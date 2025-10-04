Catering ve volebních štábech: Motoristé vytáhli „pravicový řízek“, ANO sendviče

Do volebních štábů jednotlivých stran pomalu přicházejí hlavní aktéři voleb, hosté, ale také novináři. Při sledování průběžných výsledků často vyhládne, a tak štáby zúčastněným nabízejí různé formy občerstvení. Jak to ve volebních štábech vypadá a jak o své hosty pečují, posuďte z následujících záběrů redaktorů iDNES.cz sami.

Ve volebním štábu ANO na pražském Chodově bylo už před 13. hodinou několik desítek novinářů. Pro ně tu podle redaktorky Elišky Hovorkové připravili pohoštění ve formě sendvičů a sladkého pečiva.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)

V hotelu Grand Majestic Plaza bude výsledky voleb sledovat koalice SPOLU. Právě zde před čtyřmi lety slavila triumf, po němž sestavila pětikoaliční vládu se STAN a Piráty.

Podle redaktorů Dominiky Hejl Hromkové a Josefa Kopeckého zde nabízejí sladké i slané. K pití je k dispozici Coca Cola, Fanta, Sprite i káva.

První catering ve volebním štábu SPOLU v hotelu v centru Prahy. (4. října 2025)

První catering ve volebním štábu SPOLU v hotelu v centru Prahy. (4. října 2025)

Piráti svůj volební stan zorganizovali ve Fantově sále na pražském hlavním nádraží. Kolem 13. hodiny tu ještě téměř nikdo nebyl.

Pro novináře připravili ovoce, sladké „šneky“ či malé burgery. „Je tu i termonádoba na kávu,“ popsala redaktorka iDNES.cz Veronika Pitthardová.

Ve štábu Pirátů je připravené malé občerstvení. Nechybí ani velká termonádoba na kávu. (4. října 2025)

Ve štábu Pirátů je připravené malé občerstvení. Nechybí ani velká termonádoba na kávu. (4. října 2025)

Ve štábu SPD v hotelu Don Giovanni na pražském Žižkově vyřešili pohoštění formou drobného rautu.

„K dispozici jsou limonády, perlivá voda i teplé nápoje. Lidé si mohou brát i jablečný štrúdl či obložené sýrové bagety. Později se na stolech objevil guláš s houskovými knedlíky, bramboráčky či saláty,“ popisoval redaktor Matěj Svěrák. Novinářům je zde vyhrazena zvláštní místnost.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou u konce a začíná sčítání hlasů. (4. října 2025)
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě. (4. října 2025)
Jana Bobošíková vchází do hotelu kolem 14 hod. Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě. (4. října 2025)
Daniel Sterzik vchází do hotelu kolem 14 hod. Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě. (4. října 2025)
Lídři strany pak mají vyhrazený vlastní sál, kde sledují volby bez přítomnosti médií, do prostoru se lze dostat pouze za pomocí speciální karty.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Štáb Motoristů je v Martinickém paláci na pražských Hradčanech. Akreditovalo se sem přes 90 novinářů. Podle redaktora Jiřího Vachtla je k občerstvení k dispozici Turkův „domácí“ mošt či „pravicový“ řízek.

První pohled na volební štáb Motoristů sobě v pražských Hradčanech. (4. října 2025)

První pohled na volební štáb Motoristů sobě v pražských Hradčanech. (4. října 2025)

Pravicový řízek ve štábu Motoristé. (4. října 2025)
První pohled na volební štáb Motoristů sobě v pražských Hradčanech. (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
Občerstvení ve štábu SPOLU. (4. října 2025)
