Na tom, jak se daří jednotlivým školám, mají zásadní podíl starostové a politické vedení daných měst a obcí. Vybírají, kdo usedne v ředitelnách. Vytvářejí podmínky pro učitele, což se pak odráží na výuce. Mají pod palcem správu budov, takže mohou školákům zajistit třeba moderní sportoviště nebo jídelnu. A v Praze mají vliv i na počty míst na středních školách.
I proto komunální volby ovlivňuje to, jak jsou voliči spokojení se vzděláváním dětí. V některých obcích, kde se v posledních letech řešily školské spory, čeká radnice zemětřesení.
Třeba v Zábřehu vzali zastupitelstvo učitelé útokem. Hned deset z 21 zastupitelů je z pedagogického prostředí.