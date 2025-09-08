Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Až třetina voličů stále váhá

Autor:
Sledujeme online   6:50
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem mateřského státu“ v horní komoře parlamentu. (1. srrpa 2025) | foto: Senát ČR

Za necelý měsíc půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

V minulých sněmovních volbách propadl zhruba milion hlasů. Politici ani strany si nepřejí, aby se opakoval stejný scénář. Odborníci poukazují na to, že ve společnosti je stále mnoho nerozhodnutých voličů, u kterých při hlasování mohou hrát značnou roli i emoce. Jenže právě skupina nerozhodnutých může mít vliv na konečný výsledek voleb.

Podle analytika z výzkumné společnosti STEM Martina Kratochvíla jich nyní je zhruba třetina. „Jedna skupina z nich se rozhoduje, zda vůbec přijde volit, druhá koho,“ přiblížil s tím, že daný okamžik klidně může nastat až v době, kdy mají volební lístky v ruce.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan ve středu oznámil, že se už několik dnů k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN).

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební rádce iDNES.cz. Na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se vaše odpovědi nejvíce shodují.

Kalkulačka k volbám

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Až třetina voličů stále váhá

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

8. září 2025  6:50

Izraelský soud se vzepřel vládě. Nařídil jí, aby palestinské vězně lépe živila

Izraelský nejvyšší soud v neděli rozhodl, že vláda nezaštítila, aby bylo palestinským vězňům, které Izrael drží z bezpečnostních důvodů, poskytováno dostatečné množství jídla pro základní obživu, a...

8. září 2025  6:17

I progresivisté z Chicaga říkají, aby Trump poslal Národní gardu. Ačkoliv ho nevolí

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Řadovým obyvatelům Chicaga Národní garda, která má zajistit pořádek v ulicích města, vadit nebude. Levicovým politikům ale ano. Podle nich je to od prezidenta Donalda Trumpa diktátorské.

8. září 2025

Konec tekutého kouře. Evropská unie zakáže uzená aromata v potravinách

Premium

Evropská unie rozhodla, že z regálů zmizí potraviny obsahující uzenou příchuť vytvořenou pomocí kouřových aromat. Nejde tedy o tradičně uzené výrobky, ale o ty, u nichž byla tato látka vyvinuta jako...

8. září 2025

Chtějí lepší život, ale pojišťovny odmítají platit drahou léčbu. Naději přináší soud

Premium

Miloš Ladra patří mezi půl milionu Čechů, kteří trpí některou z osmi tisíc vzácných nemocí. Na většinu z nich není účinný lék. Donedávna nebyl ani pro pacienty s dědičnou nemocí, která muže upoutala...

8. září 2025

Magický rudý úplněk. Zvláštní zatmění měsíce sledovaly stovky Čechů

Po šesti letech mohli v neděli večer Češi sledovat úplné zatmění Měsíce. Cihlově zbarvený úplněk přilákal spoustu lidí do hvězdáren, které zvaly na pozorování s výkladem. Mnozí lidé jej díky malé...

7. září 2025  22:12

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

7. září 2025  21:35

Rusko nechce mír, poznal Trumpův zmocněnec po největším dronovém útoku

Americký zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg v neděli uvedl, že nejnovější ruský útok na Kyjev nenasvědčuje tomu, že by Moskva chtěla válku na Ukrajině ukončit diplomatickou cestou. Americký...

7. září 2025  20:47

Důvěra ve vědu v USA skomírá, i kvůli sítím. A politici toho využívají

Důvěra americké veřejnosti ve vědu v posledních letech prošla stěžejní zkouškou. S příchodem Roberta F. Kennedyho do čela ministerstva zdravotnictví se situace ještě zkomplikovala. A navzdory...

7. září 2025  20:35

Chceš brigádu? Zapal auto. Rusko i Ukrajina loví na sítích dětské sabotéry

Premium

Je to jako Pokémon Go, ale za peníze. Co potřebuješ? Telefon a chuť se projít, láká inzerát. Ve skutečnosti jde o špionáž a sabotáž ve znepřátelené zemi. Rusko i Ukrajina zneužívají děti jako pěšáky...

7. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Masa nerozhodnutých. Až třetina voličů stále váhá, rozhodnou se hlavně podle emocí

V minulých sněmovních volbách propadl zhruba milion hlasů. Politici ani strany si nepřejí, aby se opakoval stejný scénář. Odborníci poukazují na to, že ve společnosti je stále mnoho nerozhodnutých...

7. září 2025  19:21

Učit nově, ale podle čeho? Změny ve školách brzdí nedostatek materiálů

Premium

Náročnější matematika, zjednodušení češtiny, fyziky i dějepisu nebo filmová výchova dohromady s tou výtvarnou a hudební. Výuku na školách čekají změny, žákům by mělo ubýt „biflování“ a naopak by měli...

7. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.