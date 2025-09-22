Katolická církev varuje před Stačilo!. Chce omezovat svobodu, míní biskupové

Autor: ,
  18:27
Stálá rada České biskupské konference vyzvala necelé dva týdny před sněmovními volbami k účasti v hlasování a v souvislosti s programem hnutí Stačilo! varovala před rizikem omezení náboženské svobody. V prohlášení uvedla, že by voliči měli pamatovat i na to, že některé strany otevřeně připouštějí povolební spolupráci s tímto uskupením, v němž figurují komunisté.
V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně...

V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně Václavského náměstí se sešlo několik desítek příznivců, ale i odpůrci. Na snímku předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová, lídr hnutí Daniel Sterzik a šéfka komunistů Kateřina Konečná. (13. září 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně...
V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně...
Politici Stačilo! při představení programu v Ostravě
Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku...
8 fotografií

„Vedeni mocenskými ambicemi a zřejmým kalkulem, že lidé rychle zapomínají a volební programy nečtou, se (komunisté pod hlavičkou Stačilo!) nijak netají úmyslem znovu omezit náboženskou svobodu, tedy i dosavadní svobody církví. Není možné k tomu mlčet a považujeme za nutné na tyto úmysly upozornit,“ uvedla stálá rada biskupského sboru.

Uvedla, že hnutí chce vyvést agendu církví ze zodpovědnosti ministerstva kultury a vytvořit nezávislý kontrolní orgán. Podle programu by měl dohlížet na činnost církví a náboženských společností, včetně dodržování zákonů, transparentnosti financování a nakládání s majetkem.

„Tento orgán by měl mít pravomoc provádět kontroly a ukládat sankce v případě porušení zákona (a to i v případě neregistrovaných subjektů), včetně možnosti administrativně uzavřít kostel, mešitu a podobně. V případě zjištění prováděné extremistické činnosti - se soudním přezkumem do tří měsíců,“ stojí v programu.

Hnutí Stačilo! je nepřiznanou koalicí, míní soud v Brně. Jeho kandidátku ale nezrušil

„Tito politici chtějí omezit i jakoukoliv dotační podporu církví, a to přímo zákonem, a zavést mechanismy, které by umožnily státu kontrolovat, zda církve a náboženské společnosti využívají majetek získaný v rámci majetkového vyrovnání v souladu s jeho účelem, který nadto sami vyjmenují,“ uvedli biskupové.

V programu hnutí slibuje, že dokončí odluku státu od církve a vidí jako vhodné do zákona po vzoru Francie doplnit deklaraci, že ČR od roku 2031 neplatí ani nedotuje žádné náboženství, církev ani náboženskou společnost.

„Tím by bylo zpečetěno to, co autoři zákona o majetkovém vyrovnání proklamovali jako jeden ze svých cílů, to je definitivní ukončení statní kontroly, kterou vyplácení příspěvku církvím doprovázelo,“ uvedlo hnutí.

Biskupové se také vymezili proti záměru změny v dosavadní praxi uznávání sňatků uzavíraných v kostele. „Byla by pak povinná ‚legalizace‘ manželství na civilním úřadě jako v době komunistického režimu,“ uvedli.

Nesnažte se měnit rozhodnutí voličů u soudu, apeluje na soupeře lídr Stačilo!

Zmínili i slib Stačilo! omezit financování církevních a soukromých škol. K tomu se v programu píše, že současný stav, kdy nestátní školy dostávají takřka stejný objem prostředků od státu jako školy veřejné, ale navíc jsou financovány ze školného a od sponzorů, vytváří nepřijatelnou nerovnost v neprospěch veřejného školství. Hnutí chce proto prosadit snížení veřejné podpory nestátních škol tak, aby financování soukromých a církevních škol stálo převážně na vlastních zdrojích jejich zřizovatelů.

Biskupové připomenuli postupné omezování svobody, které v polovině minulého století přivedlo komunisty k moci, s výzvou, aby to voliči nedovolili znovu. „Prosíme, jděte k volbám a buďte ostražití a zodpovědní,“ vyzvali. Volby se uskuteční 3. a 4. října. Hnutí Stačilo! vedené komunisty z KSČM se v průzkumech pohybuje mírně nad hranicí 5 % nutných pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Pěstounství je potřeba víc propagovat, říká jihočeská lídryně Starostů

Jihočeská lídryně Starostů Pavla Pivoňka Vaňková chce pokračovat v rozdělané práci ve Sněmovně. Věnuje se hlavně sociální oblasti. „Pro mě je důležitá nejen prorodinná politika a slaďování soukromého...

22. září 2025  19:14

Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil

Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které následně začalo hořet. Policisté informovali, že pilot stroje nepřežil. Zatím nevyloučili zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledávají...

22. září 2025  16:27,  aktualizováno  19:07

Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Spolujezdkyně čelní střet nepřežila

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další tři lidé utrpěli zranění. Záchranáři navíc...

22. září 2025  18:59

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

22. září 2025  14:49,  aktualizováno  18:34

Katolická církev varuje před Stačilo!. Chce omezovat svobodu, míní biskupové

Stálá rada České biskupské konference vyzvala necelé dva týdny před sněmovními volbami k účasti v hlasování a v souvislosti s programem hnutí Stačilo! varovala před rizikem omezení náboženské...

22. září 2025  18:27

Sabotáž? Německá policie řeší poškození železnice, nevylučuje politický motiv

Na důležité železniční trati mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem kdosi poškodil kabely. Policie předpokládá, že šlo o sabotáž. Nevylučuje přitom politický motiv, do vyšetřování se proto zapojilo...

22. září 2025  18:20

Rusko nabralo letos na 300 tisíc rekrutů. Chystá se na střet s NATO, varují experti

Rusko vytváří rozsáhlé strategické zálohy, uvádí analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW). Moskva se tak podle nich připravuje na dlouhodobou vojenskou konfrontaci, a to jak na...

22. září 2025  18:13

Dali byste za něj přes 800 tisíc? Prorezlé porsche z roku 1965 ani nejezdí

Automobil Porsche 356C pocházející z roku 1965 několik posledních let pouze stál na místě. Nyní si jej mohou zájemci koupit, a to za 39 950 dolarů (přibližně 820 tisíc korun). Auto ovšem nejezdí a je...

22. září 2025  18:01

Jak zajistit bezpečnost a levnější bydlení? Volební lídři v Praze se utkají v debatě

Na otázky související s bydlením a se zajištěním bezpečnosti budou v předvolební diskusi na CNN Prima News od 21 hodin odpovídat volební lídři v Praze. Hlavní město je baštou vládní koalice, jen v...

22. září 2025

Největší světové ekonomiky plánují zvyšovat těžbu fosilních paliv, říká studie

Zatímco ve veřejném prostoru opakovaně zaznívají smělé závazky týkající se odklonu od fosilních paliv, realita je jiná. Vlády po celém světě totiž navzdory slibům plánují nadále zvyšovat těžbu uhlí,...

22. září 2025

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Pomohlo by snížit DPH na potraviny či zvýšit rodičák, navrhuje jednička Pirátů

Lukáš Blažej Chorovský je jedničkou kandidátky České pirátské strany v Ústeckém kraji. V regionu by chtěl ve sněmovních volbách porazit SPD a na celostátní úrovni je cíl získat více než čtyři...

22. září 2025  17:57

OBRAZEM: Kérky, mříže a korunka. Ženská věznice v Bogotě měla vlastní soutěž miss

Ženám v nápravném zařízení Buen Pastor v Bogotě se dostalo nevšedního zpestření. Jako součást převýchovného procesu věznice uspořádala soutěž „Miss Sympatie“. Spíše než o krásu v soutěži jde o...

22. září 2025  17:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.