Jestli měl někdy Putin zájem ovlivnit volby, tak teď, řekla Gregorová

„Boj s dezinformacemi má zůstat na národní úrovni,“ je přesvědčen lídr kandidátky SPOLU Vondra.

Mluvil v debatě, kterou uspořádal Politologický klub Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o tom, jak je tenká hranice mezi bojem s dezinformacemi a cenzurou a že se nesmí překročit.

Jak mohl vědět, že za tím stojí nějaký Rus? hájil lídr kandidátky SPD proruský web

Lídr kandidátky SPD a Trikolory, bývalý europoslanec Petr Mach řekl, že kromě boje proti migračnímu paktu a Green Dealu je podle něj důležité zachování svobody slova a má pochybnosti o snahách bojovat s dezinformacemi.

„Mně připadá celá ta kauza s Voice of Europe nicotná a směšná,“ řekl také Mach. „Jak mohl někdo vědět, že za tím stojí nějaký Rus,“ uvedl lídr kandidátky SPD a Trikolóry.

Česká vláda na konci března rozšířila vnitrostátní sankční seznam o bývalého ukrajinského politika Viktora Medvedčuka blízkého diktátorovi Vladimiru Putinovi, o jeho spolupracovníka Arťoma Marčevského a proruský web Voice of Europe, který je obsahově nakloněný krajně pravicovým a protiunijním stranám a prokremelským politikům napříč Evropou.

Gregorová oponovala Machovi, že byli prokazatelně placeni i europoslanci a lidé z německé krajně pravicové AfD. „Já chápu, že to pana Macha štve, že oni šíří ruské dezinformace zadarmo,“ řekla Gregorová.

„Slovo dezinformace zdevalvovalo. Co je předkládáno jako dezinformace, je většinou pravda a naopak, příkladem je válka na Ukrajině,“ tvrdil zástupce komunisty sestavené kandidátky Stačilo! Jan Skalický, bývalý náměstek primátora Děčína za hnutí ANO, který dříve lobboval za kanál Dunaj-Odra-Labe, o němž snil bývalý prezident Miloš Zeman.

„SPD a komunisti se v tomhle potkávají,“ glosoval to Jan Farský, dvojka na kandidátce hnutí STAN.

Je nesmysl bojovat evropskou armádu, řekla v debatě Dostálová

Klára Dostálová, místopředsedkyně Sněmovny, která vede kandidátku ANO, v debatě mluvila o tom, že jejími prioritami budou bezpečnost, ochrana českých zájmů a úprava Green Dealu. „Je nesmysl budovat evropskou armádu,“ řekla Dostálová.

Evropa je podle ní přeregulovaná, nelíbí se jí také podoba migračního paktu a kladně naopak hodnotí, jak se vyvíjí postoj Evropské unie k jaderné energetice, i boj proti dvojí kvalitě potravin.

„Podařilo se mi udržet spalovací motory, ve hře je jaderná renesance a třetí věc je pomoc Ukrajině,“ řekl Vondra. Naopak Evropa podle něj ekonomicky prohrává s Amerikou i s Čínou. Za své priority označil bezpečnost, konkurenceschopnost a vybalancovaný udržitelný rozvoj.

Farského se studenti ptali, zda dá po zvolení opět přednost stáži

V závěrečné části debaty došlo i na otázky studentů. Jeden se zeptal Farského, zda po zvolení do europarlamentu dá opět přednost stáži, jako to udělal po posledních volbách do Sněmovny.

Farský se nechal zvolit poslancem, ale vzápětí na nějakolik měsíců odjel na studijní pobyt na univerzitu v americkém Oregonu. Vlastní hnutí ho pak po tlaku premiéra přimělo rezignovat na poslanecký mandát. Farský řekl, že se nic takového opakovat nebude.

Dostálové se jeden ze studentů ptal na její angličtinu a zda je pravda, že potřebuju tlumočníka. Jednička kandidátky ANO nehnula ani brvou a místo češtiny zvolila při odpovědi angličtinu. Ani neškobrtlla a za plynou odpověď si vysloužila potlesk zaplněné posluchárny Právnické fakulty.