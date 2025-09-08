Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Hnutí SPD představilo program

Autor:
Sledujeme online   13:55
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem mateřského státu“ v horní komoře parlamentu. (1. srrpa 2025) | foto: Senát ČR

Za necelý měsíc půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Opoziční hnutí SPD představilo v pondělí v prostorách Poslanecké sněmovny program do voleb. Prostřednictvím něhož cílí na zlevnění energií a potravin, dostupné bydlení či bezpečnost. Předseda SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci uvedl, že program je plánem pro obnovu hrdosti a prosperity v Česku. SPD je podle něj připravená na to, aby po říjnových sněmovních volbách poprvé vstoupila do vlády a má na to připravené jasné plány.

Ve vládě by SPD měla zájem o ministerstva, která jsou klíčová pro plnění jejího programu. Okamura zmínil ministerstva vnitra, obrany, školství, průmyslu a obchodu či zahraničních věcí.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan ve středu oznámil, že se už několik dnů k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN).

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební rádce iDNES.cz. Na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se vaše odpovědi nejvíce shodují.

Kalkulačka k volbám

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  14:56

Albert stáhl žalobu na ochránce zvířat, spolek se ani nestihl omluvit

Obchodní řetězec Albert stahuje žalobu na spolek obránců zvířat Obraz kvůli kampani, ve které ukazuje veřejnosti podle něj špatné podmínky chovu kuřat, která Albert prodává. Městský soud v Praze v...

8. září 2025  14:49

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

8. září 2025  14:48

Při srážce kamionu s dodávkou na Mostecku zemřel člověk, další je vážně zraněný

Tragická nehoda kamionu a dodávky u Želenic na Mostecku, která se stala v pondělí krátce po poledni, si vyžádala jednu oběť. Další člověk utrpěl vážné zranění a záchranáři ho převezli do nemocnice....

8. září 2025  14:20,  aktualizováno  14:39

Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Tománka. Ve funkci byl půl roku

Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Karla Františka Tománka. Ve funkci byl teprve od 1. března, plánoval propojení divadla a DAMU. Na tuto středu přitom scéna plánovala tiskovou...

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  14:28

Impuls spustil čtyři tematická webová rádia, hrají pop, folk i balady

Rádio Impuls spustilo čtyři sesterská webová rádia se speciálně vyladěnými playlisty. K první vlaštovce GOLD Impuls, kterou od srpna mohou naladit posluchači na digitální platformě DAB+, se tak...

8. září 2025

RECENZE: Ty nejkyselejší policejní obličeje. Oktopus v druhé řadě stoupá filmařsky výš

65 % Premium

V soutěži o nejkyselejší policejní obličeje by vyhráli a v druhé řadě krimiseriálu Oktopus míří odměřenost ústředního tandemu ještě o stupeň výš. Ale také se zvedá filmařské pojetí, které projekt ČT...

8. září 2025

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Hnutí SPD představilo program

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

8. září 2025  13:55

Recidivista přepadl zezadu na ulici dva seniory, v rejstříku má už 18 záznamů

Z loupežného přepadení dvou seniorů v Jablonci nad Nisou obvinili kriminalisté dvaačtyřicetiletého recidivistu. V rejstříku trestů má už 18 záznamů za majetkovou i násilnou trestnou činnost.

8. září 2025  13:44

Útok na obchod není exces, výhrůžky chodí i poštou, říká tajemník židovských obcí

Útoky na židovské objekty v Česku nejsou výjimkou, roste i jejich závažnost, říká tajemník Federace židovských obcí Michael Pelíšek. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, s jakými projevy...

8. září 2025  13:35

Ve sněmovních volbách kandidují zoomeři i tichá generace. Nejvíc je Husákových dětí

Průměrný věk několika tisíc kandidátů ve sněmovních volbách v roce 2025 se blíží padesátce. Nejmladším je 21, nejstarším devadesát. Co dělají a kde chtějí být zvoleni?

8. září 2025  13:30

Tužkové baterie se třídí, ty větší z elektrokol a fotovoltaiky jsou problém

V pondělí odstartuje Evropský týden recyklace baterií. V Česku akci zaštiťuje nezisková organizace Ecobat provozující téměř 28 tisíc sběrných míst, kde lze staré baterie odevzdat. Podle aktuálních...

8. září 2025  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.