Volby by vyhrálo ANO s 32,5 procenta. Piráti posílili, Stačilo! si pohoršilo

  11:10aktualizováno  11:18
Volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 32,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo také SPOLU, SPD, STAN i Piráti, kteří dosáhli nejlepšího letošního výsledku a získali 9,2 procenta. Stačilo! oslabilo na 7,1 procenta. Motoristé by se nedostali. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News.
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena...

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena Schillerová. (17. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Andrej Babiš a Karel Havlíček (oba ANO) si připravili předvolební setkání s...
Andrej Babiš a Karel Havlíček (oba ANO) si připravili předvolební setkání s...
Andrej Babiš a Karel Havlíček (oba ANO) si připravili předvolební setkání s...
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zavítal v rámci předvolebním výjezdu do...
„Hnutí ANO v našem modelu ještě nekleslo pod 30 procent, SPOLU je také stabilní a nemá dramatický propad,“ uvedli analytici STEM.

„Na třetím místě se drží SPD. U hnutí STAN je vývoj neméně předvídatelný a nejméně stabilní,“ uvedl s tím, že mají malé voličské jádro, ale zároveň vysoký počet lidí, kteří o nich uvažují.

Hnutí ANO by v srpnu získalo 32,5 procenta, druhá by skončila koalice SPOLU s 20,1 procenty hlasů. Do Sněmovny by se dostalo hnutí SPD s 12,1 procenty a STAN s 10,8 procenty.

Kalkulačka pro volby 2025: Volební rádce iDNES.cz vám napoví, komu dát v říjnu hlas

Piráti v průzkumu získali svůj letošní nejlepší výsledek, a sice 9,2 procenta. Stačilo! si lehce pohoršilo, s 7,2 procenty by se ale komunisté do Sněmovny ale dostali.

Za branami Sněmovny by zůstali Motoristé sobě s 4,7 procenty a hnutí Přísaha s 2,4 %.







Usmívej se, nakázal jí. A z promrzlé partyzánky vykouzlil ikonu Jugoslávie

Revolucionářky s flintou přes rameno mají v levicové mytologii specifické místo. Platí to i pro fotku, která se kdysi stala pevnou součástí propagandy Titovy socialistické Jugoslávie. Příběh...

17. srpna 2025

Dvanáct lidí v jednom bytě. V Curychu roste zájem o sdílené bydlení

V švýcarském Curychu roste popularita společného bydlení. Model je čím dál oblíbenější nejen mezi jednotlivci, ale i mezi páry, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k tradičnímu bydlení....

17. srpna 2025

