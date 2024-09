V pečovatelském domě dostali sušenky s volebními lístky. Boris Šťastný odmítá spojitost

Pozoruhodná kombinace sušenek, letáčku s podobiznou Šťastného a volebních lístků se objevila prvně na síti X. „Moje máma dostala ty sušenky, leták a volební lístky v jedné igelitce. Domnívala se, že je to jediný kandidát a značně jí to zmátlo. Musel jsem jí vysvětlit, že tomu tak opravdu není. Nevím, jak se to mohlo stát a kdo za tím stojí, ale mělo by se na tyto praktiky poukázat. Navíc je divné, že se pan Šťastný v tomto domě a okolí často vyskytuje. Nemyslím si, že to je náhoda,“ řekl redakci iDNES.cz Lumír Němec.

Redakce proto kontaktovala přímo Borise Šťastného. „My jsme do všech domů sociálních služeb v mém volebním obvodě, s výjimkou jednoho, který to odmítl, doručili sušenky v tašce a je v tom i letáček,“ sdělil na úvod bývalý šéf pražské ODS s tím, že žádné volební lístky v tašce nebyly, jelikož k nim přístup nemají.

„Nemáme naprosto žádný přístup k volebním lístkům. Kde bychom je vzali. Já si myslím, že se mě snaží někdo dva dny před volbami poškodit a byl bych rád, kdybyste to takhle brali,“ dodal Šťastný.

Volební obálky

Situace se týkala konkrétně Areálu Zátiší v pražských Kunraticích, kam byly vyjma jiných domovů tašky s předměty poslány. Redakce iDNES.cz proto kontaktovala jejího ředitele ohledně vyjádření.

„Předně, naše zařízení není dům s pečovatelskou službou nebo domov pro seniory, ale bytový dům, kde ve vlastních či pronajatých bytech bydlí nejen senioři, ale i další osoby všech věkových kategorií,“ sdělil na úvod ředitel zařízení Michal Palkoska s tím, že jsou obyvatelům domu nabízeny některé asistenční služby. Jednou z nich je i služba recepce, která podle jeho slov vyřizuje i služby poštovního a doručovatelského charakteru.

Reklamní sdělení, dopisy, volební lístky a také volební propagační materiály jsou podle Palkosky klientům předávány v časovém sledu tak, jak jsou doručeny recepci. „Zásilky jsou buď předávány recepcí, kterou většina klientů projde, nebo jsou jim doručovány do bytů. Jakékoli záměrné spojování volebních materiálů s jinými tiskovinami odmítáme,“ sdělil ředitel.

Palkoska dále uvedl, že mu není známo, že by před senátními volbami v jeho domě probíhala volební kampaň nebo agitace některého z kandidátů či politických stran. „Volební lístky doručené Českou poštou jsou obyvatelům domu předávány v původních obálkách bez jakéhokoliv zásahu,“ doplnil na závěr Palkoska.

Tašky s předměty obdrželo téměř tisíc klientů ve volebním obvodě 17. (18. září 2024) | foto: borisstastny.cz

Tašky obdrželo podle Šťastného téměř tisíc klientů ve volebním obvodě 17. „Vybrali jsme si domy sociálních služeb na území obvodu sedmnáct, kde jich je pět až osm. Je to celkem téměř tisíc klientů. Tam jsme jim po dohodě se sociálními pracovníky doručili na recepci, nebo tomu sociálnímu pracovníkovi, počet podle kapacity zařízení.“

Sociální pracovníci pak měli podle jeho slov za úkol tašky klientům pečovatelského domu donést. „Byla to samozřejmě jejich svobodná volba, ale na druhou stranu, tak jak doručují poštu, tak měli možnost to těm klientům předat,“ řekl Šťastný.