Většinu ve Sněmovně by těsně získala opozice, hlavně proto, že poslanecká křesla by nezískali Motoristé, uvedli autoři průzkumu. Jejich podpora klesla na 4,4 procenta.
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Volby by v Praze vyhrálo SPOLU, ANO je těsně třetí. SPD i Motoristé mimo magistrát
„Zářijová data potvrzují trend, který se rýsoval už před prázdninami. STAN je na svém maximu od loňských voleb a jasně se odpoutal od ODS,“ uvedla analytička NMS Tereza Friedrichová. Podle ní se do popularity STAN propisují i blížící se říjnové komunální volby, v nichž je hnutí tradičně silné.
„STAN se stal nejvýraznějším zastáncem liberální politiky, je zastáncem eura a podpory Ukrajiny,“ uvedl politolog Ladislav Cabada ze Západočeské univerzity. Tím podle něj může přebírat voliče ostatním opozičním stranám, ale i ANO.
ODS se preference propadají již několik měsíců. Ve srovnání s výsledkem loňských voleb a dřívějšími průzkumy ztrácí také ANO a Motoristé. „Dokonce natolik, že tři opoziční strany (ODS, STAN a Piráti) by aktuálně získaly těsnou většinu 101 hlasů,“ uvedli autoři průzkumu.
Průzkum se konal od 28. srpna do 2. září, zúčastnilo se ho 1044 respondentů.