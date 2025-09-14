Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Piráti v průzkumu dohnali STAN

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Tisková konference České pirátské strany. (9. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Za necelý měsíc půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Volby by vyhrálo ANO, Piráti dohnali Starosty, SPD je třetí

Volby do Poslanecké sněmovny by podle nejnovějšího průzkumu společnosti STEM v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,3 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 20,2 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, Piráti, STAN, hnutí Stačilo! a Motoristé. Piráti podle analytiků dokázali doběhnout Starosty a umístili se tak na čtvrté příčce.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v nejnovějším průzkumu dohnali Piráti.

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební rádce iDNES.cz. Na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se vaše odpovědi nejvíce shodují.

Kalkulačka k volbám

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

