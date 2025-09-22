„Vedeni mocenskými ambicemi a zřejmým kalkulem, že lidé rychle zapomínají a volební programy nečtou, se (komunisté pod hlavičkou Stačilo!) nijak netají úmyslem znovu omezit náboženskou svobodu, tedy i dosavadní svobody církví. Není možné k tomu mlčet a považujeme za nutné na tyto úmysly upozornit,“ uvedla stálá rada biskupského sboru.
Uvedla, že hnutí chce vyvést agendu církví ze zodpovědnosti ministerstva kultury a vytvořit nezávislý kontrolní orgán. Podle programu by měl dohlížet na činnost církví a náboženských společností, včetně dodržování zákonů, transparentnosti financování a nakládání s majetkem.
„Tento orgán by měl mít pravomoc provádět kontroly a ukládat sankce v případě porušení zákona (a to i v případě neregistrovaných subjektů), včetně možnosti administrativně uzavřít kostel, mešitu a podobně. V případě zjištění prováděné extremistické činnosti - se soudním přezkumem do tří měsíců,“ stojí v programu.
|
Hnutí Stačilo! je nepřiznanou koalicí, míní soud v Brně. Jeho kandidátku ale nezrušil
„Tito politici chtějí omezit i jakoukoliv dotační podporu církví, a to přímo zákonem, a zavést mechanismy, které by umožnily státu kontrolovat, zda církve a náboženské společnosti využívají majetek získaný v rámci majetkového vyrovnání v souladu s jeho účelem, který nadto sami vyjmenují,“ uvedli biskupové.
V programu hnutí slibuje, že dokončí odluku státu od církve a vidí jako vhodné do zákona po vzoru Francie doplnit deklaraci, že ČR od roku 2031 neplatí ani nedotuje žádné náboženství, církev ani náboženskou společnost.
„Tím by bylo zpečetěno to, co autoři zákona o majetkovém vyrovnání proklamovali jako jeden ze svých cílů, to je definitivní ukončení statní kontroly, kterou vyplácení příspěvku církvím doprovázelo,“ uvedlo hnutí.
Biskupové se také vymezili proti záměru změny v dosavadní praxi uznávání sňatků uzavíraných v kostele. „Byla by pak povinná ‚legalizace‘ manželství na civilním úřadě jako v době komunistického režimu,“ uvedli.
|
Nesnažte se měnit rozhodnutí voličů u soudu, apeluje na soupeře lídr Stačilo!
Zmínili i slib Stačilo! omezit financování církevních a soukromých škol. K tomu se v programu píše, že současný stav, kdy nestátní školy dostávají takřka stejný objem prostředků od státu jako školy veřejné, ale navíc jsou financovány ze školného a od sponzorů, vytváří nepřijatelnou nerovnost v neprospěch veřejného školství. Hnutí chce proto prosadit snížení veřejné podpory nestátních škol tak, aby financování soukromých a církevních škol stálo převážně na vlastních zdrojích jejich zřizovatelů.
Biskupové připomenuli postupné omezování svobody, které v polovině minulého století přivedlo komunisty k moci, s výzvou, aby to voliči nedovolili znovu. „Prosíme, jděte k volbám a buďte ostražití a zodpovědní,“ vyzvali. Volby se uskuteční 3. a 4. října. Hnutí Stačilo! vedené komunisty z KSČM se v průzkumech pohybuje mírně nad hranicí 5 % nutných pro vstup do Poslanecké sněmovny.