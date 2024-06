Vzestup nacionalistů, úpadek Zelených. Eurovolby skončily, přicházejí výsledky

Skončily volby do Evropského parlamentu. V Česku se volební místnosti uzavřely již v sobotu odpoledne, některé členské země Evropské unie volily i v neděli. Jako poslední ze sedmadvacítky uzavřela své volební místnosti Itálie, a to ve 23 hodin. První volební odhady již večer potvrdily očekávaný úspěch krajní pravice, a to zejména v Německu, Rakousku i Francii.