Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů

Autor:
Sledujeme online   10:31
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Prezident Petr Pavel se na Hradě sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. | foto: Kancelář prezidenta republiky

Už příští týden půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Prezident Petr Pavel v pondělí ráno jednal s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem o střetu zájmů, Čapím hnízdě i povolební strategii. „Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby ho požádal o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády,“ uvedla prezidentská kancelář.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volební kalkulačka 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v průzkumu dohnali Piráti.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební kalkulačka. Odpovědi na 42 klíčových otázek vám pomohou zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se nejvíce shodujete.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse (123 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO

Petr Pavel v pondělí ráno jednal s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem o střetu zájmů, Čapím hnízdě i povolební strategii. „Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby...

29. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:29

Zloději paralyzovali MHD v Trenčíně, z autobusů ukradli katalyzátory

Krádež katalyzátorů z autobusů vyřadila z provozu část vozidel městské hromadné dopravy ve slovenském Trenčíně. Podle policie zloději ukradli součástky z autobusů na parkovišti vozidel MHD. Případ...

29. září 2025  10:26

Slzy, objetí i spousta díků. Mladá žena po letech poznala své zachránce

Mimořádně emotivní moment prožila v minulém týdnu slečna Jesika v Brně. Její kamarád pro ni přichystal setkání se zdravotníky, kteří jí před třinácti lety po zástavě srdce zachránili život. Jesika do...

29. září 2025  10:23

Triumf proevropských sil v Moldavsku. Proruská opozice chystá protesty

Proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové získala v nedělních volbách v Moldavsku více než 50 procent hlasů, uvedla ústřední volební komise po sečtení více než 99,5...

29. září 2025  6:32,  aktualizováno  10:20

Otázka na zrušení práva veta v EU vyvolala zmatek. Pro byli jen Rakušan a Hřib

Případné zrušení práva veta v zahraničněpolitických otázkách Evropské unie přineslo do nedělní superdebaty lídrů politických stran na České televizi zmatek. Moderátorka Marcela Augustová vyzvala...

29. září 2025  10:13

Dozimetr, den šestý. Kučera z dopravního podniku u soudu odmítl vinu

Po víkendové pauze u soudu opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá další muž z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), bývalý šéf právního odboru Dalibor Kučera podle obžaloby...

29. září 2025,  aktualizováno  10:12

„Pro dobro společnosti“. Izraelský prezident zvažuje milost pro Netanjahua

Izraelský prezident Jicchak Herzog zvažuje, že by udělil milost premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který je obžalován z korupce. Podle Herzoga kauza zatěžuje izraelskou společnost. Izraelský...

29. září 2025  10:10

Kariéra a rodičovství jdou skloubit, říká podnikatelka. Nabízí expertky na mateřské

Vysíláme

Když se Kristýna Cejnarová pokoušela po mateřské vrátit do práce, narazila. Měla za sebou kariéru marketingové manažerky, vysokoškolské vzdělání, ale také dvojčata a potřebu pracovat převážně z...

29. září 2025

Ukrajinci zasáhli teplárnu v Belgorodu, byl bez proudu. Spekuluje se o použití HIMARS

Sledujeme online

Ruské oblastní město Belgorod se načas ocitlo bez elektřiny po ukrajinském útoku na místní teplárnu. Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov potvrdil problémy s dodávkami elektřiny po útoku...

29. září 2025  9:52

Většina Čechů pravidla korespondenční volby nezná, přesto se polovina bojí podvodů

Víc než dvě třetiny Čechů neznají pravidla korespondenční volby, polovina se přitom obává podvodů a manipulací. Nedůvěra se týká i vlády a jejích podporovatelů. Podle průzkumu Středoevropské...

29. září 2025  9:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

Kdo by nechtěl proměnit pár korun v pohádkové bohatství? Loterie se těší oblibě už stovky let a v českých zemích to nebylo jinak, od monarchie přes první republiku až po éru komunismu. Právě tehdy, v...

29. září 2025  9:29

Korunovační klenoty 2025: dnes jsou vystaveny poslední den. Kde a za kolik

Je to nejcennější poklad České republiky a jeho hodnota je nevyčíslitelná. České korunovační klenoty jsou stejně jako loni i letos vystaveny na sedm dnů. Dva dny byla výstava přístupná jen školám. Do...

29. září 2025  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.