jeho družka Pavlína Eliášová, kterým povodeň loni v září vzala dům v Jeseníku-Bukovicích. Šanci na nové bydlení jim...

24. září 2025  13:49

