Profesor z Oxfordu nebo policista roku. Kdo chce do Sněmovny z konce kandidátek

Miroslava Sloupová
  15:10
Volby do Sněmovny se blíží a na svou šanci čekají i lidé, které strany „ukryly“ hluboko na kandidátní listiny. Přes známější politické tváře se pokusí probojovat například profesor z Oxfordu, policista roku nebo muž, který jako první Čech objel svět na kole. Jejich šance na zvolení jsou sice minimální, přesto mohou získat pozornost díky preferenčním hlasům.
Za hnutí STAN kandiduje v Praze z 25. místa Radek Kaiser. Český neurochirurg se specializací na chirurgii páteře a periferních nervů byl letos v květnu jmenován profesorem neurochirurgických věd na Oxfordské univerzitě. Tento titul uděluje prestižní britská škola externistům jen výjimečně, Kaiser je vůbec prvním Čechem, který jej v oboru získal.

„Jako neurochirurg jsem byl jmenován hostujícím profesorem neurochirurgických věd a titul vnímám jako ocenění špičkového výzkumu, na kterém se v rámci naší výzkumné skupiny podílím,“ řekl Kaiser pro iDNES.cz.

Výjimečné ocenění. Nejlepší univerzita světa jmenovala Čecha profesorem

Kdyby se do Sněmovny dostal, svou kariéru na univerzitě v Oxfordu by prý omezil. „Pokud bych byl zvolen, dal bych přednost práci v Poslanecké sněmovně a na univerzitě bych působil na částečný úvazek,“ uvedl Kaiser. Ve Sněmovně by se chtěl věnovat zdravotnictví, kdy by rád využil i svých zkušeností z práce jako lékař v Německu či Británii.

Na kole kolem světa

Kromě úspěšného vědce vsadilo STAN také na známého cestovatele a cyklistu Vítězslava Dostála, který se pokusí prorazit v Moravskoslezském kraji z 33. místa. Pětašedesátiletý farmář je veřejnosti známý především jako první Čech, který v 90. letech objel svět na kole.

Během téměř tříleté cesty urazil skoro 60 tisíc kilometrů a při startu jej vyprovázeli nejznámější čeští cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Dostál cestoval postupně na dvou speciálně upravených českých kolech značky Velamos. Jel sám, bez doprovodu, navigace, mobilu, jen s mapou a základní výbavou.

Hurikán, přepadení a 107 defektů. Jako první Čech objel svět na kole

První dobrodružné Vánoce roku 1994 strávil na Sinajském poloostrově, druhé v Austrálii a třetí v Argentině. V Brazílii se pak setkal s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, který tam byl na státní návštěvě. Jeden z jeho bicyklů dnes patří do sbírky Národního technického muzea, druhé mu v roce 2003 ukradli. Do politiky vstupuje se zkušeností z obce Hlubočec na Opavsku, kde byl mezi lety 2015 a 2017 starostou.

Karate i s manželkou

Sportovce má na kandidátce také hnutí ANO, které v Moravskoslezském kraji nasadilo na poslední, 36. místo hejtmana Josefa Bělicu, který reprezentoval Česko v karate, stal se juniorským i seniorským mistrem ČR a na ME byl sedmý v kategorii nad 80 kg.

Bojovému umění se věnuje i nadále, s manželkou Janou vede oddíl sportovního karate. Kromě toho je také zkušeným politikem, který je od roku 2017 poslancem a mezi lety 2018 a 2024 byl primátorem Havířova.

Stát nám nevyplatí půl miliardy za povodně, zlobí se moravskoslezský hejtman

V Karlovarském kraji se zase v dresu ANO z posledního, 14. místa pokusí uspět Petr Kubis, který si v roce 2007 vysloužil české ocenění Policista roku. Kubis sloužil už u předlistopadové Veřejné bezpečnosti (VB) a v roce 1989 zasahoval s Pohotovostním plukem VB během Palachova týdne proti protikomunistickým demonstrantům.

Později působil na plzeňském magistrátu v oblasti prevence kriminality a stal se i velitelem Městské policie Sokolov, kde je od roku 2022 starostou. Zastával také post hejtmana Karlovarského kraje a v současné době je náměstkem hejtmanky.

Zámecký pán

Piráty na kandidátní listině v Ústeckém kraji z posledního místa posílí Vladimír Buřt, starosta obce Horní Jiřetín na úpatí Krušných hor. Toho lze bez velké nadsázky označit za zámeckého pána, neboť od roku 1996 žije nedaleko Horního Jiřetína na zámku Jezeří se svou partnerkou Hanou Krejčovou, která je zde kastelánkou.

Buřt se dlouhodobě angažuje v ochraně přírody a boji proti těžbě uhlí, spolupracuje s Hnutím DUHA či Greenpeace. Za své ekologické aktivity získal Cenu Josefa Vavrouška i Cenu Ivana Dejmala.

Mluvčí maturantů

Koalice SPOLU vsadila ve Zlínském kraji na Jiřího Daniela Trávníčka, který se do povědomí veřejnosti dostal už v roce 2021, kdy jako osmnáctiletý student vstoupil do debaty o podobě maturit a stal se jakýmsi nečekaným mluvčím maturantů. Dokonce radil tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi, s nímž komunikoval přes SMS i videohovory.

Kdo dělá stranám kampaň. Babiš má zrzku, STAN Slováky a Pirátům radí mág z Británie

K Babišovu ANO však nepřilnul a jako člen ODS nyní prosazuje digitalizaci státní správy a rozvoj inovací a moderních technologií. Ve Zlínském kraji nyní kandiduje z 20. místa.

Odborníci se dlouhodobě shodují, že šance na poslanecký mandát jsou u kandidátů z posledních míst minimální. Strany je často zařazují na poslední místa listin spíše symbolicky – jako výraz podpory, ocenění jejich profesních úspěchů nebo pro oživení kampaně. Aby se někdo z tak vzdálené pozice dostal do Sněmovny, musel by získat tisíce až desítky tisíc preferenčních hlasů.

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

