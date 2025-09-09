„Půjde do dvou, maximálně tří debat. O České televizi ale nemůže být řeč, tam on rozhodně nepůjde,“ řekl iDNES.cz člověk z ANO, který si nepřál být jmenován.
A to z toho důvodu, že v hnutí se ladí předvolební taktika do posledního detailu každý den. A bude se tak dít až do voleb. Tomu nasvědčuje i reakce mluvčího ANO Martina Vodičky. Na otázku neodpověděl, stejně jako Andrej Babiš.
Volby 2025: iDNES.cz nabízí debaty, profily lídrů i rychlé výsledky
Ten nicméně své předvolební plány nastínil na sociálních sítích svým příznivcům. „Pokud se ptáte mě, tak já už léta nechodím a ani nepůjdu do ČT. Já do nějakých debat půjdu, ale moc toho nebude. Za nás v České televizi samozřejmě bude Karel Havlíček, Alena Schillerová a další naši lídři,“ svěřil se Babiš.
ČT to zkouší dál
Veřejnoprávní televize se přitom snaží Babiše nalákat, jak se dá – třeba na moderátorku Marcelu Augustovou, na niž není šéf ANO tak alergický jako třeba na Martina Řezníčka. Podle lidí z hnutí ANO jejich šéf na ČT zanevřel už před lety. Pomyslnou poslední kapkou pro něj byla ale až nepovedená debata kandidátů na prezidenta v lednu 2023 moderovaná právě Řezníčkem.
„Pan Babiš je přesvědčený, že právě tato debata mu prohrála prezidentské volby,“ vysvětlil člověk z hnutí ANO. Babiš nicméně ČT kritizuje dlouhodobě. Označuje ji za provládní a slibuje, že pokud bude ANO v příští vládě, zruší její financování přes poplatky.
Z EU vystupovat nechceme, Evropa je byznys, říká Babiš. Trump ho zklamal
Obě komerční televize, tedy Nova a Prima, naopak mohou s účastí Babiše ve svých superdebatách počítat skoro s jistotou.
„Televize Nova i tentokrát pro lepší přehlednost pro diváky i větší prostor pro samotné kandidáty nabídne poslední debaty dvě. Ve 20 hodin (ve čtvrtek 2. října těsně před volbami – pozn. red.) se v diskusi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí,“ uvedla v tiskové zprávě televize Nova. Předcházet jí bude debata s Bárou Divišovou v 17 hodin, kdy se utkají ostatní kandidáti.
Premiér Fiala už pozvání přijal
Televize CNN Prima News nejprve ve čtvrtek 25. září chystá debatu šéfů stran a volebních lídrů najednou. V tomto případě by ale Babiše měl zastoupit stínový premiér Karel Havlíček.
Šéf ANO se chystá až na duel s Fialou, který je naplánován na středu 1. října a vysílat by se měl od 20:15. Premiér Fiala už ostatně pozvání přijal, jak potvrdil mluvčí Primy Matěj Štýs.
Neúčast v některém z pořadů všech tří velkých televizí může šéfovi ANO přinést i plusové body.
„Je to oblast, která není jeho nejsilnější stránka. Při prezidentských volbách se to projevilo a rozhodně mu vystoupení u voličů nepřidalo, spíše to mobilizuje jeho odpůrce,“ napsal politolog z brněnské Masarykovy univerzity Michal Pink.
Podle něj šéf ANO při emočním vypětí přeskakuje z češtiny do slovenštiny a není pod plnou kontrolou. Podle dat se navíc podle Pinka ví, že ten, kdo hlasuje ve volbách pro hlavní etablované strany (SPOLU, ANO, KSČM, SPD), je dlouhodobě rozhodnutý a debaty na něj velký vliv nemají.