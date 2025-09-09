Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO uvedlo hospodářský plán

Autor:
Sledujeme online   19:55
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem mateřského státu“ v horní komoře parlamentu. (1. srrpa 2025) | foto: Senát ČR

Za necelý měsíc půjdou Češi k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Svou hospodářskou strategii zveřejnil v úterý ve Sněmovně favorit letošních voleb, opoziční hnutí ANO. „Motorem hospodářského růstu bude privátní sektor,“ řekl předseda stínové vlády ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček. Dokument podle něj připravovalo hnutí v konzultaci s odborníky dva roky.

„Stejně jako budou postupně nabíhat naše opatření, budou nabíhat příjmy a úspory,“ řekla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Nová hospodářská strategie ANO se zaměřuje na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo surovinovou politiku. Dokument má 91 stran.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně, která graduje. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan ve středu oznámil, že se už několik dnů k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Podle předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN).

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební rádce iDNES.cz. Na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se vaše odpovědi nejvíce shodují.

Kalkulačka k volbám

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Ukrajina se chystá na nový exodus. Jenže uprchlíky už není kam dávat

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Kdykoliv Rusové na východě Ukrajiny postoupí, mají evakuační týmy plné ruce práce. Tranzitní centrum v Pavlohradu bylo v srpnu tak přeplněné, že uprchlíci museli spát na parkovišti. Vyčerpaní...

9. září 2025

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

9. září 2025  19:56

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO uvedlo hospodářský plán

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

9. září 2025  19:55

Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést

Přímý přenos

Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta...

9. září 2025  5:58,  aktualizováno  19:39

Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

Izraelská armáda v úterý oznámila, že v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Podle některých médií při úderu zemřel šéf politického křídla Hamásu a...

9. září 2025  15:33,  aktualizováno  19:20

V Nepálu hořel parlament, politiky evakuovaly helikoptéry. Premiéra smetl zákaz sítí

Protivládní demonstranti v Nepálu zapálili budovu parlamentu. Na snímcích z místa byly vidět davy v okolí parlamentu a budova prakticky celá zahalená kouřem. V plamenech se ocitla také budova...

9. září 2025  11:57,  aktualizováno  19:07

Thajský expremiér a miliardář byl soudem shledán vinným. Čeká ho rok za mřížemi

Thajský nejvyšší soud v úterý poslal expremiéra a miliardáře Tchaksina Šinavatru na rok do vězení kvůli obviněním z korupce a zneužití moci. Informovala agentura AP. Podle agentury Reuters jde o...

9. září 2025  19:04

Jako první rozdáváme všechny nové telefony iPhone 17. Vstupte do iDNES Premium

Čtyři nové modely iPhonu 17 a čtyři samostatné soutěže. Předplatitelé iDNES Premium mají šanci získat zbrusu nové telefony Apple v hodnotě desítek tisíc korun. A to vše v rámci speciální nabídky, kdy...

9. září 2025

Tvůrci mají další prostor, The Mag spouští platformu Komunita

The Mag spouští digitální platformu Komunita. Mezi prvními, kteří publikují svůj obsah na této platformě, jsou Mikýř, Ondřej Novotný, Majk Spirit, Lišák, David Luu, Willy Cao nebo také Vladimír...

9. září 2025

Zaplavené ulice i sklepy. Západ Německa a Lucembursko zasáhly vydatné lijáky

Západ Německa v noci na dnešek a v následujících hodinách zasáhly silné lijáky, po kterých zůstaly zaplavené ulice i sklepy. Několik desítek lidí muselo opustit své domovy. S vydatnými dešti se...

9. září 2025  18:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ministryně spravedlnosti Decroix věří, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) soudí, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou. Nic podle ní nebylo zameteno pod koberec. Ve svém vystoupení v úvodu patrně poslední předvolební řádné...

9. září 2025  18:18,  aktualizováno  18:35

Etiopie zprovoznila největší hydroelektrárnu v Africe. Egypt protestuje

Na řece Modrý Nil Etiopie v úterý otevřela vodní dílo s názvem Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD). Jeho součástí je i největší hydroelektrárna v Africe. Už od svého začátku projekt...

9. září 2025  18:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.