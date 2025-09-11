Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Černochová bude bilancovat

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) (9. dubna 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Za necelý měsíc půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ve čtvrtek odpoledne zhodnotí své čtyřleté působení v čele resortu. V Poslanecké sněmovně zasedá od roku 2010, kdy byla poprvé zvolena za ODS. Veřejnosti je však dobře známá i z komunální politiky. V letech 2006 až 2010 a poté znovu od roku 2012 až do svého nástupu do vlády v prosinci 2021 byla starostkou Prahy 2. V nadcházejících sněmovních volbách povede pražskou kandidátku koalice SPOLU.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan ve středu oznámil, že se už několik dnů k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN).

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební rádce iDNES.cz. Na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se vaše odpovědi nejvíce shodují.

Kalkulačka k volbám

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Volby 2025: Superdebata na ČT, Nova dvě debaty na závěr, Prima o regionech

Volby se Sněmovny se blíží. Předvolební vysílání v televizích běží v plném proudu. Předvolební debaty odhalují názory politiků na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy. Televize toho pro...

11. září 2025

Stáhněte Faltýnka z kandidátky, vyzývá ANO Rakušan. Vadí mu údajný vliv na veřejné zakázky

Hnutí ANO by mělo stáhnout ze své kandidátky poslance Jaroslava Faltýnka. Na síti X to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Faltýnek dle odposlechů mohl ovlivnit rozhodování Úřadu pro ochranu...

11. září 2025  11:39

Maďarsko objevilo další ložisko domácí ropy, bude dodávat tisíc barelů denně

Skupina MOL ve spolupráci se společností O&GD oznámila objev nového ropného naleziště u maďarské obce Galgahévíz. Ropu nalezla v hloubce 2 400 metrů. Nový vrt bude tvořit přibližně 4 procenta ropné...

11. září 2025  11:31

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:11

Z okna bytu během oslavy vylétla kovová berle, na ulici zranila dva chlapce

Dva osmileté chlapce zranila v centru Brna berle, která nečekaně vylétla z okna v prvním patře. Jeden měl po zásahu zdravotnickou pomůckou na hlavě velkou bouli, druhý krvavý šrám. Podle svědkyň...

11. září 2025  11:04

11. září 2025  11:04

Pražský hrad dostává jinou tvář. Novým logem bude nápis inspirovaný gotikou

Hrad představil svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil, jehož základem je typografie a vytvoření nového písma. Na logu bude pouze příslušný nápis „Pražský hrad“...

11. září 2025,  aktualizováno  11:03

Prasečí hlavy u mešit ve Francii měly zvýšit napětí. Stopa vede na východ Evropy

Den poté, co před mešitami v pařížské aglomeraci našli nejméně devět prasečích hlav, oznámila tamní prokuratura, že za činem stojí duo cizinců, kteří ihned po vykonání aktu opustili zemi. Podle...

11. září 2025  10:51

Festival zrušil kvůli izraelskému dirigentovi koncert. Skandál, zní z Německa

V Německu vyvolalo pobouření rozhodnutí belgického hudebního festivalu, který zrušil koncert Mnichovských filharmoniků naplánovaný na příští týden. Důvodem bylo, že měl orchestr dirigovat Izraelec...

11. září 2025  10:46

Ukrajinci zasáhli Rusku loď za miliardu, podobných má jen několik

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) ve středu poškodila u Novorossijsku průzkumné plavidlo ruské Černomořské flotily v hodnotě 60 milionů dolarů.

11. září 2025  10:37

Policie odvolala pátrání po pacientovi z Bohnic. Důvody pominuly, řekla

Pražská policie odvolala pátrání po šestadvacetiletém pacientovi psychiatrické léčebny v Bohnicích, které vyhlásila ve středu poté, co se nevrátil z povolené vycházky. Podle lékařů hrozilo, že by...

10. září 2025  12:38,  aktualizováno  11.9 10:26

Polsko omezilo leteckou dopravu na východě země, zasedne Rada bezpečnosti

Polsko omezilo leteckou dopravu u svých hranic s Běloruskem a Ukrajinou, uvedlo velení ozbrojených sil den po vniknutí ruských dronů do země. Na žádost Varšavy se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN.

11. září 2025  10:11,  aktualizováno  10:25

